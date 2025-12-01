На джипе по горам, сёлам, древностям Южной Осетии в мини-группе
Посетить святыни и крепости, прикоснуться к культуре предков, увидеть озеро Эрцо и горящий источник
Приезжайте в гости, чтобы подняться к облакам, услышать эхо веков в камнях и вдоволь налюбоваться горами Южной Осетии.
Среди вершин и долин здесь рассыпаны хранящие древнюю историю сёла — Борджнис, Хетагурово, читать дальше
Цорбис, Ленингор, Дзагина, Хеит.
В них вы встретите следы давно ушедших эпох — полуразрушенные крепости — и пропитанные молитвами святыни: Тирский монастырь, храм Рождества Пресвятой Богородицы, церковь Вознесения Христа.
Прикоснётесь к культуре наших предков — в этнодоме и музее Ксанских Эриставов рассмотрите старинные иконы, картины, утварь, одежды. Увидите причуды природы — озеро Эрцо, высыхающее каждые 6 лет, и источник с горящей водой.
Путешествовать будете с комфортом: камерной группой на высокопроходимом внедорожнике, не беспокоясь о завтраках и обедах.
Организационные детали
При пересечении границы: дети до 14 лет должны быть в сопровождении родителей, либо должна быть доверенность на сопровождающего с указанием права выезда за территорию РФ; дети старше 14 лет – самодоверенность; у взрослых не должно быть запрета на выезд заграницу.
Встретимся в горной этнодеревне Борджнис, где можно увидеть, как столетия назад жили предки осетин. Мы осмотрим древний православный Тирский монастырь с богатой резьбой по камню на стенах и фрагментами уникальных фресок в алтаре. Посетим руины Ачабетской крепости — некогда мощное жилое и оборонительное сооружение с 3 поясами стен. А также познакомимся с укладом 17 века в этническом доме-музее.
2 день
Святыни Хетагурово и Цорбиса, озеро Эрцо
Сегодня отправимся в село Хетагурово и посетим храм Рождества Пресвятой Богородицы 14 века. Потом осмотрим комплекс в Цорбисе, где восстановили древнюю церковь Вознесения Христа с мозаиками и возвели башни и бронзовые статуи. Также увидим природное чудо — озеро Эрцо, которое исчезает каждые 6 лет и появляется вновь.
3 день
Музей Ксанских Эриставов в Ленингоре
Следующий на нашем пути — посёлок Ленингор. В средневековом дворце князей Эриставов, которые являются младшей ветвью аланского царского дома, открыт музей Ксанских Эриставов. На нижнем этаже представлены старинные иконы, домашняя одежда и утварь, на верхнем висят работы художников — нас ждёт погружение в быт и искусство древних осетин.
4 день
Крепость и липа в Дзагине, горящий источник в Хеите
Начнём день в селе Дзагина. Осмотрим развалины древней крепости и гигантскую липу, которой более 800 лет. Финальным штрихом нашего путешествия станет источник с солёной минеральной водой, которая горит, в Хеите.
Что включено
Проживание
Завтраки, обеды
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Проезд в Борджнис и обратно в ваш город из Цхинвала
Ужины
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Южная Осетия, этнодеревня Борджнис, время по договорённости
Завершение: Южная Осетия, Цхинвал, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юрий — ваш гид в Цхинвале
Я Юрий, профессиональный гид и общественный деятель. Более 8 лет вместе с коллегами я развиваю туризм в Южной Осетии. Основное направление — джип-туры и автобусные туры для больших групп. Также являюсь владельцем единственного в Осетии жилого этнического дома-музея в деревне Борджнис.