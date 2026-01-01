Описание тура
Япония - это, пожалуй, самая загадочная страна в мире, а ранней весной во время цветения сакуры она становиться просто мистической.
В японском языке есть специальное слово Ханами - означает оно смотреть на сакуру и наслаждаться этой быстротечной неподражаемой красотой.
В этом путешествии вас ждет полное погружение в традиции и культуру Японии, посещение знаковых места, которые обязательно нужно увидеть при первом визите.
Мы прогуляемся по самым ярким районам Токио, которые похожи на стеклянные джунгли. Сольемся с динамичной толпой на самом большом перекрёстке в мире, который занесен в книгу рекордов Гинесса. Увидим не только уникальные древние храмы, но и необычные футуристические небоскребы. Ощутим на себе динамичную жизнь огромного мегаполиса и погрузимся в мир дзен в лучших садах и парках.
Увидим главный символ Японии - гору Фудзи.
Пересечем страну с Запада на Восток на скоростном поезде пуля всего за 2 часа.
Погуляем в аутентичных, похожих на застывшие картины, районах Древнего Киото, где до сих пор живут и работают настоящие гейшы.
Побываем в чайном доме, который уже более 500 лет поставляет чай ко двору Императора, где на мастер-классе узнаем секреты приготовления зеленого чая маттча.
А также покормим оленей, полноправных жителей самой древней столицы города Нара.
Погадаем на судьбу в крупнейшем буддийском храме Токио.
И конечно будут суши, караоке, самураи - это те клише, с которыми у многих ассоциируется Япония. Вы также увидите резиденцию японского императоров и говорящих роботов, экстравагантную молодежную моду и женщин в великолепных кимоно. Как все это умещается в рамках одной страны?
Чтобы понять это, мы пройдем с вами уникальный путь от древней эпохи Эдо до блистательной модной Гинзы, поможем проникнуть в глубину японского мировоззрения и разгадать тайну невероятного японского чуда.
В этом путешествии будет все самое японское и ранее неизведанное!
Масса новых ощущений и эмоций!
Путешествие в Японию во время цветения сакуры особенно прекрасно. Обязательно к посещению!
Программа тура по дням
Колоритная Осака, регион Кансай
Прилетаем в Осака, и сразу нас ждет полное погружение в атмосферу непередаваемого колорита второй по величине японского мегаполиса. Это высотные здания с яркими многоцветными огнями и витринами, экстравагантно разодетая молодежь, бесчисленные белые воротнички и японские женщины, которые ходят по улицам в дорогих изящных кимоно. Это то, что бросается в глаза сразу.
Первое, что мы посетим - это известный квартал Дотонбори — своего рода Таймс-сквер Осаки. Он знаменит огромными яркими неоновыми вывесками, клубами, барами и ресторанами, где подают блюда местной кухни. Здесь полно и туристов, и местных гуляк. Хотите увидеть ночную жизнь Осаки? Непременно приходите сюда. Чтобы обойти район, понадобится весь вечер. Здесь мы отведаем японскую кухню в стиле Осаки.
Дворец Императора, Асакуса, остров Одайба
Сегодня в первую очередь мы посетим святая святых для каждого японца - это территорию прилегающую к дворцу Императора Японии. Увидим площадь Маруноучи, где сосредоточены высокие офисы главных японских компаний а также уникальное здание токийского вокзала и узнаем его историю. А затем поедем в район старого Токио район Асакуса.
Асакуса - это одним из самых ярких и интересных районов, он сохранил колорит старого Токио. Этот район образовался во времена Эдо, как торговый и развлекательный центр города.
Здесь находится храмовый комплекс Сэнсодзи - это буддистский религиозный комплекс. Сэнсодзи является одним из великих культурных и религиозных икон Японии, он был построен в 628 году.
По дороге к храму мы прогуляемся по торговой улице Накамисэ-дори, ее история длится уже более 100 лет. Здесь вы найдете бесчисленное множество оригинальных японских сувениров. У входа в комплекс располагаются огромные ворота с колоколом Каминаримон.
Для того, чтобы лучше понять особенности жизни японцев, нужно хорошенько приглядеться к Токио и обязательно побродить по берегу Токийского залива. Японская жизнь - это постоянные танцы с морем. Море дарит японцам безграничные возможности.
Поэтому с утра мы отправляемся в путешествие на беспилотном монорельсе на огромный искусственный остров Одайба, построенный на насыпных территориях, отвоеванных у моря. По пути у вас будет возможность любоваться восхитительными видами города и моря, а также проехать по Радужному мосту, который называют визитной карточкой Токио. Остров Одайба настоящий город в городе: футуристические здания, необычайные шоппинг-центры и виды, от которых захватывает дух.
Здесь находится штаб-квартира одной из самых крупных частных телекомпаний Японии, торговые центры, развлекательные заведения, офисы известных компаний.
Замок Химедзи, парк Кокоэн
Химедзи это самый красивый замок Японии, где снято множество исторических фильмов. С японского название переводится как замок Белой Цапли, так как считается, что он похож на взлетающую белую птицу. Замок на фоне цветущих деревьев сакуры выглядит потрясающе — такое зрелище запомнится навсегда.
А в 1993 году замок Химэдзи стал первым японским объектом наследия Юнеско. Крупнейший и самый посещаемый замок в Японии. Он не меняет свой облик более 400 лет. Так как им владело несколько кланов, вы увидите разницу архитектурных стилей в одном месте. Нас ждут мосты, ворота, башни, бойницы, лабиринты, рвы с водой и, конечно же, главная башня — крупнейшая из сохранившихся в стране. С её высоты посмотрим на город Химэдзи.
Кокоэн — это небольшой парк напротив замка Химэдзи, разделённый на девять тематических садов. Он оформлен в традиционном стиле эпохи Эдо. Прогуляемся по тихим садам среди бамбука, маленьких водопадов и прудов с карпами. А затем вас ждёт дегустация чая в чайном домике, которая поможет окунуться в атмосферу Японии.
Возвращение в Осака, свободное время.
Нара, олени, Фушими инари
С утра мы поедем в уникальное место, которое считается родиной японского чая, где узнаем его историю. Также здесь небольшую чайную церемонию и отведаем настоящего японского чая.
А затем мы будем знакомится с красивейшим городом Японии - Нара. Исторический центр этого города полностью внесен в Список всемирного наследия Юнеско. Очарование и особенность города Нара составляю ручные олени, которые свободно гуляют по улица и паркам и являются национальным достоянием Японии.
В Наре мы побываем в самом древнем и знаковом храме - это храмовый комплекс Тодай-дзи. Здесь находится Самая большая статуя Будды, которая всегда даст спокойствие духа и ответит на любое прошения.
На обратном пути мы посетим будет мистический лабиринт из 1000 священных красных ворот Фушими Инари. Этосамыйважный синтоистский храм, который посвящен богине Инари. Он известен своими тысячами ярко-красных ворот тории, которые пересекают сеть троп за его главными зданиями. Тропы ведут в лес священной горы Инари высотой 233 метра, принадлежащей территории храма.
Возвращение в Киото. Переезд в Токио.
Киото, Золотой павильон, Арасияма, Рёан-дзи
Киото - Родина души. Сердце Японии - так называют его местные
это город, где сосредоточено всё, в чём воплотилась духовная сущность японской культуры и национальная особенность японцев.
Утром мы отправимся в широко известную бамбуковую рощу Арасияму.
а затем посетим Золотой павильон - храм Кинкаку-дзи бесподобное по красоте сооружение, полностью покрытое золотом место, которое мы посетим в первую очередь. Нужно сказать, что немногие достопримечательности Киото, несмотря на все свое великолепие, могут похвастаться столь же роскошным видом. Золотой храм служит хранилищем для буддистских реликвий, и является настоящим символом города и всей национальной культуры Японии.
Мы узнаем о трагической истории, без которой ничто прекрасное не обходится, полюбуемся солнечным отражением храма в зеркале озера.
Немного помедитируем в саду камней храма Рёан-дзи — одной из самых знаменитых достопримечательностей Киото.
Прогуляемся по знаменитому району Гион, который хранить историю искусства гейш уже на протяжении нескольких сотен лет.
Сибуя и японская мода
Быть в Токио и не посетить всемирно известный перекресток Сибуя ну просто невозможно!
За 180 секунд его пересекают почти 3000 человек, поэтому он занесен в книгу рекордов Гинесса, как самый оживленный перекресток в Мире. Это место для людей, которые желают ощутить тот самый бешеный ритм города, кто любит ночную жизнь и трендовую молодежную культуру. Именно на этом перекрестке снимали нашумевшие фильмы, такие как Трудности перевода и Форсаж: Токийский дрифт. Главный символ Сибуя — тот самый пёс Хатико, который стал воплощением верности и настойчивости, ожидая у станции метро своего хозяина.
После шумной Сибуя, пройтись по модному бульвару Омотесандо это своего рода Елисейские поля в Токио, одно удовольствие. Здесь также находятся здание магазины всех самых известных мировых брендов.
Также мы заглянем в Харадзюку — квартал, который играет ключевую роль в формировании уличной моды Японии. Представители всевозможных субкультур собираются на улицах квартала, здесь можно увидеть концентрацию разных стилей и самых интересных модных решений. И этот район по праву считается центром японской моды.
Вторая половина для свободное время для шоппинга или посещения других достопримечательностей по своему желанию.
Фудзияма - визитная карточка Японии
Сегодня в программе гора Фудзи - главный символ Японии и та, именно ради которой многие приезжают в Японию! Высота горы Фудзи 3776 метров.
Японцы очень любят свою гору и называют ее очень уважительно Фудзи сан.
На протяжении многих веков эту гору воспевают в стихах и изображали на картинах. . В древности японцы верили, что тот, кто покорит вершину Фудзи, обретет бессмертие.
Здесь мы посетим красивейшую пагоду Чурейто. Она знаменита тем, что с нее открывается потрясающий, тот самый открыточный вид на гору Фудзи -сан и сделаем уникальные фото на память.
Также мы побываем в еще одном необычном месте в этой местности. Это традиционная японская деревня, которая предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Японии прошлых времен и познакомиться с культурой и ремеслами региона. В 20 деревенских домах разместились музеи, сувенирные лавочки, рестораны и постоялые дома.
Это историческая реконструкция реально существовавшей деревни, которая была уничтоженной оползнем в 1966 году. Именно отсюда открываются великолепные виды гору Фудзи и здесь можно сделать атмосферные фото на память.
Посещение термального источника онсен по желанию. Будьте готовы, что в Японии в онсены запрещен вход в купальных костюмах и с татуировками (небольшие можно заклеить пластырем).
Вечером возвращение в Токио.
P. S. Гора Фудзи хорошо видна только в солнечную погоду. В пасмурную или дождливую погоду гора может быть не видна.
Трансфер в аэропорт
Сегодня заключительный день нашего путешествия. И до отъезда в аэропорт еще остается несколько часов, чтобы получить дополнительные впечатления и обязательно купить японские сувениры на память.
Есть много составляющих, которые делают Японию уникальной страной, а путешествие — незабываемым. Если сложить самые яркие впечатления, получится стремительный калейдоскоп ярких образов. Это то, что Вы увезете с собой и сможете поделиться с родными и близкими.
А мы хотим сказать Вам: До новых встреч! и с нетерпением будем ждать встречи с Вами, потому как мы точно знаем, что Япония - это та страна, которую можно открывать для себя бесконечно.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 3, 2-х местное размещение (с завтраком)
- Транспорт по программе
- Входные билеты по программе
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Чайная церемония
- Профессиональный гид /сопровождающий
Что не входит в цену
- Авиабилеты (возможна помощь в подборе)
- Виза (оформляется бесплатно в посольстве Японии), возможна помощь в оформлении
- Обеды и ужины (30-40 долл. в день)
- Одноместное размещение возможно с доплатой
- Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки
Особенности путешествия
В своих путешествиях я тщательно продумываю маршрут и выбираю самое лучшее. Для меня очень важно, чтобы путешествие было комфортным и познавательным и Вы смогли увидеть настоящую Японию: самобытную и загадочную, традиционную и суперсовременную.
Моя идея и забота предоставить Вам возможность окунуться глубже в атмосферу страны и жизни японцев и получить, как можно больше разнообразных впечатлений, чем это можно сделать в обычном туре.
Основные принципы, на которых строятся путешествия:
Увидеть все, как есть
Я хочу предоставить Вам возможность увидеть и почувствовать страну изнутри, чтобы расширить Ваш опыт и знания и стать на шаг ближе к пониманию японского менталитета.
Быть ближе к местным людям
Вполне очевидно, что посетить страну и пожить в стране это абсолютно разные вещи. Чтобы понять, как же живут обычные японцы просто необходимо побыть с ними в одной среде: в ресторанах, метро, банях, на природе. И все это будет в нашей программе.
Максимум разных впечатлений
Программа нашего путешествия весьма обширна и разнопланова, мы постарались учесть все тонкости и нюансы, чтобы удовлетворить самого притязательного клиента и делали, как для себя. И если у Вас будет желание посетить что-либо дополнительно, мы рады будем оказать Вам помощь и поддержку.
Новые навыки и опыт
Я могу предоставить Вам возможность получить новые навыки или опыт от японских мастеров. Это могут быть мастер-класс по изготовлению суши или японских сладостей, обучение икебане или дегустация саке.
Приятная компания и общение
Путешествовать всегда интереснее и приятнее в компании единомышленников, которые разделяют Ваши ценности. Поэтому я предлагаю формат небольших групп, располагающих к дружескому общению и имеющих сходные интересы.
Пожелания к путешественнику
Стоимость тура действительна при группе от 6 человек. При меньшем количестве человек потребуется доплата, которая будет рассчитана дополнительно.
После бронирования тура на сайте и внесения предоплаты в размере 15% от стоимости тура, 50% от стоимости тура оплачивается в течение 7-х дней после бронирования в рублях по курсу Цб +4 % на конвертацию. Остаток суммы оплачивается по согласованию с тревел экспертом.