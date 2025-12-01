читать дальше

Цорбис, Ленингор, Дзагина, Хеит.



В них вы встретите следы давно ушедших эпох — полуразрушенные крепости — и пропитанные молитвами святыни: Тирский монастырь, храм Рождества Пресвятой Богородицы, церковь Вознесения Христа.



Прикоснётесь к культуре наших предков — в этнодоме и музее Ксанских Эриставов рассмотрите старинные иконы, картины, утварь, одежды. Увидите причуды природы — озеро Эрцо, высыхающее каждые 6 лет, и источник с горящей водой.



Путешествовать будете с комфортом: камерной группой на высокопроходимом внедорожнике, не беспокоясь о завтраках и обедах.