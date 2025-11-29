Мои заказы

Невероятная Япония: Осака и Нара, Киото и Токио, день у Фудзи и дополнительная поездка в Хиросиму

Покормить с рук оленей, научиться готовить традиционный чай, прокатиться по озеру и примерить кимоно
Вы побродите среди свободно гуляющих оленей в Наре, пофотографируетесь на старинных улочках Киото, нарядившись в традиционные наряды самураев и гейш, поучаствуете в настоящей чайной церемонии.

Мы пройдём сквозь алые ворота Фусими
Инари, вдохнём неоновую энергию Токио и встретимся с величественной Фудзи — символом страны и объектом поклонения. Озеро Кавагутико поразит нас пейзажем, словно сошедшим с японской гравюры.

Мы прокатимся на катере, посетим деревню ремесленников, где вы сможете познакомиться с традиционными искусствами, прогуляемся по знаменитой бамбуковой роще и лесу Аокигахара, известному своей тишиной и густыми зарослями. Заглянем в храмовые комплексы, а ещё у вас будет свободный день в столице — в вашем личном Токио. Это не просто маршрут, а путешествие к сердцу Японии — глубокое и многослойное.

Описание тура

Организационные детали

Подробные рекомендации по авиабилетам предоставляются после бронирования.
Перед поездкой создаётся закрытый Telegram-чат для участников, где публикуется вся необходимая информация: советы, сбор документов, погодные условия, что взять с собой и др.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Перемещения осуществляются на общественном транспорте Японии: скоростные поезда, такси. Также используется групповой трансфер на авто, который подбирается индивидуально в зависимости от размера группы.

Возраст участников. 12-60 лет.

Виза. Нужна. При необходимости организаторы помогут с оформлением за доплату.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур включает регулярные переезды между городами и насыщенную программу. Не включает сложные треккинги или физические испытания.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых, ужин-знакомство

Мы встретим вас в аэропорту Осаки и доставим в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта. Этот день будет посвящён адаптации — спокойному времени для расслабления и акклиматизации в современном и динамичном мегаполисе.

Вечером состоится тёплый ужин-знакомство, на котором вы попробуете блюда местной кухни и поближе познакомитесь с другими участниками. Это станет началом вашей японской истории — дружеской, насыщенной и очень личной. Если вы прилетите заранее, мы подскажем, как провести дополнительный день в городе или организовать посещение парка Universal Studios.

2 день

Нара и Киото

Утром отправляемся в Нар у — древнюю столицу Японии, где вас ждёт необычная встреча: в городском парке свободно разгуливают священные олени, признанные национальным сокровищем. Вы сможете покормить их специальными угощениями, сделать памятные снимки и насладиться моментами живого общения.

Затем мы отправимся в Киото — город, где сохранился дух старины. Вечером прогуляемся по району Гион — кварталу гейш с деревянной архитектурой, мягким светом фонарей и неповторимой тишиной, в которой слышны только шаги.

3 день

Бамбуковая роща, фотосессия в костюмах, посещение храма

В этот день уже утром окажемся в бамбуковой роще Сагано — одном из самых умиротворяющих мест Японии. Прогулка среди стройных стеблей под шелест листвы станет настоящей медитацией.

После этого мы окунёмся в атмосферу японской старины: переоденемся в традиционные кимоно — костюмы гейш и самураев — и отправимся на фотопрогулку по улочкам Киото. Завершим день посещением храма Киёмидзу-дэра (храм Чистой воды) — древнего святилища с панорамным видом на город, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

4 день

Искусство чайной церемонии и сияние Золотого павильона

Начнём день с традиционной японской чайной церемонии — подарка от нашей команды. Вы научитесь заваривать напиток по всем правилам, соблюдая ритуалы, передававшиеся веками от мастеров к ученикам.

Затем мы направимся к знаменитому храму Кинкакудзи — Золотому павильону. Он стоит на берегу пруда и отражается в воде, словно парит между небом и землёй. В этом месте хочется замедлиться, прислушаться к себе и просто помолчать.

5 день

Дополнительная экскурсия в Хиросиму и на остров Миядзима

Сегодня — день глубоких впечатлений. По желанию (за доплату) вы отправитесь в Хиросиму — город, где тишина говорит громче слов. Мы посетим Мемориальный парк мира и музей, посвящённый трагедии 1945 года, который оставляет неизгладимое впечатление.

После нас ждёт паром на остров Миядзима. Мы поднимемся на гору Мисэн по канатной дороге: отсюда открываются панорамы на внутреннее Японское море, леса и древнее святилище с Вечным огнём, который не гаснет уже более 1200 лет.

Желающие могут провести этот день в Киото.

6 день

Алые ворота Фусими Инари и переезд в Токио

После завтрака отправимся в храмовый комплекс Фусими Инари — одно из самых узнаваемых мест Японии. Вас ждёт прогулка по аллеям из тысяч красных торий, ведущих в гору. Это путь очищения и внутренней трансформации.

Затем сядем на синкансэн, высокоскоростной поезд, который доставит нас в Токио всего за несколько часов. Мы окажемся в столице будущего, городе контрастов, неона и технологий.

7 день

Токио: от императорских парков до высот Shibuya Sky

Начнём день с посещения Императорского дворца и прогулки по святилищу Мэйдзи — символу национальной памяти и духовного начала столицы. Затем пройдём по молодёжной улице Такешита и архитектурному проспекту Омотэсандо — местам, где зарождаются модные тренды. После поднимемся на обзорную площадку Shibuya Sky: отсюда вы увидите Токио на 360 градусов. Завершим прогулку в районе Синдзюку — одном из самых ярких, шумных и живых мест города.

8 день

Гора Фудзи: красота, традиции и уединение

В этот день мы отправимся к священной горе Фудзи — символу страны и объекту поклонения. Озеро Кавагутико встретит нас пейзажем, словно сошедшим с японской гравюры. Здесь мы прокатимся на катере, посетим деревню ремесленников, где вы сможете познакомиться с традиционными искусствами.

После обеда прогуляемся по лесу Аокигахара, известному своей тишиной и густыми зарослями. Вечером разместимся в дизайнерских виллах с онсеном и видом на Фудзи — поистине медитативное завершение дня.

9 день

Свободный день в Токио

Сегодня вы сами решите, как провести день. Мы предоставим электронный гид с рекомендациями — от улицы Акихабара до уединённых храмов, от робо-кафе до стрит-фотолокаций. Любите шопинг — отправляйтесь на Такешита. Хотите энергии — загляните в Синдзюку. Этот день — о вашем личном Токио.

10 день

Завершение тура, отъезд

Выселение — до 11:00, но багаж можно оставить в отеле и прогуляться напоследок по любимым местам Токио. Япония не прощается — она оставляет след в сердце и ждёт новой встречи.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$4350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Бутилированная вода в автобусе
  • Чайная церемония (в подарок)
  • Встреча в аэропорту, трансфер до отеля
  • Услуги русскоязычного гида-организатора
  • Все входные билеты по маршруту
  • Все трансферы по программе
  • Электронный гайд с локациями для свободного времени
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Осаки и обратно из Токио
  • Обеды и ужины - примерно $30-50 в день
  • Виза (бесплатно, при помощи в оформлении - $100)
  • Страховка
  • По желанию:
  • Билет в Universal Studio Osaka - $180
  • Экскурсия в Хиросиму и на остров Миядзима - $200
  • Трансфер в аэропорт в конце тура - от $10 на удобном общественном транспорте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Осаки, до 19:00
Завершение: Отель в Токио, время вылета любое
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваша команда гидов в Осаке
Провели экскурсии для 6 туристов
Привет, я Алиса. Живу на Шри-Ланке и организовываю авторские туры на Шри-Ланку, в Марокко, Индию и Японию. Объездила много стран, жила в Азии, окончила Международную Академию Туризма, турагент с 10-летним
опытом. Дарю людям эмоции через авторские путешествия, которые наполнены любовью к людям и миру. Ценю бережное отношение к животным, веду собственные благотворительные проекты. Наши гости видят то, что не видит обычный турист. С нашей командой вы почувствуете настоящую магию путешествий, созданных от сердца. Давайте знакомиться с нашей прекрасной планетой вместе.

