Священная гора Такао и термальные источники

Побывать на одной из самых посещаемых гор мира, оценить красоту природы и узнать о святынях буддизма

Приглашаю вас в удивительно красивое и духовное место, которому японские буддисты поклоняются с 8 века. Вы не только познакомитесь с древними легендами и историями о монахах-отшельниках, но и погрузитесь в богатый, красочный мир флоры и фауны. А целебные термальные воды подарят прекрасное самочувствие и ощущение гармонии с пространством.