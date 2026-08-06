Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКонтрасты Пусана: от традиционных районов у моря до современных городских кварталов
Почувствовать ритм главного порта Южной Кореи и изучить основные достопримечательности
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от $399 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
Увидеть город глазами человека, который знает его изнутри
Начало: По договорённости
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
от $500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
Познакомиться с самыми живописными местами мегаполиса и узнать его историю
10 авг в 09:30
11 авг в 16:30
от $610 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Знакомство с Пусаном
Увидеть храм на скалах у моря, корейский Санторини и панораму на мост Кванган
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от $200 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пусана - в Кёнджу, столицу древнего Силла
Прочитать смыслы города через храмы, курганы и дворцы
10 авг в 10:00
11 авг в 16:00
от $710 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Самобытная Корея: Пусан, море, храмы
Познакомиться с городом на автопешеходной прогулке по его атмосферным кварталам
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от $350 за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Пусан глазами местного жителя
Познакомиться с морской столицей Кореи через её главные места
Начало: у порта или вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$110 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Пусан: от исторических кварталов до ночной культурной жизни
Увидеть знаменитый мост Кванан-тэгё, деревню Камчхон, район Нампходон и пляж Гвангалли
Начало: У метро «Джагалчи» (Jagalchi Station)
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
$150 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
От небоскрёбов Пусана к храмам Кёнджу
Архитектура, главный пляж и рыбный рынок
Начало: В любом месте по договорённости
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
от $618
$650 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Мария - отличный гид! Экскурсия была организована великолепно! Спасибо за яркие впечатления, познавательные рассказы и заботу о нас на каждом шаге!
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Спасибо Алёне за теплую компанию в Пусане. Мы провели замечательный день.
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Очень понравилась экскурсия по Пусану с Евгенией. Никакого напряжения и спешки, но мы всё успели посетить. Интересные рассказы о Пусане,
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Т
Евгения очень приятная в общении, экскурсия прошла прекрасно! Маршрут скорректировали по ситуации, мы всем остались довольны! Спасибо большое ❤️
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А
легкая и неспешная экскурсия по городу. понравилась прогуляться по пляжу и по рыбной ферме
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У нас был всего один день на посещение Пусана. И даже за это время у Яны получилось влюбить нас в
+5
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Е
Наш гид - Яна встретила нас в порту Пусана с табличкой, на комфортной машине. Была очень приветлива и дружелюбна. Мы
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Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за такую яркую поездку. Когда
+3
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Благодарим Марию за потрясающую экскурсию! Все прошло очень комфортно и интересно! Мария знает страну изнутри и рассказала очень много интересных
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Благодаря Евгении мы провели отличный день в Пусане. В рамках однодневной стоянки круизного лайнера просто невозможно самостоятельно все успеть, особенно
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Всего 44 отзыва в Пусане
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Ответы на вопросы от путешественников по Пусану
Самые популярные экскурсии в Пусане
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