Велосипедная Япония

Описание тура

Откройте для себя настоящую неизвестную велосипедную и сельскую Японию, попробуйте уникальный формат авторских туров - велотуры! Ведь именно так вы испытаете себя, найдете новых друзей и увидите страну изнутри, а не как из окна поезда или машины. Будут не только ясные дни, но и дождь и ветер. Подходит для новичков велосипедистов - маршрут осилит каждый. На всем пути будут широкие тротуары и велодорожки.

Весной в начале апреля будет сезон цветения японской вишни - сакуры. Её увидим каждый день, пока не надоест

Программа тура по дням

1 день

Токио

Встреча с группой.

Заселение в апартаментах. Знакомство с группой. Вечерняя прогулка по городу.

2 день

Подготовительный

Трансфер на поезде в город Шизуока. Заселение в гостиницу. Подготовка велосипедов к завтрашнему старту. Прогулка по городу.

Посетим Замок Токугавы и увидим статую из Евангелиона.

Шизуока - одна из чайных столиц Японии - попробуем местный чай во время ужина.

3 день

Первый день на велосипеде Шизуока

Стартуем с города и до обеда 40 км на велосипедах.

После обеда 40 км на велосипедах. Дорога в этот первый день пройдет вдоль Тихого океана с прекрасным видом по национальной велодорожке.

Можем по пути заехать на океанские дюны и искупаться при солнечной погоде.

Заселение в гостиницу город Хамамацу

4 день

Второй день на велосипеде из Хамамацу

До обеда 35 км на велосипедах

Если будет сезон сакуры - то посетим парку Хамаматсу.

После обеда 35 км на велосипедах

Заселение в гостиницу Тоёхаси

5 день

Третий день на велосипеде Тоёхаси

До обеда 35 км на велосипедах

После обеда 35 км на велосипедах

Заселение в гостиницу Нагоя

Можем пойти в самый большой онсен города Нагоя

6 день

Пятый день на велосипедах вокруг озера Бива

До обеда 35 км на велосипедах. Красивые виды озера со множеством диких уток, журавлей, аистов и стерхов.

После обеда 35 км на велосипедах

Заселение в гостиницу Адогава

7 день

Шестой день на велосипедах Киото

До обеда 35 км на велосипедах

После обеда 35 км на велосипедах

Посещение храма 1000 врат в Киото

Заселение в гостиницу города Киото

8 день

Седьмой день на велосипедах Осака

До обеда 40 км на велосипедах. Маршрут сегодня будет вдоль реки, по широкой велодорожке совсем без машин.

После обеда 20 км на велосипедах

Заселение в гостиницу Осака.

Можем поехать в один самых больших океанариумов Японии Каюкан.

Прогулка по городу

9 день

День отдыха в Осаке

Сегодня мы отдохнем в Осаке, можно посмотреть достопримечательности и парк развлечений Универсал с Хогватсом.

Можем поехать в красивый онсен рядом с портом.

Вечером сядем на паром до города Имабари вместе с велосипедами.

10 день

Восьмой день на велосипеде. Велоострова

День велосипедных островов Шимонами Кайдо и множества мостов

Испытание своего тела и силы духа.

Заселение в гостиницу в городе Михара.

11 день

Четвертый день на велосипеде озеро Бива

Доедем до самого большого озера Японии - Бива. Маршрут вокруг него - это еще одна из национальных велодорожек Японии. Если будет жаркая погода - то можно искупаться

До обеда 35 км на велосипедах

После обеда 25 км на велосипедах

Заселение в гостиницу Хиконе

12 день

Девятый день на велосипеде Хиросима (Финиш)

До обеда 35 км на велосипедах

После обеда 30 км на велосипедах. По моему мнению тут самые красивые дома.

Финиш велотура в городе Хиросима!

Заселение в гостиницу

Праздничный ужин Окономияки в самом уютном семейном ресторане

13 день

Хиросима

Свободный день в городе

Утром посетим музей и парк Мира в городе Хиросима и можно после него можно поплыть на пароме или поехать на велосипеде 20 км на олений остров с красными вратами на воде.

Прощание с группой

14 день

Свободный день в Нагоя

Свободный день для отдыха

Тут есть замок города Нагоя, музей Тойоты и Художественный музей Токугавы

Варианты проживания

2-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в традиционных японсих гостиницах рёкан и мотелях
  • Трансфер внутри Японии (поезд, паром, автобус)
  • Аренда велосипеда с багажником
  • Памятные велофутболки
  • Ремкомплект, запасные камеры
  • Страховка
  • Сопровождение инструкторами
  • Вход в музей мира в Хиросиме
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Токио и обратно
  • Виза (бесплатно в консульстве Японии)
  • Расходы на питание (от 30$ в день)
  • Карманные расходы
  • Велоэкипировка (шлем, велосумка, фонари и тд)
О чём нужно знать до поездки

Тур подходит для всех любителей велосипедистов, темп будет спокойный

Пожелания к путешественнику

Вы должные уметь кататься на велосипеде

Не иметь хронических заболеваний

Визы

Туристическая виза в Японию бесплатная в Москве, но можно оформить через агентов или нас за 5 тысяч рублей в Хабаровском консульстве.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Роберт
Роберт — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Приветствую! Меня зовут Роберт. Я занимаюсь велосипедными турами по различным странам с 2012 года. Активно катаюсь на одноколесном велосипеде - уницикле. Мой опыт путешествий в виде организатора: 2013 Финляндия - Эстония - Австрия
- Германия - Швейцария (1000 км). Соло путешествие 2015 Июнь. Финляндия - Швеция - Дания (700 км). Группа 3 человека 2016 Февраль. Южная Корея (400 км). Соло путешествие. 2017 Май. Китай (1200 км). Группа 4 человека 2018 Август. Япония (600 км). Группа 2 человека 2019 Январь. Грузия - Азербайджан (500 км). Группа 3 человека 2019 Июль. Южная Корея (500 км). Группа 7 человек. 2021 Апрель. Египет (400 км). Группа 5 человек 2022 Апрель. Киргизия (450 км). Группа 10 человек 2023 Апрель. Тайланд - Камбоджа (500 км). Группа 6 человек 2024 Апрель. Китай (500 км). Группа 14 человек 2025 Март. Япония (600 км). Группа 16 человек 2025 Апрель. Япония (600 км). Группа 8 человек 2026 Апрель. Тайвань (900 км) Группа 10 человек

от 148 353 ₽ за человека