Все экскурсии в Токио
44 экскрусии в Токио, 308 отзывов, скидки до 40%, цены от €25 до €500. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Токио много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Японии как можно лучше
Разнообразный Токио за 5 часов
Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города
За один день вы исследуете самые разные грани города и к вечеру сможете с уверенностью сказать, что стали на шаг ближе к пониманию духа «Восточной столицы». Императорский дворец, храм Мэйдзи Дзингу и один из красивейших парков Токио погрузят вас в исконные ценности и философию японцев. А вуаль современности вы разглядите в шумных комплексах игровых автоматов, на модных улицах с незаурядно одетой токийской молодежью и в необычных кафе с совами или ёжиками. Это будет прогулка в духе кино «Васаби»!
Влюбиться в Токио за один день!
Все самые интересные места колоритной японской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Я покажу вам исторический и современный Токио, раскрою характер известного буддийского храма Сэнсо-дзи, фешенебельного района Гиндза и колоритных улиц древнего квартала Асакуса. Помогу понять местный менталитет и традиции, а еще дам ценные практические советы!
Прогулка в атмосфере старого Токио
Прикоснуться к японским традициям и уютной повседневности в районах Сибамата и Янака Гинза
Не весь Токио похож на мегаполис будущего — некоторые районы всё еще сохранили атмосферу спокойствия и традиционный уклад. На прогулке по Сибамата вы перенесетесь в Японию 60-х годов, посетите старинный храм Тайсякутэн и неспешно прокатитесь на лодке по реке Эдогава. А Янака Гинза откроет для вас двери старомодных магазинчиков и легенды храма Недзу.
Токио на весь день
История, культура и поразительное многообразие столицы Японии
За 8 часов мы объедем основные достопримечательности Токио и подробно познакомимся с местной культурой и историей. Один за другим будут сменяться совершенно разные районы мегаполиса — вы увидите Токио во всем его многообразии!
Из Токио — в национальный парк Хаконе!
Гора Фудзи, долина гейзеров, озеро Аси и скульптуры Пикассо за один день
Приглашаю в насыщенное и очень живописное путешествие! Вы увидите легендарную гору Фудзи, прокатитесь на фуникулере и пиратском корабле, насладитесь мирной гладью озера Аси и попробуете черные яйца в долине кипящих гейзеров. А я раскрою тайны загадочной японской культуры и сделаю все, чтобы этот день запомнился вам надолго.
Шопинг-тур: все о японских дизайнерах и их бутиках
Погрузиться в мир токийской моды в компании профессионального обозревателя
Куда лучше отправиться за знаменитыми футболками с глазастыми сердечками от Comme des Garcons, кроссовками Y-3 от Йодзи Ямамото или авангардными нарядами от молодых дизайнеров? Со мной вы не только пройдете по лучшим бутикам столицы и узнаете об актуальных тенденциях, но и услышите интересные факты о творчестве создателей фэшн-индустрии, а также взглянете на историческую линию развития японской моды!
Лучшие ракурсы Токио и мир японской фотографии
Пройти по самым фотогеничным местам города в компании профессионального фотографа
Путешествуя по Токио, не так-то просто найти и запечатлеть по-настоящему аутентичные места японской столицы. Став вашим проводником, я проведу вас по интересным фотогеничным паркам, улицам и урбанистическим локациям, поделюсь советами по фотосъемке и расскажу о культовых фотографах Японии на экскурсии по Токийскому музею фотографии. А если вы захотите запечатлеть себя на фоне настоящего Токио — я с удовольствием проведу для вас профессиональную фотосессию, чтобы впечатления о живом и колоритном городе возвращались к вам снова и снова.
Прошлое и будущее «восточной столицы»
Увидеть буддистский ритуал, исследовать улочки старого Токио и перенестись в будущее на суперпоезде!
Токио — это зазеркалье: высокоскоростные поезда и инновационные роботы соседствуют с древними храмами и лабиринтами старинных улочек. Оставаясь Империей, Япония опережает весь мир. Я познакомлю вас с инь и ян токийской жизни и расскажу, как уживаются друг с другом старина и современность.
Токио — первая встреча
Главные «визитные карточки» города на насыщенной автомобильной экскурсии
Вы увидите все знаковые исторические и современные достопримечательности японской столицы: императорский дворец, статую свободы, искусственный остров Одайба, театр кабуки, модный район Гиндза и многое другое. Я расскажу, как Токио, несмотря на непростую историю, стал современным динамичным мегаполисом. А еще поделюсь с вами интересными деталями японской культуры и бытовой жизни местного населения. Вы сможете отделить правду о Токио от стереотипов и почувствовать истинную душу этого загадочного места!
Священная гора Такао и термальные источники
Побывать на одной из самых посещаемых гор мира, оценить красоту природы и узнать о святынях буддизма
Приглашаю вас в удивительно красивое и духовное место, которому японские буддисты поклоняются с 8 века. Вы не только познакомитесь с древними легендами и историями о монахах-отшельниках, но и погрузитесь в богатый, красочный мир флоры и фауны. А целебные термальные воды подарят прекрасное самочувствие и ощущение гармонии с пространством.
Токио, которого ждешь!
Совершить путешествие от эпохи Эдо до блистательной Гиндзы
Когда-то здесь гуляли женщины в роскошных кимоно, под ветвями сакуры философствовали императоры, а легендарные самураи закаляли тело и дух. Сегодня на улицах ультрасовременного и эксцентричного Токио вы можете задать вопрос роботу, поразиться изобретениям в музее цифровых технологий и потеряться среди дизайнерских бутиков на улице Гиндза. На прогулке я помогу вам построить мост из мира прошлых культурных символов в мир нынешний и покажу места, где вы сможете увидеть все те образы, с которыми ассоциируется японская столица.
Очарование южного Токио
Старинные храмы, живописный японский сад, чайная церемония и модный район Сибуя за один день
Вас ждет полноценное погружение в Японию: вы узнаете о самураях и сёгунах, посетите синтоистский храм и расшифруете символику фонарей и камней в традиционном саду. Кроме того, я расскажу о современных обычаях и традициях: где японцы любят проводить время, что готовят дома и как воспитывают детей.
Путешествие к подножию Фудзиямы
Погрузиться в культуру Японии и покориться ее красоте на экскурсии из Токио к озеру Кавагутико
Вы увидите часть той Японии, которую ждете — совершенный конус Фудзиямы и его отражение в водной глади, изумительные кимоно, аутентичный храм и традиционные дома. Скоростной поезд из Токио умчит вас в мир пейзажей-открыток, а я познакомлю с удивительной страной: расскажу о вере и гордости, о природе и искусстве.
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Узнать о главном во дворце Императора, районе Гинза, парке Toyota, на рыбном рынке и острове Одайба
В путешествии вы прикоснетесь к легендам императоров и самурайских кланов, услышите истории успеха одних японских брендов и краха других, отведаете свежайшую рыбу и морепродукты на всемирно известном базаре, а также перенесетесь по Радужному мосту в «измерение» острова Одайба и посетите выставочный центр знаменитой автомобильной марки.
Токио за четыре часа
Рассмотреть город в через его историю: от старейших храмов до футуристических панорам
Во время этой прогулки по Токио мы будем перемещаться из одной эпохи в другую — на общественном транспорте. Вы побываете на искусственно созданном острове, увидите выставку старых и новых автомобилей, полюбуетесь морскими видами и узнаете, как Токио преобразился в столицу страны.
Токийский калейдоскоп
Прогуляться по атмосферным районам города и ощутить контрасты японской культуры
Стильный, традиционный, футуристический — все это о Токио! На прогулке я помогу ощутить это единство противоположностей: мы посетим синтоистский храм Мэйдзи Дзингу, разберемся в модных трендах на улице Такесита, встретим Хатико у станции Сибуя, заглянем в дизайнерские магазинчики и отведаем невиданные японские сладости.
Удивительный Токио
Старинные буддийские храмы, современная архитектура и лучшие смотровые площадки за один день
Приглашаю на прогулку по модному кварталу Роппонги, где вас ждет удивительное сочетание истории и технологий, древних храмов и устремленных ввысь небоскребов. Я не только помогу понять местный менталитет, культуру и традиции, но также поделюсь ценными практическими советами!
Гурманы на Гинзе
Узнать всё о гастрономической стороне Токио и продегустировать лучшие специалитеты в ресторанах
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