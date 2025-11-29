Увидеть город глазами человека, который знает его изнутри
Вместе мы откроем мой Пусан — не туристический, а настоящий, с его запахами, людьми и историями.
Вы побываете в храме возле моря Хэдонг Ёнгунгса, на пляже Хэундэ и на 100-м этаже башни LCT, на рынке Чагальчи и в квартале разноцветных домиков Гамчхон-вилладж. Я расскажу о быте современных корейцев, городских фестивалях и о том, чем живёт Пусан помимо них.
Описание экскурсии
9:00–9:20 — встреча в условленном месте
Короткое знакомство, объяснение маршрута и выезд к храму Хэдонг Ёнгунгса. Дорога вдоль побережья занимает около 25 минут.
9:20–10:30 — храм Хэдонг Ёнгунгса на скале у моря
Одно из самых живописных мест Пусана. Здесь можно загадать желание у статуй и бросить монетку в чашу.
10:50–11:20 — пляж Хэундэ
Главный пляж Пусана, где чувствуются ритм и энергия города. Прогулка по побережью, фото у моря.
11:30–12:10 — капсулы Blue Line Park (по желанию)
Стеклянные вагончики движутся вдоль побережья, открывая захватывающие виды. Поездка над морем от станции Mipo до Cheongsapo. Рекомендую бронирование заранее.
12:20–13:00 — Busan X the Sky
Смотровая площадка на 100-м этаже башни LCT. Потрясающий вид на море, мост Кванан и город — место, где небо и вода соединяются в одно.
13:40–14:30 — обед и рынок Чагальчи
На рынке можно выбрать свежие морепродукты и попросить приготовить прямо на месте. Или пообедать в ресторане.
14:40–16:00 — Гамчхон-вилладж
Разноцветные домики и уличное искусство на склоне горы. Когда-то бедный район, а теперь — творческое сердце Пусана. Здесь часто загадывают желание вернуться назад у статуи Мальчика с лисом.
16:00–16:30 — окончание экскурсии
Организационные детали
Едем на автомобиле с кондиционером Hyundai Avante. Детское кресло — по запросу
Для групп более 4 человек возможна аренда минивэна или большого автомобиля — доплата $300
Тайминг гибкий и подстраивается под ваш темп и запросы
Дополнительные расходы
Билеты на Blue Line Park Capsules — около $30 за 2 чел., $34 за 3 чел., $37 за 4 чел.
Вход на Busan X the Sky — около $20 за чел.
Обед — на рынке Чагальчи или в ресторане ($11—$18 за чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Пусане
Постоянно проживаю в Корее с 2013 года. В 2015 году закончила магистратуру в Пусане. Сейчас преподаю и работаю гидом.
Своё время с удовольствием потрачу на то, чтобы показать вам красивейший город Кореи и его достопримечательности, познакомлю с местной кухней и развлечениями. Также окажу услуги фотографа и водителя.
У нас ещё много экскурсий в Пусане. Перейдите в каталог и выберите подходящую