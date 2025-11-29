Мы пройдём сквозь алые ворота Фусими
Описание тура
Организационные детали
Подробные рекомендации по авиабилетам предоставляются после бронирования.
Перед поездкой создаётся закрытый Telegram-чат для участников, где публикуется вся необходимая информация: советы, сбор документов, погодные условия, что взять с собой и др.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Перемещения осуществляются на общественном транспорте Японии: скоростные поезда, такси. Также используется групповой трансфер на авто, который подбирается индивидуально в зависимости от размера группы.
Возраст участников. 12-60 лет.
Виза. Нужна. При необходимости организаторы помогут с оформлением за доплату.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур включает регулярные переезды между городами и насыщенную программу. Не включает сложные треккинги или физические испытания.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых, ужин-знакомство
Мы встретим вас в аэропорту Осаки и доставим в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта. Этот день будет посвящён адаптации — спокойному времени для расслабления и акклиматизации в современном и динамичном мегаполисе.
Вечером состоится тёплый ужин-знакомство, на котором вы попробуете блюда местной кухни и поближе познакомитесь с другими участниками. Это станет началом вашей японской истории — дружеской, насыщенной и очень личной. Если вы прилетите заранее, мы подскажем, как провести дополнительный день в городе или организовать посещение парка Universal Studios.
Нара и Киото
Утром отправляемся в Нар у — древнюю столицу Японии, где вас ждёт необычная встреча: в городском парке свободно разгуливают священные олени, признанные национальным сокровищем. Вы сможете покормить их специальными угощениями, сделать памятные снимки и насладиться моментами живого общения.
Затем мы отправимся в Киото — город, где сохранился дух старины. Вечером прогуляемся по району Гион — кварталу гейш с деревянной архитектурой, мягким светом фонарей и неповторимой тишиной, в которой слышны только шаги.
Бамбуковая роща, фотосессия в костюмах, посещение храма
В этот день уже утром окажемся в бамбуковой роще Сагано — одном из самых умиротворяющих мест Японии. Прогулка среди стройных стеблей под шелест листвы станет настоящей медитацией.
После этого мы окунёмся в атмосферу японской старины: переоденемся в традиционные кимоно — костюмы гейш и самураев — и отправимся на фотопрогулку по улочкам Киото. Завершим день посещением храма Киёмидзу-дэра (храм Чистой воды) — древнего святилища с панорамным видом на город, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Искусство чайной церемонии и сияние Золотого павильона
Начнём день с традиционной японской чайной церемонии — подарка от нашей команды. Вы научитесь заваривать напиток по всем правилам, соблюдая ритуалы, передававшиеся веками от мастеров к ученикам.
Затем мы направимся к знаменитому храму Кинкакудзи — Золотому павильону. Он стоит на берегу пруда и отражается в воде, словно парит между небом и землёй. В этом месте хочется замедлиться, прислушаться к себе и просто помолчать.
Дополнительная экскурсия в Хиросиму и на остров Миядзима
Сегодня — день глубоких впечатлений. По желанию (за доплату) вы отправитесь в Хиросиму — город, где тишина говорит громче слов. Мы посетим Мемориальный парк мира и музей, посвящённый трагедии 1945 года, который оставляет неизгладимое впечатление.
После нас ждёт паром на остров Миядзима. Мы поднимемся на гору Мисэн по канатной дороге: отсюда открываются панорамы на внутреннее Японское море, леса и древнее святилище с Вечным огнём, который не гаснет уже более 1200 лет.
Желающие могут провести этот день в Киото.
Алые ворота Фусими Инари и переезд в Токио
После завтрака отправимся в храмовый комплекс Фусими Инари — одно из самых узнаваемых мест Японии. Вас ждёт прогулка по аллеям из тысяч красных торий, ведущих в гору. Это путь очищения и внутренней трансформации.
Затем сядем на синкансэн, высокоскоростной поезд, который доставит нас в Токио всего за несколько часов. Мы окажемся в столице будущего, городе контрастов, неона и технологий.
Токио: от императорских парков до высот Shibuya Sky
Начнём день с посещения Императорского дворца и прогулки по святилищу Мэйдзи — символу национальной памяти и духовного начала столицы. Затем пройдём по молодёжной улице Такешита и архитектурному проспекту Омотэсандо — местам, где зарождаются модные тренды. После поднимемся на обзорную площадку Shibuya Sky: отсюда вы увидите Токио на 360 градусов. Завершим прогулку в районе Синдзюку — одном из самых ярких, шумных и живых мест города.
Гора Фудзи: красота, традиции и уединение
В этот день мы отправимся к священной горе Фудзи — символу страны и объекту поклонения. Озеро Кавагутико встретит нас пейзажем, словно сошедшим с японской гравюры. Здесь мы прокатимся на катере, посетим деревню ремесленников, где вы сможете познакомиться с традиционными искусствами.
После обеда прогуляемся по лесу Аокигахара, известному своей тишиной и густыми зарослями. Вечером разместимся в дизайнерских виллах с онсеном и видом на Фудзи — поистине медитативное завершение дня.
Свободный день в Токио
Сегодня вы сами решите, как провести день. Мы предоставим электронный гид с рекомендациями — от улицы Акихабара до уединённых храмов, от робо-кафе до стрит-фотолокаций. Любите шопинг — отправляйтесь на Такешита. Хотите энергии — загляните в Синдзюку. Этот день — о вашем личном Токио.
Завершение тура, отъезд
Выселение — до 11:00, но багаж можно оставить в отеле и прогуляться напоследок по любимым местам Токио. Япония не прощается — она оставляет след в сердце и ждёт новой встречи.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$4350
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Бутилированная вода в автобусе
- Чайная церемония (в подарок)
- Встреча в аэропорту, трансфер до отеля
- Услуги русскоязычного гида-организатора
- Все входные билеты по маршруту
- Все трансферы по программе
- Электронный гайд с локациями для свободного времени
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Осаки и обратно из Токио
- Обеды и ужины - примерно $30-50 в день
- Виза (бесплатно, при помощи в оформлении - $100)
- Страховка
- По желанию:
- Билет в Universal Studio Osaka - $180
- Экскурсия в Хиросиму и на остров Миядзима - $200
- Трансфер в аэропорт в конце тура - от $10 на удобном общественном транспорте