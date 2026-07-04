Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборНочной Токио: огни Синдзюку и легендарный Голден Гай
Пройти от футуристических небоскрёбов к узким улочкам с фонарями и ощутить магию города
Начало: У станции Shinjuku
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 17:00 и 18:00
Сегодня в 18:00
11 авг в 17:00
$79 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые-самые места Токио
Прогулка по самым интересным местам Токио: Гинза, Цукидзи, Асакуса и Сэнсодзи. Уникальная возможность увидеть самые известные достопримечательности города
Начало: У метро Цукидзи
10 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от $267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
У подножья Фудзиямы (из Токио)
Откройте для себя величие Фудзи, насладитесь видами и погрузитесь в легенды Японии. Идеально для любителей природы и культурных открытий
Завтра в 08:30
10 авг в 07:00
от $770 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кабуки - уникальный театр Японии
Посетить легендарный театр Кабуки-дза в компании гида-эксперта и посмотреть традиционную пьесу
Начало: У театра Кабуки-дза (станция метро «Хигаси-Гиндза»...
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $250 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Ночная автомобильная культура Токио
Узнайте больше о JDM и насладитесь ночной атмосферой Токио. Посетите культовые места и сделайте яркие фото на фоне легендарных автомобилей
Начало: У станции Toyosu
Расписание: в среду и четверг в 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$200 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из сердца Токио к его душе: от Императорского дворца до Асакусы
От символа власти до духовного центра - увидеть город с разных сторон
14 авг в 09:30
15 авг в 09:30
от $240 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шесть лиц и три сердца Токио
Погрузитесь в атмосферу Токио, где вековые традиции и современность создают уникальный колорит. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: На станции Йойоги
10 авг в 10:30
13 авг в 10:30
от $267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Токио
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Токио
Понять, почувствовать и полюбить Токио в его многогранности
Начало: Обычно в вашем отеле
Завтра в 13:30
11 авг в 09:30
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио глазами полукровки
Что общего и различного у Японии и России? Я прожил в них много лет и готов поделиться наблюдениями
23 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от $270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Токио по следам самураев и аниме
В Токио удивительно сочетаются древние традиции и ультрасовременные технологии. Погрузитесь в мир самураев и аниме, узнав больше о японской культуре
11 авг в 08:00
12 авг в 16:00
от $250 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Дыхание Фудзи: маршрут для перезагрузки (из Токио)
Подняться по священной горе к пагоде Чурейто, вулканическому лесу Аокигахара и озеру Кавагутико
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $779
$820 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Исследовать два колоритных японских города, древний и ультрасовременный, за один день
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $467 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
Завтра в 14:30
10 авг в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Токио: от священного леса до неоновых фантазий
Заглянуть в три мира Японии: духовный, творческий и урбанистический
Начало: У станции метро Harajuku
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио в вашем ритме
Культовые места, скрытые уголки и настоящая городская жизнь - за 5 часов
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от $300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование южного Токио
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от $250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио между эпохами
Железные дороги, Миядзаки, зелёный чай и парк «Хамарикю» - прогулка, насыщенная историей и вкусом
Начало: На станции Симбаси
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
от $270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тени прошлого Эдо и свет будущего Токио
Пройти путь от феодального прошлого к милитаризму, послевоенному восстановлению и изменению общества
11 авг в 08:00
12 авг в 16:00
от $255 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Район Янесен - уголок Старого Токио
Исследовать колоритный квартал с традиционной японской атмосферой
Завтра в 14:00
10 авг в 11:00
от €330 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Район Асакуса: сердце Старого города и лучшие виды на Skytree
Ритуалы, архитектура, уединённые переулки и атмосферные пейзажи «внутреннего» Токио
Начало: У главных ворот Каминаримон в Асакусе
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $245 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Побег из мегаполиса: день на горе Такао
Проведите день на горе Такао, наслаждаясь природой и культурой Японии. Виды на Фудзи-сан, древние храмы и уникальная кухня - всё это в одном туре
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $334 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Камакура и Эносима - по самурайским тропам к острову богини
Исследуйте самурайские тропы Камакуры и остров Эносима, где вас ждут древние храмы, легенды о драконах и живописные виды на гору Фудзи
Начало: По договорённости с организатором
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $467 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Токио сквозь века
Отправиться через эпоху Эдо в 21 век, увидеть Храм первого сёгуна и надгробие последнего
Начало: В парке Уэно
10 авг в 14:00
13 авг в 10:00
от $208 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Токио - в национальный парк Хаконе
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от $770 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гора Такао - природа и культурное наследие Токио
Познакомиться с легендами, посетить старинный храм и попробовать локальную кухню Западного Токио
Начало: На станции Takaosanguchi (Keio line)
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от $250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Хатиодзи - столетние жемчужины Западного Токио
Культурное наследие, вековой бизнес и усыпальницы императоров на экскурсии от местного жителя
Начало: На станции Хатиодзи (Hachioji station) или Такао (...
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от $220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Разнообразный Токио за 5 часов
Погрузитесь в атмосферу Токио, где древние традиции соседствуют с ультрасовременными тенденциями. Откройте для себя уникальный мир Японии
Начало: На улице Гинза
8 сен в 10:00
9 сен в 12:00
от $315 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам сёгунов и императоров
Откройте для себя исторический Токио, прогуливаясь по местам, где жили сёгуны и императоры. Узнайте больше о культуре и архитектуре столицы Японии
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от $374 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Национальный парк Хаконе с историком (из Токио)
Погрузитесь в атмосферу Японии 17-19 веков в Хаконе. Узнайте о религии синто, прокатитесь на пиратском корабле и насладитесь видами на Фудзи
Начало: По договорённости с организатором
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от $739 за всё до 7 чел.
Токио полон уникальных достопримечательностей, это и множество небоскребов и исторические храмы и умиротворяющие парки, современные музеи и крупнейший в мире рыбный рынок Тойосу и элитные магазины на улице Гиндза, а также знаменитые идзакай и караоке-бары
Токио огромный мегаполис полный ультрасовременных и традиционных достопримечательностей, и увидеть их за одну поездку конечно же не реально, но чтобы охватить самые популярные, вам достаточно отправиться на экскурсии. Найти самые популярные и лучшие вы можете в нашем каталоге, вам остается только выбрать понравившиеся и забронировать, все остальное возьмут на себя профессиональные гиды
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 17 июн 2026
Очень хороший гид, клиентоориентированный.
Рекомендуем.
Рекомендуем.
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С
Дата посещения: 15 июн 2026
Оксана молодец!
Знающая и ненавязчивая.
Рекомендую.
Знающая и ненавязчивая.
Рекомендую.
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С
Дата посещения: 19 мар 2026
Всем привет! Спешу поделиться нашим отзывом на экскурсию с Татьяной вокруг Фудзи. Приезжали в Японию семьей в середине марта и
+1
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Е
Дата посещения: 5 окт 2025
побывали на экскурсии 05.10 .остались очень довольны.Екатерина прекрасно владеет материалом, эмоциональный увлеченный рассказ, впечатлил меня, вернулась из путешествия и смакую
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Е
Дата посещения: 8 окт 2025
Мы посетили эту экскурсию вместе с гидом Александром 8.10. Это было профессионально, качественно, интересно. Фудзи мы увидели во всей красе,самые лучшие впечатления остались у каждого участника экскурсии.Рекомендую эту экскурсию к посещению, Александру благодарность от всей наши мини группы.
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Д
Очень понравилась экскурсия с Дмитрием (уже вторая моя экскурсия, прошлая была год назад)
Познания в любых вопросах действительно впечатляют! Очень хорошо
Познания в любых вопросах действительно впечатляют! Очень хорошо
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В
Великолепная экскурсия, маршрут проработан до мелочей, гид очень опытная и приятная в общении, отдельно хочу отметить комфортное вождение (на обратном
+5
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Пишу отзыв по прошествии 2-ух месяцев, за что прошу прощения у замечательного гида Кристины.
Если вы планируете посетить театр Кабуки и
Если вы планируете посетить театр Кабуки и
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Путешествовали семьей (двое взрослых и двое детей - 9 и 12 лет), впервые в Японии. Роман, как гид очень понравился.
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В
Великолепная экскурсия, способная открыть вам Токио с другой стороны. Все было максимально круто и интересно, Дмитрий - прекрасный гид, от рассказов которого не было скучно ни секунды. Однозначно рекомендую к посещению, 10/10
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Всего 2674 отзыва в Токио
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Ответы на вопросы от путешественников по Токио
Самые популярные экскурсии в Токио
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Токио в августе 2026
Сейчас в Токио можно забронировать 243 экскурсии от 10 до 1000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 2674 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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