Подробные рекомендации по авиабилетам предоставляются после бронирования.

Перед поездкой создаётся закрытый Telegram-чат для участников, где публикуется вся необходимая информация: советы, сбор документов, погодные условия, что взять с собой и др.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Перемещения осуществляются на общественном транспорте Японии: скоростные поезда, такси. Также используется групповой трансфер на авто, который подбирается индивидуально в зависимости от размера группы.

Возраст участников. 12-60 лет.

Виза. Нужна. При необходимости организаторы помогут с оформлением за доплату.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур включает регулярные переезды между городами и насыщенную программу. Не включает сложные треккинги или физические испытания.