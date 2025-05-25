Исследуйте Осаку с экскурсией по её главным достопримечательностям: величественный замок Осака, панорамные виды с Umeda Sky Building и древний храм Ситеннодзи.
Прогуляйтесь по знаменитой улице Дотонбори, известной своими яркими неоновыми вывесками и множеством гастрономических изысков. Откройте для себя сочетание исторического и современного в сердце Японии.
Прогуляйтесь по знаменитой улице Дотонбори, известной своими яркими неоновыми вывесками и множеством гастрономических изысков. Откройте для себя сочетание исторического и современного в сердце Японии.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Осаке
Погрузитесь в атмосферу одного из самых ярких городов Японии — Осаки! Наша обзорная экскурсия позволит вам познакомиться с главными достопримечательностями этого удивительного места. Вы сможете насладиться уникальной культурой, историей и архитектурой, которые делают Осаку поистине особенной.
Важная информация об экскурсии
- Продолжительность: 8-10 часов (в зависимости от города).
- Оплата: за группу из 1-8 человек.
- Дополнительные услуги:
- Дополнительный час гида — $50.
- Дополнительный час водителя — $30.
- Транспорт: Экскурсия проводится на смешанном транспорте, но при желании вы можете вызвать такси (оплата по счётчику).
- Примерная стоимость такси: $25 за 6,5 км.
Не упустите возможность открыть для себя Осака с новой стороны! Каждая деталь экскурсии тщательно продумана, чтобы сделать ваше путешествие незабываемым. Приготовьтесь к новым открытиям и ярким впечатлениям!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Umeda Sky Building
- Храм Четырёх Небесных Королей Ситеннодзи
- Улица Дотонбори
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Проезд на транспорте
- Дополнительный час гида 1 час: $50
- Дополнительный час водителя: $30
- Такси по желанию (примерная стоимость: $25 за 6, 5 км)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Осаке, ж/д или автовокзал Осака
Завершение: Осака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.