Вместе мы откроем мой Пусан — не туристический, а настоящий, с его запахами, людьми и историями. Вы побываете в храме возле моря Хэдонг Ёнгунгса, на пляже Хэундэ и на 100-м этаже башни LCT, на рынке Чагальчи и в квартале разноцветных домиков Гамчхон-вилладж. Я расскажу о быте современных корейцев, городских фестивалях и о том, чем живёт Пусан помимо них.

Ваш гид в Пусане

Описание экскурсии

9:00–9:20 — встреча в условленном месте

Короткое знакомство, объяснение маршрута и выезд к храму Хэдонг Ёнгунгса. Дорога вдоль побережья занимает около 25 минут.

9:20–10:30 — храм Хэдонг Ёнгунгса на скале у моря

Одно из самых живописных мест Пусана. Здесь можно загадать желание у статуй и бросить монетку в чашу.

10:50–11:20 — пляж Хэундэ

Главный пляж Пусана, где чувствуются ритм и энергия города. Прогулка по побережью, фото у моря.

11:30–12:10 — капсулы Blue Line Park (по желанию)

Стеклянные вагончики движутся вдоль побережья, открывая захватывающие виды. Поездка над морем от станции Mipo до Cheongsapo. Рекомендую бронирование заранее.

12:20–13:00 — Busan X the Sky

Смотровая площадка на 100-м этаже башни LCT. Потрясающий вид на море, мост Кванан и город — место, где небо и вода соединяются в одно.

13:40–14:30 — обед и рынок Чагальчи

На рынке можно выбрать свежие морепродукты и попросить приготовить прямо на месте. Или пообедать в ресторане.

14:40–16:00 — Гамчхон-вилладж

Разноцветные домики и уличное искусство на склоне горы. Когда-то бедный район, а теперь — творческое сердце Пусана. Здесь часто загадывают желание вернуться назад у статуи Мальчика с лисом.

16:00–16:30 — окончание экскурсии

Организационные детали

Едем на автомобиле с кондиционером Hyundai Avante. Детское кресло — по запросу

Для групп более 4 человек возможна аренда минивэна или большого автомобиля — доплата $300

Тайминг гибкий и подстраивается под ваш темп и запросы

Дополнительные расходы