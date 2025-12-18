Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

от 219 929 ₽ за человека

Описание тура

Для тех кто вырос из пакетных форматов - до 8 участников — 18-39 лет — 35+ топовых локаций — 4 провинции — Север и Юг — Включен внутренний перелет — панорамные дороги и каньоны Мпумаланги — сафари в Национальном парке Крюгер — Кейптаун и его вайб — морские котики, пингвины и живописные скалы — смотровые, водопады и винодельни у океана

Для кого этот трип?

Для тех, кто хочет выйти из зоны комфорта , при этом находясь в маленькой компании до 8 человек таких же молодых авантюристов

Кому хочется попробовать на вкус Африку

Кто ценит комфорт и сервис : любит жить в классных апартаментах и домах, передвигаться на удобном транспорте и вкусно есть

Кто хочет найти новый друзей и единомышленников: у нас есть возрастные рамки , чтобы все были на одном вайбе;)

Кто не хочет морочиться с иностранными счетами

Кто не хочет сам продумывать маршрут и заниматься бронирование транспорта, жилья и гидов

Кто в конце концов всегда мечтал о красочной поездке в Южную Африку:)

Часто задаваемые вопросы

Что за компашка едет?

Друзья, друзья друзей и новые путешественники. Все будут как свои, поэтому интроверт ты или экстраверт — не имеет значения, в первый же день мы станем лучшими друзьями. Гарантировано

Как мы будем расплачиваться?

Лучше всего привезти с собой кэш: новые доллары или евро. Если будет желание что-то купить, то мы поможем с покупкой. А по факту рассчитаемся удобным способом.

Нужна ли виза?

Виза в Южную Африку не нужна

Нужно ли делать прививки?

Нет. Но, на всякий случай, можно сделать прививку от малярии

Как купить билеты?

Покупать билеты выгоднее всего на Aviasales или Тинькофф

Что-то может пойти не по плану?

Да, погода бывает непредсказуема. Бывает, что, по независящим от нас причинам, происходят накладки с машиной или чем-то еще.

Главное быть готовым к этому и относиться как приключению:) А мы сделаем все возможное для комфорта участников

Как мы будем добираться?

Из Москвы в Йоханнесбург летают рейсы авиакомпаний Etihad, Ethiopian, Egyptair и Qatar через Абу-Даби, Аддис-Абеба, Каир и Доху соответственно. В стоимость уже включен багаж

Билеты можно взять в одну сторону от 30 тыс. рублей

Внутренний перелет Йоханнесбург - Кейптаун входит в стоимость тура

Обратно домой нужно брать билеты из Кейптауна

Пиши и мы посмотрим возможные варианты из твоего города вылета