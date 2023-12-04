С Сергей

Мне очень понравилась концепция этого тура, и конечно же цена. За такую сумму предлагалась возможность увидеть все самое главное в Японии. Были некоторые сомнения – все это выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. Такие туры обычно неспешные - два-три объекта до обеда с нудным рассказом об общеизвестном, экскурсионный автобус, специальный ресторан для туристов с не очень высокой кухней, фабрика сувениров и т. д. Обязательно в группе найдутся 1-2 человека, которые всегда опаздывают и которых все ждут. Эти люди никогда не испытывают ни малейшей неловкости за свое неуважение к коллективу. Я не любитель организованного туризма и всегда стараюсь путешествовать самостоятельно, если есть такая возможность. Исключение – слишком сложная логистика и недостаток времени на ее изучение. Япония как раз и была тем случаем – я понял, что не успею изучить запутанную и сложную транспортную систему этой страны и буду тратить слишком много драгоценного времени на месте. Возможность увидеть страну не из окна экскурсионного автобуса, полностью погрузиться в местную среду дает ощущение самостоятельного путешествия с небольшой группой друзей. И я не уверен, что потратил бы меньше денег, если бы поехал в Японию один. Я не смог бы эффективно сэкономить на транспорте и на отелях. Что оказалось в реальности? При всей экстремальности поездки осталось ощущение полного счастья. Масса позитивных впечатлений от красоты природы и архитектуры, японской кухни, традиций, общения. Мы не только полностью выполнили обширнейшую программу, но и много увидели сверх нее. Для этого пришлось быть на ногах по 16-17 часов в сутки. Мы были весьма мобильными – просыпались в 6 или 7 часов, приезжали на вокзал и впрыгивали в ближайший, а не в заранее запланированный поезд. Это дало массу дополнительного времени. Что мы посмотрели сверх программы: водопад Кегон в Никко замок Нидзё в Киото храм Гиодзи в Арашияме храм и усыпальницу императора Мейдзи в Токио потрясающий вид на горное ущелье и реку с моста на ж/д станции Hozukyō Киотские храмы Киёмидзу-дэра и Тофуку-Дзи с еще одним садом камней, но без толп туристов символ Японии Замок Белой Цапли и удивительный сад Коко-Ен с водопадами в Химедзи. Я уже давно понял, что главное впечатление от поездки зависит не от зрительного восприятия, количества красивых картинок, а от хорошего общения. Иногда это общение с людьми той страны, в которой находишься, а иногда (и в данном случае) от общения с людьми в нашей группе. Группа была замечательная, сплоченная, веселая, и за это всем огромное спасибо. Отдельное спасибо Леониду Векшину, который разузнал и привел нас в удивительный храм Тридцати Трех пространств Сандзюсанкендо с 1001 статуей богини Каннон и в абсолютно волшебный храм Тоцзи в Киото с подсвеченным ночью прудом и садом. И конечно же огромное спасибо Игорю, нашему тур-лидеру, потому что все это состоялось благодаря ему, а также за его личные качества. Он с легкостью шел навстречу пожеланиям расширить программу, решал наши личные проблемы, создал хороший дружеский климат в группе. Если возникали какие-то эмоциональные моменты (а это неизбежно при экстремальном характере поездки), он никогда не отвечал эмоциями на эмоции, а реагировал очень спокойно и доброжелательно и всегда сосредотачивался на решении возникшей проблемы. Для него не существовало личного времени и, если бы нашлись желающие, он повез бы нас куда-нибудь даже ночью. Кстати, такое было тоже. Очень большое впечатление осталось от ночной прогулки по Осаке (днем не хватило времени, потому что была поездка в Химедзи). В Дотонбори в одном тайном месте, куда нас привел Игорь, очень понравился местный деликатес такояки – осьминог, обжаренный в жидком тесте. Для этого пришлось отстоять большую очередь. Я узнал от него массу интереснейшей и полезной информации о Японии. Теперь я точно уверен, что поеду еще не один раз в туры с этой командой, особенно если тур-лидером группы будет Игорь Чижик.