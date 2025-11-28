Уджи - первый город в древней Японии и ныне самый знаменитый город зеленого чая.
Описание экскурсииЯ погружу вас в мир зеленого чая и древней аристократии Японии — города Уджи. Познакомлю с её богатым культурным наследием и, конечно же, многогранным зеленым чаем и Матча. В этом путешествии вы услышите историю города и его храмов, побываете в некоторых из них, в том числе и в величественном храме Бёдо-ин, полюбуетесь местными пейзажами и, конечно же, попробуем матча и самые необычные продукты с ним! Важная информация: 1. Рекомендуется одеться в удобную для ходьбы обувь. 2. Для желающих поучаствовать в приготовлении и пробе матча – просьба писать заранее, – день-в-день, – есть вероятность, что не останется мест.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Музей, показывавший жизнь придворных семей в эпоху Хейан, - Музей Генджи
- 2. Музей, в котором познакомимся с историей и становлением нынешних сортов и вариаций приготовления чая, - Музей зеленого чая
- 3. Наследие Юнеско, храм нанесенный на монету в 10йен, - Храм Бёдо-ин
- 4. Крутой Онсен (по желанию можем забежать после экскурсии:) )
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транспортные расходы
- Входные билеты
- Обед//ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Статуя Мурасаки Шикибу, у моста Уджи. Недалеко от Ст. Уджи
Завершение: Ст. Уджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- 1. Рекомендуется одеться в удобную для ходьбы обувь
- 2. Для желающих поучаствовать в приготовлении и пробе матча - просьба писать заранее, - день-в-день, - есть вероятность, что не останется мест
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
