Елена И.
Елена И. – Гид из Токио
На индивидуальной экскурсии 🧭 по Осаке я познакомлю вас с современной и древней частью города.

Мы пройдём по улице Дотонбори, зайдём в Осакский замок 🏰, увидим панорамный вид с обзорной площадки Умэда Скай Билдинг и погуляем в других локациях.

За это время вы узнаете историю 📖 местности и познакомитесь с жизнью местных жителей.
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Осака

Что вы увидите

  • Осакский самурайский замок
  • Улица Дотонбори
  • Обзорная площадка на небоскрёбе Умэда Скай Билдинг
  • Ситэнно-дзи
Осака – город 🏙️ контрастов. Здесь причудливым образом переплелись между собой и строгая храмовая культура, и кварталы развлечений, и районы с футуристической застройкой. Каждый найдет для себя в Осаке уголок, который придется по душе.

Что вы увидите:

  • Пятиэтажный самурайский Осакский замок 🏰 - самая главная достопримечательность 🏛️ города Осаки, его символ, являющийся одним из крупнейших замков Японии.
  • Улицу Дотонбори - блистающую неоновыми вывесками, где расположено большое количество разных ресторанов и закусочных, куда стекаются гурманы со всей страны. Где как ни здесь попробовать знаменитое осакское блюдо окономияки, которое часто называют японской пиццей.
  • Полюбуетесь видом города с обзорной площадки Умэда Скай Билдинг
  • Посетите храм Ситэнно-дзи, считающийся местом рождения японского буддизма. Храм был основан в 593 году великим реформатором – принцем Сётоку и является старейшим буддистским храмом в Японии.
Что входит
  • входные билеты
  • общественный транспорт
Что не входит
  • питание
Начало и место завершения
🚩 лобби отеля

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена И.
Елена И.
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