Авторские туры в Гагре

Туры по городам Абхазии
1 чел.
По популярности
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Аэропорт Сочи, до 12:00
21 июля
12 авг
25 авг
5937547 500 за человека
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
🚌 На автобусе
скидка
30%
Авторский тур
5 дней
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
9 мая
15 мая
31 мая
5 июня
3300023 100 за человека
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Авторский тур
2 дня
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Побывать в посёлках-призраках, полюбоваться огромными водопадами и искупаться в горячем источнике
Сочи (Красная Поляна) /Адлер/Олимпийский парк, вре...
3 мая
4 мая
5 мая
13 мая
50 000 за всё до 10 чел.
По горам Абхазии с рюкзаком: Гегский водопад и Пшегишхва
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По горам Абхазии с рюкзаком: Гегский водопад и Пшегишхва
КПП Псоу, ул. Урожайная 87
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
11 000 за человека
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Популярное предложение
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
3 июня
24 июня
8 июля
22 июля
45 000 за человека
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
7 мая
27 мая
21 окт
7 ноя
35 700 за человека

Что посмотреть в Гагре на экскурсиях?

Гагра — город с тысячелетней историей. Здесь сохранилась уникальная архитектурная застройка 19 века, которая гармонично вписана в зелень многочисленных парков. Если вы не любитель пляжного отдыха, можете заказать индивидуальную или групповую экскурсию по городу и окрестностям. Вместе с экскурсоводом вы посетите все самые известные достопримечательности, увидите необычные водопады, каньоны, величественные горы и загадочные пещеры. Даже простое созерцание окружающей природы и пейзажей помогут полностью насладиться отдыхом в Абхазии

Местные экскурсоводы

Кавказ всегда славился своим гостеприимством, радушным отношением к гостям. Приезжая в Гагру, вы получите незабываемые впечатления от местной природы, теплого моря и национального колорита. Чтобы увидеть как можно больше и побывать в самых интересных местах, бронируйте и заказывайте экскурсии на нашем сайте. Опытные гиды будут сопровождать вас во время увлекательного путешествия. Вы можете отправиться в недорогой тур на машине, автобусе или сходить на пешую прогулку по городу. Ваши пожелания будут учтены и у вас останутся только лучшие воспоминания об отпуске

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    9 марта 2024
    Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
    Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман показал нам природу, обычаи, полноводные водопады, самую огромную пещеру, все наши передвижения сопровождались интереснейшими рассказами, если мы что-то прослушали за фотографированием, всегда повторял и рассказывал заново)) мы путешествовали на комфортном минивене, и по дорогам и по горным ущельям, ни разу голова даже не качнулась, настолько комфортно Роман управлял транспортом, как настоящий джентельмен помогал выйти из машины, я честно говоря, забыла давно, когда тебе подают руку, так как сама водитель)) Вся наша команда состояла из деушек и у каждой есть волшебные фото, которые помог сделать Роман и научил пользоваться новыми фичами в телефоне, чтобы улучшить картинку)))В Абхазии в марте местами прохладно, и когда мы замерзли в гостинице, Роман тут же решил вопрос с обогревателем, был нам и мамой и папой в поездке, как добрый фей всегда решал вопросы быстро и эффективно))) мы всегда были вкусно накормлены, если нам чего-то не хватало, магазины тут же появлялись на нашем пути, местные фрукты, сыры, вина и другие продукты мы с удовольствием попробовали и купили домой)) я с удовольствием продолжила бы благодарить Романа за чудесную поездку, но лучше каждому открыть для себя Абхазию и только в компании с Романом!!! Есть один только минус, что поездка закончилась, но мы строим планы на новую встречу с Романом на просторах Грузии)))
    Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми
  • К
    Ксения
    10 октября 2023
    В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
    В целом мне очень понравилась поездка! Насыщенная программа, весёлый гид, хорошая компания! Впечатлили горы, водопады, озера. Понравился коттедж с потрясающим видом из окон. Здорово, что Роман привозил нас покушать в колоритные абхазские рестораны. Было интересно попробовать местную кухню и окунуться в атмосферу Абхазии. Наш отдых немного омрачил тот факт, что мы очень замерзли в горах. Погода в первые дни нашей поездки выдалась дождливой и прохладной. Хоть организаторы и советовали нам взять с собой теплые вещи, но было бы хорошо, чтобы сообщили какие именно. Не очень удачным было расселение в хостеле в г. Ткуарчал: пришлось жить втроём. И в целом у меня от хостела впечатление: неуютно, некрасиво. Город Ткуарчал тоже не понравился. Особенно это чувствовалось на контрасте после коттеджа в горах. У меня сильно кружилась голова, когда мы поднялись на Хребет Ацетук. Но я всё равно хочу в следующем году приехать в горный тур. 😂 Надеюсь, что в следующий раз мне не будет так плохо от разряженного воздуха!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре

Самые популярные туры в Гагре
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
  2. Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
  3. На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
  4. По горам Абхазии с рюкзаком: Гегский водопад и Пшегишхва
  5. В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Что посмотреть в Гагре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Белые скалы
  2. Озеро Рица
Сколько стоит тур в Гагре в апреле 2024
Сейчас в Гагре можно забронировать 6 авторских туров от 11 000 ₽ до 50 000 ₽ со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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