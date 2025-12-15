Южная Осетия не просто точка на карте — это вызов для искателей настоящих приключений.
Описание тураБашни и крепости древности Южная Осетия не просто точка на карте — это вызов для искателей настоящих приключений. Сюда едут не за комфортом, а за эмоциями: чтобы подняться к облакам, услышать эхо веков в камнях древних святилищ и ощутить, что значит быть частью чего-то вечного.
- Мы посетим единственный в северной и южной части Осетии жилой Этно дом-музей – образца 17 века. Здесь, словно в машине времени, перенесетесь в эпоху, когда жизнь текла неспешно, а традиции были незыблемы.
- Узнаем секреты старинного быта, прикоснёмся к предметам, хранящим тепло поколений, и почувствуем связь с предками.
- Также зажжем уникальный источник «горящей воды». Это зрелище завораживает, напоминая о таинственных силах природы, скрытых в недрах земли. Гостеприимство с дегустацией натуральных вин местного производства Осетинское вино — это не просто напиток, это часть культуры. Вы попробуете уникальные сорта, взращенные на плодородной земле, и узнаете секреты виноделия, передаваемые из поколения в поколение. Тосты, песни и задушевные разговоры за столом создадут атмосферу настоящего осетинского радушия. За 4 незабываемых дня вы сможете полностью погрузиться в Южную Осетию, по настоящему открыть ее и прочувствовать. Это путешествие оставит в вашей душе неизгладимый след, наполнив ее яркими впечатлениями и желанием вернуться сюда снова. Вы увидите не только красоту природы, но и богатство культуры, почувствуете тепло сердец местных жителей и увезете с собой частичку этой удивительной земли.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревья-долгожители
- Этно дом-музей
- Башни и крепости древности
- Древние Храмы
- Музей
- Озеро-призрак
- Уникальный дворец князей 17 века
- Источник Горящей воды
- Уникальные горные ландшафты
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер до г. Цхинвал
- Завтрак
- Обед с алкоголем
Что не входит в цену
- Ужин
- Приобретение сувенирной продукции
- Приобретение алкоголя
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания (г. Владикавказ)
Завершение: Г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
