Обзорная площадка на небоскрёбе Умэда Скай Билдинг
Ситэнно-дзи
Осака – город 🏙️ контрастов. Здесь причудливым образом переплелись между собой и строгая храмовая культура, и кварталы развлечений, и районы с футуристической застройкой. Каждый найдет для себя в Осаке уголок, который придется по душе.
Что вы увидите:
Пятиэтажный самурайский Осакский замок 🏰 - самая главная достопримечательность 🏛️ города Осаки, его символ, являющийся одним из крупнейших замков Японии.
Улицу Дотонбори - блистающую неоновыми вывесками, где расположено большое количество разных ресторанов и закусочных, куда стекаются гурманы со всей страны. Где как ни здесь попробовать знаменитое осакское блюдо окономияки, которое часто называют японской пиццей.
Полюбуетесь видом города с обзорной площадки Умэда Скай Билдинг
Посетите храм Ситэнно-дзи, считающийся местом рождения японского буддизма. Храм был основан в 593 году великим реформатором – принцем Сётоку и является старейшим буддистским храмом в Японии.
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