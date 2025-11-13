Описание тураВас ждут: - потрясающие природные ландшафты: Абхазия порадует вас великолепием гор, чистотой озер и лазурным побережьем Черного моря, создавая незабываемые впечатления от общения с природой. - богатое культурное наследие: исторические памятники и древние монастыри, позволят погрузиться в уникальные традиции и культуру региона. - радушие и гостеприимство местных жителей: Вам представится возможность попробовать вкуснейшие абхазские блюда, фрукты и ощутить тепло и дружелюбие местного населения, которое сделает ваше путешествие еще более запоминающимся.
Я могу провести для вас экскурсию в любой свободный день, пишите о своих возможностях и пожеланиях, договоримся о времени поездки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Визитная карточка Гагры колоннада и ресторан Гагрипш
- Озеро Рица и множество природных и исторических объектов по дороге к ней - водопады, церковь, голубое озеро, каньон и карниз
- Почти тысячелетние платаны, вторую по величине пещеру в мире, самый посещаемый монастырь, руины княжеского замка, термальный источник и многое другое
Что включено
- Трансферы
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты по программе
- Проживание - 2-/3-местное размещение
- 2 завтрака и 2 ужина
- Услуги опытного гида
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Обеды
- Посещение объектов вне основной программы
- Личные траты
- Алкоголь
Место начала и завершения?
КПП Псоу на абхазской стороне
Когда и сколько длится?
Когда: Я могу провести для вас экскурсию в любой свободный день, пишите о своих возможностях и пожеланиях, договоримся о времени поездки.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Гагры
