Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
7 мая
27 мая
21 окт
7 ноя
35 700₽ за человека
Что посмотреть в Гагре на экскурсиях?
Гагра — город с тысячелетней историей. Здесь сохранилась уникальная архитектурная застройка 19 века, которая гармонично вписана в зелень многочисленных парков. Если вы не любитель пляжного отдыха, можете заказать индивидуальную или групповую экскурсию по городу и окрестностям. Вместе с экскурсоводом вы посетите все самые известные достопримечательности, увидите необычные водопады, каньоны, величественные горы и загадочные пещеры. Даже простое созерцание окружающей природы и пейзажей помогут полностью насладиться отдыхом в Абхазии
Местные экскурсоводы
Кавказ всегда славился своим гостеприимством, радушным отношением к гостям. Приезжая в Гагру, вы получите незабываемые впечатления от местной природы, теплого моря и национального колорита. Чтобы увидеть как можно больше и побывать в самых интересных местах, бронируйте и заказывайте экскурсии на нашем сайте. Опытные гиды будут сопровождать вас во время увлекательного путешествия. Вы можете отправиться в недорогой тур на машине, автобусе или сходить на пешую прогулку по городу. Ваши пожелания будут учтены и у вас останутся только лучшие воспоминания об отпуске
Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман показал нам природу, обычаи, полноводные водопады, самую огромную пещеру, все наши передвижения сопровождались интереснейшими рассказами, если мы что-то прослушали за фотографированием, всегда повторял и рассказывал заново)) мы путешествовали на комфортном минивене, и по дорогам и по горным ущельям, ни разу голова даже не качнулась, настолько комфортно Роман управлял транспортом, как настоящий джентельмен помогал выйти из машины, я честно говоря, забыла давно, когда тебе подают руку, так как сама водитель)) Вся наша команда состояла из деушек и у каждой есть волшебные фото, которые помог сделать Роман и научил пользоваться новыми фичами в телефоне, чтобы улучшить картинку)))В Абхазии в марте местами прохладно, и когда мы замерзли в гостинице, Роман тут же решил вопрос с обогревателем, был нам и мамой и папой в поездке, как добрый фей всегда решал вопросы быстро и эффективно))) мы всегда были вкусно накормлены, если нам чего-то не хватало, магазины тут же появлялись на нашем пути, местные фрукты, сыры, вина и другие продукты мы с удовольствием попробовали и купили домой)) я с удовольствием продолжила бы благодарить Романа за чудесную поездку, но лучше каждому открыть для себя Абхазию и только в компании с Романом!!! Есть один только минус, что поездка закончилась, но мы строим планы на новую встречу с Романом на просторах Грузии)))
В целом мне очень понравилась поездка! Насыщенная программа, весёлый гид, хорошая компания! Впечатлили горы, водопады, озера. Понравился коттедж с потрясающим видом из окон.
Здорово, что Роман привозил нас покушать в колоритные абхазские рестораны. Было интересно попробовать местную кухню и окунуться в атмосферу Абхазии.
Наш отдых немного омрачил тот факт, что мы очень замерзли в горах. Погода в первые дни нашей поездки выдалась дождливой и прохладной. Хоть организаторы и советовали нам взять с собой теплые вещи, но было бы хорошо, чтобы сообщили какие именно.
Не очень удачным было расселение в хостеле в г. Ткуарчал: пришлось жить втроём. И в целом у меня от хостела впечатление: неуютно, некрасиво. Город Ткуарчал тоже не понравился. Особенно это чувствовалось на контрасте после коттеджа в горах.
У меня сильно кружилась голова, когда мы поднялись на Хребет Ацетук. Но я всё равно хочу в следующем году приехать в горный тур. 😂 Надеюсь, что в следующий раз мне не будет так плохо от разряженного воздуха!
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре
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