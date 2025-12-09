Удзи хранит атмосферу старой Японии и славится зелёным чаем, который здесь выращивают с древности. Вы познакомитесь с храмом Бёдо-ин и узнаете о героях «Повести о Гэндзи». В музеях прикоснётесь к культуре эпохи Хэйан и попробуете сделать матча своими руками. По желанию закупитесь чаем и отдохнёте в онсэне.
Описание экскурсии
- Статуя Мурасаки Сикибу — вспомним «Повести о Гэндзи» и её значение для японской литературы.
- Храм Бёдо-ин — буддийский храм Феникса, национальное сокровище Японии.
- Музей зелёного чая — мастер-класс по приготовлению матча с дегустацией.
- Музей «Гэндзи моногатари» — история эпохи Хэйан и быт знати.
- Магазины чая — покажу свои любимые.
- Онсэн — по желанию завершим прогулку в знаменитых японских горячих источниках.
Вы узнаете:
- как появилась и развивалась культура зелёного чая в Японии.
- почему в Японии так много разных видов чая и чем они отличаются.
- какой символ Удзи изображён на монете 10 йен.
- что окружает город и что поменялось с течением времени.
- героини какого аниме живут в Удзи.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: посещение музеев и храмов — около $10, приготовление и проба матча — около $10.
- Если вы хотите попасть на мастер-класс по приготовлению матча, напишите заранее, чтобы мы успели забронировать места.
- Если вы хотите посетить онсэн: татуировки запрещены, но бывают исключения. Детали обсудим в переписке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваш гид в Удзи
Провёл экскурсии для 66 туристов
