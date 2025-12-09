Мои заказы

Удзи хранит атмосферу старой Японии и славится зелёным чаем, который здесь выращивают с древности. Вы познакомитесь с храмом Бёдо-ин и узнаете о героях «Повести о Гэндзи». В музеях прикоснётесь к культуре эпохи Хэйан и попробуете сделать матча своими руками. По желанию закупитесь чаем и отдохнёте в онсэне.
Описание экскурсии

  • Статуя Мурасаки Сикибу — вспомним «Повести о Гэндзи» и её значение для японской литературы.
  • Храм Бёдо-ин — буддийский храм Феникса, национальное сокровище Японии.
  • Музей зелёного чая — мастер-класс по приготовлению матча с дегустацией.
  • Музей «Гэндзи моногатари» — история эпохи Хэйан и быт знати.
  • Магазины чая — покажу свои любимые.
  • Онсэн — по желанию завершим прогулку в знаменитых японских горячих источниках.

Вы узнаете:

  • как появилась и развивалась культура зелёного чая в Японии.
  • почему в Японии так много разных видов чая и чем они отличаются.
  • какой символ Удзи изображён на монете 10 йен.
  • что окружает город и что поменялось с течением времени.
  • героини какого аниме живут в Удзи.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение музеев и храмов — около $10, приготовление и проба матча — около $10.
  • Если вы хотите попасть на мастер-класс по приготовлению матча, напишите заранее, чтобы мы успели забронировать места.
  • Если вы хотите посетить онсэн: татуировки запрещены, но бывают исключения. Детали обсудим в переписке.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Удзи
Провёл экскурсии для 66 туристов
Я Саша и живу в Японии. Обожаю активный отдых, японскую культуру и архитектуру, каждый сезон выбираюсь исследовать новые города, горы и пляжи, спрятанные храмы и живописные места. За последние пару
лет проехал на велосипеде по Японии более 3 тыс. км по новым дорогам и маршрутам, взобрался на 7 вершин, погружался с дайверами не раз и не два:) Если вы хотите заглянуть туда, где живёт настоящая Япония, вы попали в правильное место!

