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хотя бы разобраться, что происходит на сцене, а возможно, даже полюбить это незнакомое для нас искусство, обязательно возьмите эту экскурсию!



Кристина рассказала об истории театра, правилах поведения и привычках посетителей, подготовила описание пьес на русском языке и погрузила в контекст. Скажу честно: без этого я, скорее всего, просто отметил бы, что декорации, музыка и наряды аутентичны и красивы — и на этом всё. Мы, конечно, многое теряем из‑за языкового барьера и культурного разрыва. Кристина помогает сократить это расстояние.



Мне очень понравился и сам театр, и представление. Оно очень красивое: порой гротескное, порой смешное, но при этом по‑настоящему живое! Спасибо Кристине!



Если будет возможность снова побывать в Японии, мы обязательно ещё раз посетим «Кабуки‑дза». И, если получится, снова попросим о встрече с Кристиной.