Что вы увидите:

Елена И. – Гид из Токио

На индивидуальной экскурсии 🧭 по Осаке я познакомлю вас с современной и древней частью города.



Мы пройдём по улице Дотонбори, зайдём в Осакский замок 🏰, увидим панорамный вид с обзорной площадки Умэда Скай Билдинг и погуляем в других локациях.



За это время вы узнаете историю 📖 местности и познакомитесь с жизнью местных жителей.