читать дальше прошли по вулканической тропе, покатались на катере, вкусно пообедали, а завершили все в горячих источниках онсен. Сергей очень интересно рассказывал обо всем, быстро нашел общий язык с нами и нашими детьми. Мы заранее договорились на трансфер в аэропорт Ханеда, куда Сергей нас учтиво сопроводил до зоны вылета. Всем рекомендуем!

Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался! Мы посетили 5ую стоянку на Фудзи,