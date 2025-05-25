Исследуйте Осаку с экскурсией по её главным достопримечательностям: величественный замок Осака, панорамные виды с Umeda Sky Building и древний храм Ситеннодзи. Прогуляйтесь по знаменитой улице Дотонбори, известной своими яркими неоновыми вывесками и множеством гастрономических изысков. Откройте для себя сочетание исторического и современного в сердце Японии.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Осаке

Погрузитесь в атмосферу одного из самых ярких городов Японии — Осаки! Наша обзорная экскурсия позволит вам познакомиться с главными достопримечательностями этого удивительного места. Вы сможете насладиться уникальной культурой, историей и архитектурой, которые делают Осаку поистине особенной.

Важная информация об экскурсии

Продолжительность: 8-10 часов (в зависимости от города).

8-10 часов (в зависимости от города). Оплата: за группу из 1-8 человек.

за группу из 1-8 человек. Дополнительные услуги: Дополнительный час гида — $50. Дополнительный час водителя — $30.

Транспорт: Экскурсия проводится на смешанном транспорте, но при желании вы можете вызвать такси (оплата по счётчику).

Экскурсия проводится на смешанном транспорте, но при желании вы можете вызвать такси (оплата по счётчику). Примерная стоимость такси: $25 за 6,5 км.

Не упустите возможность открыть для себя Осака с новой стороны! Каждая деталь экскурсии тщательно продумана, чтобы сделать ваше путешествие незабываемым. Приготовьтесь к новым открытиям и ярким впечатлениям!