Восемь дней на острове, где каждое утро приносит новое приключение.
Вы пройдёте по тропам среди холмов, искупаетесь в горных озёрах и прозрачных водах океана, прокатитесь по дюнам на сэндборде и увидите
Описание тура
Погрузитесь в восьмидневное путешествие по Сокотре — острову, который на санскрите называют «Островом Блаженства». Вас ждёт полное единение с природой, ежедневная смена локаций и яркие впечатления вдали от городской суеты. Мы путешествуем в компактных группах 5–8 человек, чтобы каждый смог прочувствовать ритм острова и зарядиться его энергией. В программе:
- треккинговые маршруты по живописным ландшафтам, • купание в кристально чистых горных озёрах и в океане, • сэндбординг с песчаных дюн, • снорклинг среди кораллов и разноцветных рыб, • наблюдение за дельфинами, горными козами, верблюдами и колониями белых крабов. Вы познакомитесь с Абдулой — героем выпуска «Орла и решки» — и при желании побываете в гостях у местных жителей. А ещё прогуляетесь по лесам Драконовых и Бутылочных деревьев — природным символам острова. Каждый день вас будет ждать свежая рыба, которую можно не только попробовать, но и поймать самому. Готовят наши местные повара — просто, вкусно и с душой. Важная информация:.
- Для бронирования тура необходима предоплата на сайте 191$. Оставшуюся сумму оплачиваете на месте.
- Билеты на самолет раскупаются за 4-6 месяцев до вылета. На остров летает всего 2 спецборта в неделю. Если решили лететь, не затягивайте. Иначе придется переносить на следующий сезон.
Перевоз туристов по острову могут осуществлять только местные компании. Одежда должна быть приближена к спортивному стилю, а не к городскому. Всю одежду вам должно быть не жалко, если она испачкается или порвется. На побережье и в кемпингах одевайтесь на свое усмотрение, при выезде и на остановках в деревнях и городах Сокотры используйте одежду, закрывающую руки и ноги. Не берите с собой много книг, на маршруте не так много времени для чтения. Снаряжение:.
солнечные очки • солнцезащитный крем • полотенце, средства личной гигиены (шампунь, мыло, зубная щетка и паста) • удобная спортивная одежда, головной убор от солнца • купальник • трекинговые кроссовки или горные сандалии • коралки, сланцы вам не пригодятся • ветровка или флиса • фонарик налобный, запасные батарейки • маска и ласты для снорклинга • небольшой рюкзак (25-30 литров) для радиальных переходов Предоплата для бронирования тура производится через данный агрегатор. Предварительно необходимо связаться с нами, для уточнения наличия билетов Абу-Даби – Сокотра. Билеты на самолет раскупаются за 4-6 месяцев до вылета. На остров летает всего 2 спец. борта в неделю. Если решили лететь, не затягивайте. Иначе придется переносить на следующий сезон.
Ответы на вопросы
Что включено
- Англоговорящий гид, русский гид - по запросу/t
- Перемещение на внедорожниках Toyota Land Cruiser 4x4 с кондиционером, 3 - 4 человека в машине, каждый у окошка
- Оплата местных проводников, лодок, стоянок и пр.
- 3-х разовое качественное питание, ежедневно свежевыловленная рыба, морепродукты, личный повар на группу
- Современные комфортные одноместные палатки, матрацы, спальники с вкладышами, подушки, коврик-пенка
- Большой шатер. Столы, стулья. Биотуалет с кабинкой
- Вода, напитки и натуральные соки в течение дня без ограничений. Йеменский кофе и сокотрийский мёд
- Доски для сэндбординга. Маски для снорклинга
- Снасти и наживка для рыбалки
- Отель в последнюю ночь перед вылетом
- Неограниченное гостеприимство и внимание к каждому
Что не входит в цену
- Виза Йемена 200 долларов США. Ваш паспорт должен заканчиваться не позднее, чем за 6 месяцев до въезда в ОАЭ
- Авиабилеты Ваш город - Абу-Даби
- Медицинская страховка
- Чаевые - благодарность местной команде за Тур Вашей мечты.
Место начала и завершения?
Хадибо, Сокотра, Йемен
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Для бронирования тура необходима предоплата на сайте 191$. Оставшуюся сумму оплачиваете на месте
- Билеты на самолет раскупаются за 4-6 месяцев до вылета. На остров летает всего 2 спецборта в неделю. Если решили лететь, не затягивайте. Иначе придется переносить на следующий сезон
- Перевоз туристов по острову могут осуществлять только местные компании
- Одежда должна быть приближена к спортивному стилю, а не к городскому. Всю одежду вам должно быть не жалко, если она испачкается или порвется. На побережье и в кемпингах одевайтесь на свое усмотрение, при выезде и на остановках в деревнях и городах Сокотры используйте одежду, закрывающую руки и ноги. Не берите с собой много книг, на маршруте не так много времени для чтения
- Снаряжение:
- Солнечные очки
- Солнцезащитный крем
- Полотенце, средства личной гигиены (шампунь, мыло, зубная щетка и паста)
- Удобная спортивная одежда, головной убор от солнца
- Купальник
- Трекинговые кроссовки или горные сандалии
- Коралки, сланцы вам не пригодятся
- Ветровка или флиса
- Фонарик налобный, запасные батарейки
- Маска и ласты для снорклинга
- Небольшой рюкзак (25-30 литров) для радиальных переходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
