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Экскурсии в Пусане

Найдено 9 экскурсий в Пусане на русском языке, цены от $110, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Контрасты Пусана: от традиционных районов у моря до современных городских кварталов
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Контрасты Пусана: от традиционных районов у моря до современных городских кварталов
Почувствовать ритм главного порта Южной Кореи и изучить основные достопримечательности
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от $399 за всё до 4 чел.
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
На машине
7 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
Увидеть город глазами человека, который знает его изнутри
Начало: По договорённости
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
от $500 за всё до 4 чел.
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
На машине
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
Познакомиться с самыми живописными местами мегаполиса и узнать его историю
10 авг в 09:30
11 авг в 16:30
от $610 за всё до 4 чел.
Знакомство с Пусаном
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Знакомство с Пусаном
Увидеть храм на скалах у моря, корейский Санторини и панораму на мост Кванган
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от $200 за человека
Из Пусана - в Кёнджу, столицу древнего Силла
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пусана - в Кёнджу, столицу древнего Силла
Прочитать смыслы города через храмы, курганы и дворцы
10 авг в 10:00
11 авг в 16:00
от $710 за всё до 4 чел.
Самобытная Корея: Пусан, море, храмы
Пешая
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Самобытная Корея: Пусан, море, храмы
Познакомиться с городом на автопешеходной прогулке по его атмосферным кварталам
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от $350 за всё до 3 чел.
Пусан глазами местного жителя
На автобусе
6.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Пусан глазами местного жителя
Познакомиться с морской столицей Кореи через её главные места
Начало: у порта или вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$110 за человека
Вечерний Пусан: от исторических кварталов до ночной культурной жизни
Пешая
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Пусан: от исторических кварталов до ночной культурной жизни
Увидеть знаменитый мост Кванан-тэгё, деревню Камчхон, район Нампходон и пляж Гвангалли
Начало: У метро «Джагалчи» (Jagalchi Station)
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
$150 за человека
От небоскрёбов Пусана к храмам Кёнджу
На машине
6.5 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
От небоскрёбов Пусана к храмам Кёнджу
Архитектура, главный пляж и рыбный рынок
Начало: В любом месте по договорённости
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
от $618$650 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
Мария - отличный гид! Экскурсия была организована великолепно! Спасибо за яркие впечатления, познавательные рассказы и заботу о нас на каждом шаге!
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Татьяна
Контрасты Пусана: от традиционных районов у моря до современных городских кварталов
Спасибо Алёне за теплую компанию в Пусане. Мы провели замечательный день.
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Екатерина
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
Очень понравилась экскурсия по Пусану с Евгенией. Никакого напряжения и спешки, но мы всё успели посетить. Интересные рассказы о Пусане,
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о жизни в Пусане и много фактов. Классная чистая машина и есть детское кресло, что было важно для нас. Спасибо большое Евгении от всей нашей семьи! Можем смело рекомендовать всем🫶

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Т
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
Евгения очень приятная в общении, экскурсия прошла прекрасно! Маршрут скорректировали по ситуации, мы всем остались довольны! Спасибо большое ❤️
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А
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
легкая и неспешная экскурсия по городу. понравилась прогуляться по пляжу и по рыбной ферме
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Анна
Знакомство с Пусаном
У нас был всего один день на посещение Пусана. И даже за это время у Яны получилось влюбить нас в
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этот город, показав всю его красоту. Накормила вкусной корейской едой. 7 часов нашей экскурсии пролетело легко и незаметно. Довольные и счастливые мы, чуть не опоздав, вернулись на лайнер. Яна осталась навсегда в нашем ❤️. Кому нужен гид по Пусану, очень-очень рекомендую👍

У нас был всего один день на посещение Пусана. И даже за это время у Яны
У нас был всего один день на посещение Пусана. И даже за это время у Яны
У нас был всего один день на посещение Пусана. И даже за это время у Яны
У нас был всего один день на посещение Пусана. И даже за это время у Яны+5
У нас был всего один день на посещение Пусана. И даже за это время у Яны
У нас был всего один день на посещение Пусана. И даже за это время у Яны
У нас был всего один день на посещение Пусана. И даже за это время у Яны
У нас был всего один день на посещение Пусана. И даже за это время у Яны
У нас был всего один день на посещение Пусана. И даже за это время у Яны
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Е
Знакомство с Пусаном
Наш гид - Яна встретила нас в порту Пусана с табличкой, на комфортной машине. Была очень приветлива и дружелюбна. Мы
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провели весь день вместе, посетили самые известные топовые локации этого прекрасного города, заглянули в секретные уголки, доступные только местным жителям, удалось искупаться в море, отведать местную кухню. Экскурсии сопровождались рассказом об исторических событиях, местных нравах и обычаях. На память сделали много фотографий. После экскурсии Яна прислала нам слайд -шоу о нашем путешествии. Компанию и гида рекомендую туристам.

Наш гид - Яна встретила нас в порту Пусана с табличкой, на комфортной машине. Была очень
Наш гид - Яна встретила нас в порту Пусана с табличкой, на комфортной машине. Была очень
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Елена
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за такую яркую поездку. Когда
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у вас в городе всего несколько часов, да ещё и в первый раз, самому всё организовать и успеть просто невозможно. Но с Евгенией всё сложилось идеально: она встретила нас в порту, продумала маршрут, помогла попасть на Sky Capsule, показала самые интересные места и даже нашла для нас отличное место, где мы вкусно пообедали.
Особенно приятно, что Евгения была с нами не только во время экскурсии, но и заранее — всё подсказала, поддерживала связь, помогала с билетами и делала всё с такой заботой, будто встречала не туристов, а дорогих гостей. Экскурсия прошла легко, интересно и очень душевно. Мы успели увидеть Пусан без суеты, получили массу впечатлений и вовремя вернулись на лайнер.
Евгения — замечательный человек и прекрасный гид, с которым хочется снова отправиться в путешествие. Очень рекомендую!

Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за
Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за
Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за
Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за+3
Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за
Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за
Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за
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Макарова
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
Благодарим Марию за потрясающую экскурсию! Все прошло очень комфортно и интересно! Мария знает страну изнутри и рассказала очень много интересных
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фактов о жизни в Корее, а также показала нам такие «секретные» места Пусана, которые открывают город совсем с другой стороны, без туристов, без толп, где можно находиться часами и просто наблюдать за красотой вокруг! Благодарим 🫶🏼

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Сергей
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
Благодаря Евгении мы провели отличный день в Пусане. В рамках однодневной стоянки круизного лайнера просто невозможно самостоятельно все успеть, особенно
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если в городе впервые. Евгения встретила нас в порту, мы проехали по самым интересным локациям, вкусно поели, получили массу позитивных эмоций и вовремя вернулись в порт.
А еще отмечу искреннюю заботу о туристах, причем не только во время экскурсии. Евгения заранее буквально вылавливала билеты на капсулы на удобное время, постоянно была на связи и давала полезные советы. Если едете в Пусан, я рекомендую обратиться к Евгении, чтобы провести ваш лучший день в городе.

Благодаря Евгении мы провели отличный день в Пусане. В рамках однодневной стоянки круизного лайнера просто невозможно
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Всего 44 отзыва в Пусане

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Ответы на вопросы от путешественников по Пусану

Самые популярные экскурсии в Пусане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Контрасты Пусана: от традиционных районов у моря до современных городских кварталов;
  2. ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном;
  3. Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом;
  4. Знакомство с Пусаном;
  5. Из Пусана - в Кёнджу, столицу древнего Силла.
Сколько стоит экскурсия по Пусану в августе 2026
Сейчас в Пусане можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 110 до 710 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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