Япония: путь за пределы очевидного

Этот маршрут - сбалансированная история, которая раскрывает душу Японии
Описание тура

Осака—Коясан—Нара—Киото—Канадзава—Сиракава-го—Такаяма—Токио

Это путешествие - сбалансированная история, которая раскрывает душу Японии с разных, зачастую противоположных, сторон. Его идея - гармоничное противопоставление, сама суть современной Японии, где прошлое и будущее, шум и тишина, дух и плоть сосуществуют в неразрывном единстве. Мы откажемся от выбора между традицией и современностью, и увидим, как они проникают друг в друга, создавая уникальную гармонию многогранной страны.

Путешествие выстроено не линейно, а по принципу маятника или дыхания. Вдох - это шум и энергия города, выдох - тишина и созерцание природы и храмов. Философия маршрута - осознанно перемещаться между полюсами, чтобы почувствовать ритм страны и понять, что её подлинная суть скрыта не в крайностях, а в тонком, невидимом равновесии между ними. Истина не где-то посередине. Она в одновременном принятии всех полюсов.

Логистика продумана до мелочей: мы движемся только вперёд, без возвратов, чтобы максимум времени оставалось для впечатлений. Формат путешествия - авторское сопровождение по маршруту, без акцента на классические экскурсионные рассказы. Это не просто осмотр достопримечательностей, а постепенное погружение, которое создает эффект целостного и исчерпывающего путешествия.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Осаку. Погружение в неоновую реальность

Вечер огней, каналов и осакской уличной еды. Дотонбори - это визитная карточка и желудок Осаки. Сюда идут, чтобы с головой нырнуть в энергию современного японского мегаполиса, увидеть знаменитые неоновые вывески, отражающиеся в водах канала, и почувствовать пульс города, который никогда не спит.

2 день

Осака: Замок самураев, ретро-башня и цифровые сады

Этот день покажет нам все лица Осаки. Начнем у могущественного Замка Осаки - символа власти и истории. Вернемся в центр, и свернем с шумных проспектов, чтобы найти спрятанный от времени островок старой Осаки крошечный, покрытый мхом храм Ходзэн-дзи и атмосферную каменную улочку Ходзэн-ди Ёкотё. Затем погрузимся в пульс современной городской жизни на бесконечной торговой улице Синсайбаси, там, где рождаются уличные тренды. Финальный аккорд - вечер в Синсэкае, районе, застывшем во времени. Его ретро-футуристическая атмосфера и башня Цутэнкаку покажут нам Осаку другой эпохи. А после погружения в ностальгию мы совершим прыжок в цифровое будущее, посетив удивительную выставку teamlab Botanical Garden Osaka, где природа и искусство сливаются воедино с наступлением темноты.

3 день

Гора Коя. Сердце буддизма

От мирской суеты к вечерней медитации среди древних кедров и утренней молитве монахов. Коясан один из самых сакральных центров Японии, основанный монахом Кукаем более 1200 лет назад. Это не достопримечательность, а действующий монастырский комплекс, объект Юнеско. Сюда едут для духовной перезагрузки, чтобы ощутить невероятную энергетику места, отрешиться от суеты и прикоснуться к самой сути японского буддизма. Погружение начнем с неторопливой прогулки в Конобу-дзи с самым большим в Японии каменным садом, затем по храмовому комплексу Дандзё Гарана, далее посетим величественную пагоду Конпон Дайто. Вечером вас ждет ужин сёдзин-рёри в монастыре - не просто трапеза, а философия на тарелке, где вкус становится практикой осознанности. Кульминацией дня станет вечерняя прогулка по кладбищу Окуно-ин - через туннель из тысяч древних пагод и каменных изваяний, освещенных трепетным светом фонарей, к мавзолею Кукая, где вот уже двенадцать веков не гаснет огонь.

4 день

От духовного центра к оленям и древней столице

Плавный переход из мира аскетичной духовности Коясана в гармоничный мир Нары, где синтоизм и буддизм тысячелетиями сосуществуют в единстве с природой. Увидим главные символы Японии: Великого Будду в самом большом деревянном сооружении мира - храм Тодай-дзи и свободно гуляющих оленей, считающихся посланниками богов. Храм Касуга-Тайся знаменит своими сотнями каменных и бронзовых фонарей. И завершим день в Киото, имперской сокровищнице Японии

5 день

Атмосфера старого города

Восточный Киото (Хигасияма, Гион, Ясака). От тысячи алых ворот по мощёным улочкам прошлого к вечернему Понто-тё. Еще один день глубокого погружения, на этот раз в исторический и культурный эпицентр Киото. Начнем с самого знаменитого синтоистского святилища, путь к которому лежит через гипнотический туннель из алых ворот-торий. Затем спустимся с холмов по мощёным улочкам, сохранившим атмосферу старого города, к одному из самых любимых храмов Киото, парящему над городом. Финальная часть дня исследование легендарного квартала гейш, где с наступлением сумерек можно почувствовать, как время замедляет свой ход.

6 день

Канадзава. Элегантность эпохи Эдо

Канадзава уникальный город, чудом избежавший разрушений во время войны. Это живой музей под открытым небом, где мы сможем переместиться в эпоху Эдо. Познакомимся с двумя сословиями феодального общества: строгим миром самураев и утонченным миром гейш. Здесь, в самурайском квартале Нагамати, посетим дом-музей Номура-ке - полностью сохранившуюся усадьбу самурая высокого ранга. Затем нас ждет мастер-класс по сусальному золоту - древнему искусству, которым славится Канадзава, где сможем преобразить простой предмет в драгоценный, украсив его тончайшими золотыми листами. Один из лучших ландшафтных парков мира и самых колоритный рыбный рынок страны также у нас в программе.

7 день

Путешествие в застывшую во времени Японию

Увидеть деревню-сказку с домиками-сложенными-ладошками и погрузиться в атмосферу старого купеческого города у японских Альп. Этот день перенесет нас из прошлого в … еще более далекое прошлое. Мы посетим Сиракава-го объект Всемирного наследия Юнеско, знаменитый уникальными фермерскими домами гассё-дзукури с крутыми соломенными крышами. После погружения в сельскую, аутентичную Японию отправимся в Такаяму, прекрасно сохранившийся город эпохи Эдо, известный своими мастерами по дереву, старинными улицами и невероятной гастрономией.

8 день

Храмовые тропы и дыхание Эдо

Начнем день с атмосферного утреннего рынка старого города, где на берегу реки кипит оживленная торговля местными деликатесами и ремесленными изделиями. Затем совершим плавный переход к аскетичной духовности горных отшельников, прогуливаясь по тихой храмовой тропе Хигасиямы среди древних кедров и скрытых святилищ. После погружения в медитативную атмосферу вернемся к гармоничной элегантности жизни старого города, исследуем кварталы эпохи Эдо с их темными деревянными фасадами, зайдем в старинную сакеварню на дегустацию местного напитка и посетим музей под открытым небом Такаяма Дзинзя с его уникальной коллекцией традиционных зданий.

9 день

Прощание с горами и возвращение в будущее

Еще один день контрастов. Утром нас ждет длительный, но невероятно живописный переезд через японские Альпы. Возвращение в безумный ритм теперь уже Токио и прогулка по шумным кварталам столицы. Смотровая площадка Tokyo Metropolitan Government Building в Синдзюку с видом на необъятный и бездушный, на первый взгляд, мегаполис. Потом Золотая улица (Golden Gai) квартал из крошечных баров на 5-6 человек. Почувствуем, что душа Токио живет не в небоскребах, а в этих узких переулках, где каждый бар личное пространство хозяина.

10 день

Токио - Между небом и землей

Завершающий день путешествия идеально балансирует между духовным наследием и современной жизнью Японии. От древнего храма, где дыхание истории ощущается в каждом камне, - к сияющим витринам самого знаменитого торгового района, демонстрирующего пульс современного Токио. Финальный аккорд прозвучит в Сибуе, эпицентре молодёжной энергии и цифровой культуры, у самого знаменитого перекрёстка планеты. Этот день - прощание-симфония, где прошлое, настоящее и будущее Японии звучат в единой, захватывающей гармонии.

11 день

Завершение путешествия и вылет

Это утро в Японии можно посвятить шопингу за последними сувенирами или прогулке по ближайшим улицам. Далее трансфер в аэропорт.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 10 ночей с завтраками
  • Все трансферы по маршруту
  • Ужин в монастыре
  • Все экскурсии и входные билеты (музеи, храмы, парки)
  • Посещение дома самурая
  • Мастер класс по золоту
  • Дегустация сакэ в Такаяма
  • Сопровождение тур-лидера
  • Помощь в подборе авиабилетов
  • Помощь в оформлении страховки и визы (бесплатно через посольство либо через проверенное агенство)
Что не входит в цену
  • Международные авиабилеты до Осака (начало тура) и из Токио (конец тура)
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы (сувениры, шопинг)
  • Медицинская страховка
  • Одноместное проживание 1000$
Визы

Для граждан России для въезда в Японию требуется виза. Виза оформляется бесплатно, подать документы можно в консульском отделе посольства Японии в Москве или в консульствах в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Если в городе нет посольства или консульства, можно обратиться в визовое агентство. Я предоставлю брони отелей и детальную программу вашего путешествия для подачи заявки. Оформление визы обычно занимает 5 рабочих дней.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Оксана
Оксана — Тревел-эксперт
Сменила кресло топ-менеджера на жизнь путешественника. Сегодня мой главный проект - глубокое исследование мира. Объехала более 60 стран, предпочитаю не скоростной туризм, а полное погружение в культуру, традиции, религию и
повседневную жизнь людей. Организовываю путешествия уже более 5 лет, создаю маршруты-истории с ритмом и смыслом, где каждая остановка - не просто точка на карте, а часть вашего уникального пути. Мой фокус - на качестве впечатлений, для тех кто хочет увидеть суть страны, а не только её парадный фасад.

Похожие туры на «Япония: путь за пределы очевидного»

Невероятная Япония: Осака и Нара, Киото и Токио, день у Фудзи и дополнительная поездка в Хиросиму
10 дней
5 отзывов
Невероятная Япония: Осака и Нара, Киото и Токио, день у Фудзи и дополнительная поездка в Хиросиму
Покормить с рук оленей, научиться готовить традиционный чай, прокатиться по озеру и примерить кимоно
Начало: Аэропорт Осаки, до 19:00
14 ноя в 08:00
28 ноя в 08:00
$4190 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Осаке
Все туры из Осаки
от 256 161 ₽ за человека