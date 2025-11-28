Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Первое место, в котором стали выращивать зеленый чай и также производить чай Матча, долгое время доступный лишь читать дальше для высших слоев общества Японии.



Александр Ваш гид в Удзи Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

Описание экскурсии Я погружу вас в мир зеленого чая и древней аристократии Японии — города Уджи. Познакомлю с её богатым культурным наследием и, конечно же, многогранным зеленым чаем и Матча. В этом путешествии вы услышите историю города и его храмов, побываете в некоторых из них, в том числе и в величественном храме Бёдо-ин, полюбуетесь местными пейзажами и, конечно же, попробуем матча и самые необычные продукты с ним! Важная информация: 1. Рекомендуется одеться в удобную для ходьбы обувь. 2. Для желающих поучаствовать в приготовлении и пробе матча – просьба писать заранее, – день-в-день, – есть вероятность, что не останется мест.

