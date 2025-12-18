Описание тура
Для тех кто вырос из пакетных форматов - до 8 участников — 18-39 лет — 35+ топовых локаций — 4 провинции — Север и Юг — Включен внутренний перелет — панорамные дороги и каньоны Мпумаланги — сафари в Национальном парке Крюгер — Кейптаун и его вайб — морские котики, пингвины и живописные скалы — смотровые, водопады и винодельни у океана
Для кого этот трип?
Для тех, кто хочет выйти из зоны комфорта, при этом находясь в маленькой компании до 8 человек таких же молодых авантюристов
Кому хочется попробовать на вкус Африку
Кто ценит комфорт и сервис: любит жить в классных апартаментах и домах, передвигаться на удобном транспорте и вкусно есть
Кто хочет найти новый друзей и единомышленников: у нас есть возрастные рамки, чтобы все были на одном вайбе;)
Кто не хочет морочиться с иностранными счетами
Кто не хочет сам продумывать маршрут и заниматься бронирование транспорта, жилья и гидов
Кто в конце концов всегда мечтал о красочной поездке в Южную Африку:)
Часто задаваемые вопросы
Что за компашка едет?
Друзья, друзья друзей и новые путешественники. Все будут как свои, поэтому интроверт ты или экстраверт — не имеет значения, в первый же день мы станем лучшими друзьями. Гарантировано
Как мы будем расплачиваться?
Лучше всего привезти с собой кэш: новые доллары или евро. Если будет желание что-то купить, то мы поможем с покупкой. А по факту рассчитаемся удобным способом.
Нужна ли виза?
Виза в Южную Африку не нужна
Нужно ли делать прививки?
Нет. Но, на всякий случай, можно сделать прививку от малярии
Как купить билеты?
Покупать билеты выгоднее всего на Aviasales или Тинькофф
Что-то может пойти не по плану?
Да, погода бывает непредсказуема. Бывает, что, по независящим от нас причинам, происходят накладки с машиной или чем-то еще.
Главное быть готовым к этому и относиться как приключению:) А мы сделаем все возможное для комфорта участников
Как мы будем добираться?
Из Москвы в Йоханнесбург летают рейсы авиакомпаний Etihad, Ethiopian, Egyptair и Qatar через Абу-Даби, Аддис-Абеба, Каир и Доху соответственно. В стоимость уже включен багаж
Билеты можно взять в одну сторону от 30 тыс. рублей
Внутренний перелет Йоханнесбург - Кейптаун входит в стоимость тура
Обратно домой нужно брать билеты из Кейптауна
Пиши и мы посмотрим возможные варианты из твоего города вылета
Программа тура по дням
Welcome day in Johannesburg
Добро пожаловать в Южную Африку! Прилетаем в Йоханнесбург, шумный и богатый город
Сегодня будет день встреч в аэропорту, а все локации оставим на завтра
Вечером вкусно поедим, будем знакомиться друг с другом в ламповой атмосфере, где каждый расскажет о себе и как он пришел к поездке в Южную Африку
Хорошо выспимся ночью, потому что нас ждет насыщенный маршрут с топовыми локациями в ближайшие дни
Ночуем в Йоханнесбурге
Йобург
Начнем день с посещения культового места — Ponte City, возвышающегося на весь город цилиндрического сооружения. Его построили в 1975 году и продавали в нем квартиры богатым белым иностранцам, после чего его прибрали к рукам преступные группировки. В Понте-сити снимали Робот по имени Чаппи и Бандитский Йоханнесбург
Далее мы направляемся к бывшему тюремному комплексу — Участку защиты прав человека на Холме Конституции. В нем раньше содержались видные активисты движения против апартеида, теперь служит мощным напоминанием о пути Южной Африки к свободе и равенству.
Во второй половине дня подышим свежим воздухом в Национальном ботаническом саду Уолтера Сисулу, оазисе спокойствия, расположившимся в шумной окраине города. Прогуляемся среди вековых деревьев и восхитимся разнообразной флорой и фауной.
Под закат поднимемся на холм Нортклифф, скрытую жемчужину, с которой открывается панорамный вид на обширный городской пейзаж Йоханнесбурга. Небо раскрасится золотыми и малиновыми оттенками, подарив нам первые кадры в инстаграм из Юар
Ночуем в Йоханнесбурге
По дороге к Панорамному маршруту
Сегодня нас ждёт длинная и насыщенная дорога - едем через сердце Мпумаланги, где виды меняются каждые полчаса
По дороге заедем на ту самую заправку с носорогами - да, они реально гуляют рядом, и это всегда немного ломает мозг:)
Дальше - прогулка по заброшенному железнодорожному туннелю, чтобы выйти к водопаду Emgwenya - неожиданное и очень фотогеничное место, которое приятно удивляет
Потом отправляемся в пещеры Sudwala - одни из самых древних в мире. Тут расскажут, как жили предки этих земель и зачем вообще летучие мыши нужны человеку (спойлер: без них было бы хуже)
После этого заедем ещё к одному уютному водопаду Мпумаланги — просто остановиться, размяться и словить момент среди зелени и воды
Ночуем в провинции Мпумаланга
Роуд-трип по провинции Мпумаланга
Наш день начинается с посещения лифта со стеклянными стенками Graskop Gorge Lift Co., с которого открывается вид на пышное ущелье внизу. Спустившись вниз, природа встретит нас каскадным водопадом, древними деревьями и впечатляющими скалами.
Еще заедем в очаровательную деревню Pilgrims Rest, живой музей, который перенесет нас во времена золотой лихорадки. Причудливые улицы с хорошо сохранившимися зданиями конца 1800-х годов создают атмосферу ушедшей эпохи. Мы узнаем о старателях и первооткрывателях, которые стекались в эти холмы в поисках неуловимого золота и мечте о процветании.
Дальше отправляемся хайкать к Lisbon Falls — одному из самых красивых водопадов региона. Идём пешком, ловим виды и подходим ближе к каскадам
Мягкий звук воды, струящейся по камням, создаст успокаивающую атмосферу и погрузит в спокойствие этого природного оазиса
После чего отправимся к выбоинам удачи Бурка, напомнив нам российские дороги:) Это закрученные водовороты и цилиндрические выбоины, образовавшиеся в результате тысячелетней водной эрозии.
Наконец, мы посетим место силы Мпумаланги - смотровую площадку Три Рондавеля, где возвышаются три скалы, похожие на традиционные африканские хижины или рондавелы. Со смотровой площадки мы посмотрим на окрашенный золотистым цветом уходящего солнца каньон реки Блайд, третий самый большой каньон мира!
Ночуем в провинции Мпумаланга
Сафари в Национальном Парке Крюгер
Просыпаемся пораньше и едем на захватывающее сафари в самый большой заповедник в Африке — Национальный Парк Крюгер, где нас будет поджидать пять видов млекопитающих под названием Большая пятерка, которые являлись наиболее почётными трофеями африканских охотничьих сафари: слон, носорог, буйвол, лев, леопард. Мы отправимся в самое сердце заповедника на поиски встречи с Большой пятеркой и другими интересными существами, которые называют этот заповедник домом.
Окончательно прощаемся с очаровательными пейзажами Мпумаланги и направляемся в аэропорт Крюгер. Садимся в самолет, который за 2 часа перенесет нас из пышных гор к Атлантическому океану
Здесь мы устроимся поудобнее в доме и отдохнем от насыщенного дня
Ночуем в Кейптауне
Живописный Кейптаун
Начнём знакомство с Кейптауном с полёта на вертолёте!
С высоты сразу увидим город, океан и те места, куда поедем в ближайшие дни — идеальный старт, чтобы поймать масштаб и настроение
После приземления отправимся в исторический район Бо-Каап — калейдоскоп красочных домов и культурного наследия Кейптауна.
Раньше район заселяли капские малайцы. На фоне разноцветных, выкрашенных в пастельные тона, домиков сделаем фотосет для наших подписчиков в инстаграме
Затем отправимся на небольшой хайк к Голове Льва. Это гора, с которой открывается панорамный вид на 12 Апостолов, мажорный Кэмпс-Бэй и океан. В этот момент мы наполнимся чувством благодарности за путешествие, на которое решились, и красоту, с которой столкнулись на его пути!
Ночуем в Кейптауне
Морские котики и пингвины
Наш день начинается с круиза на остров, где станем свидетелями игривых выходок морских котиков. Мы запечатлим колонию, греющуюся на скалах и резвящуюся на волнах, а их любопытные взгляды встретятся с нашими
Следующим пунктом нашего маршрута станет знаменитая дорога Chapmans Peak Drive, которая считается одной из самых живописных прибрежных дорог в мире. Здесь будет полная свобода действий: если понравилась смотровая — остановимся;)
После чего направимся к пляжу Боулдерс, пристанищу африканских пингвинов, к которым подойдем вплотную и будем лицезреть как эти очаровательные существа ковыляют на белых песчаных берегах и грациозно плавают в бирюзовых водах
Наша конечная цель на этот день — легендарный мыс Доброй Надежды. На закате насладимся картиной с дикими скалами и разбивающимися о них волнами, где раньше авантюристы и мореплаватели искали проход в далекие земли.
Ночуем в Кейптауне
В поиске китов и самая южная точка Африки
Выезжаем на пару дней из Кейптауна
Наш день начинается с посещения Stony Point, где раньше отправляли корабли в океан, а теперь там обитают пингвины, причем в свободном выгуле. Даже на парковке висит табличка: прежде чем сесть в машину, загляни под машину, там могут быть пингвины:)
После чего отправимся к смотровой площадке Hermanus Whale Watching Point, место, где сходятся магия и природа. Когда мы подойдем к скалам, попытаем удачу увидеть хвост величественного южного кита.
Далее мы прибудем к границе двух миров, где Индийский океан встречается с Атлантическим океаном, мысу Игольный.Это самая южная точка Африки, где прошли поколения мореплавателей. Здесь возвышается исторический маяк, который до сих пор работает и ведет корабли через воды, где встретились два океана.
После чего отправимся отдыхать домой
Ночуем на самой Южной точке Африки
Дегустация вина
Первым делом устроим прогулку вдоль океана, где песок простираются на более чем 20 км, а свежий морской бриз освежает наше настроение!
После чего направимся в очаровательную винодельню Vergelegen Wine Estate, которое подразнит наши вкусовые рецепторы восхитительными ароматами вина. Помимо дегустации вина, нам также проведут экскурсию по винодельне.
С этого момента у нас начинается чилл, который продолжится еще завтра
Чтобы выдохнуть после дороги, заедем в Стелленбош — винный городок с европейским характером, аккуратными улочками, старой архитектурой и небольшой церквушкой в центре
Прогуляемся по городу, сфоткаемся у церкви с видом на горы и заскочим в пару лавок
Ночуем в Кейптауне
Chill day в Кейптауне
Сегодня у нас chill day!
У кого будет желание отдохнуть и поваляться на пляже — welcome, сходить в океанариум — без проблем, арт галерея — конечно!
А кто еще не напился вина, сходим на еще одну дегустацию в самую старую винодельню Юар — Groot Constantia, основанную в 1685 году губернатором Симоном ван дер Стелом.
Конечно же, будет возможность пошопиться, купить сувениры или пластинки афро-хауса себе в коллекцию
А чтобы красиво проводить последний день в Юар, пойдем на закат к пляжу с белоснежным песком, прихватив бутылочку игристого!
Ночуем в Кейптауне
Вылет домой
К сожалению, настало время прощаться
На этом трипу конец, кто был с нами — молодец!
Предупреждение: после этого путешествия родными могут стать края Южной Африки:)
Летим из красочного Юар по домам
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на протяжении всего пути в домах, виллах или апартаментах в 2-х местных комнатах
- Место в машине: будет максимально комфортный и удобный джип или минивэн
- Все расходы на авто: бензин, обслуживание, парковки и т. п
- Проход в платные национальные парки по маршруту
- Проход к платным смотровым площадкам, водопадам и тп
- Экскурсия в Понте Сити
- Перелет из Мбомбела в Кейптаун
- Полет на вертолете
- Тур по винодельне Jordan wine estate
- Сафари в Национальном Парке Крюгер
- Фотки
- Завтраки
- Отличная компания молодых ребят
- Свобода действий: если увидел красивое место по дороге и захотел остановиться - youre welcome
Что не входит в цену
- Серфинг 30$
- Билеты на самолет, цена зависит от города вылета
- Обеды и ужины 20-30$ в день
- Сувениры
Пожелания к путешественнику
- Быть готовым морально оказаться в сказке о которой мечтал
- Отличное настроение!
- Много смешных шуток, чтобы и у остальных было отличное настроение:)
- От 18 до 39 лет
- Морально подготовить своих подписчиков к фоткам на краю Земли;)