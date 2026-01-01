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Описание тура

Япония - это, пожалуй, самая загадочная страна в мире, а ранней весной во время цветения сакуры она становиться просто мистической.

В японском языке есть специальное слово Ханами - означает оно смотреть на сакуру и наслаждаться этой быстротечной неподражаемой красотой.

В этом путешествии вас ждет полное погружение в традиции и культуру Японии, посещение знаковых места, которые обязательно нужно увидеть при первом визите.

Мы прогуляемся по самым ярким районам Токио, которые похожи на стеклянные джунгли. Сольемся с динамичной толпой на самом большом перекрёстке в мире, который занесен в книгу рекордов Гинесса. Увидим не только уникальные древние храмы, но и необычные футуристические небоскребы. Ощутим на себе динамичную жизнь огромного мегаполиса и погрузимся в мир дзен в лучших садах и парках.

Увидим главный символ Японии - гору Фудзи.

Пересечем страну с Запада на Восток на скоростном поезде пуля всего за 2 часа.

Погуляем в аутентичных, похожих на застывшие картины, районах Древнего Киото, где до сих пор живут и работают настоящие гейшы.

Побываем в чайном доме, который уже более 500 лет поставляет чай ко двору Императора, где на мастер-классе узнаем секреты приготовления зеленого чая маттча.

А также покормим оленей, полноправных жителей самой древней столицы города Нара.

Погадаем на судьбу в крупнейшем буддийском храме Токио.

И конечно будут суши, караоке, самураи - это те клише, с которыми у многих ассоциируется Япония. Вы также увидите резиденцию японского императоров и говорящих роботов, экстравагантную молодежную моду и женщин в великолепных кимоно. Как все это умещается в рамках одной страны?

Чтобы понять это, мы пройдем с вами уникальный путь от древней эпохи Эдо до блистательной модной Гинзы, поможем проникнуть в глубину японского мировоззрения и разгадать тайну невероятного японского чуда.

В этом путешествии будет все самое японское и ранее неизведанное!

Масса новых ощущений и эмоций!

Путешествие в Японию во время цветения сакуры особенно прекрасно. Обязательно к посещению!