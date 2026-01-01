Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: КПП Псоу (абхазская сторона российско-абхазской гр...
20 фев в 12:00
6 мар в 12:00
38 500 ₽ за человека
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Изучить страну от России до Грузии, увидеть все символы, неизведанные уголки и города-призраки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
25 янв в 08:00
26 янв в 08:00
52 000 ₽ за всё до 4 чел.
Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
Объехать визитные карточки на джипе, отдохнуть в Мюссере и увидеть малоизвестные точки Черниговки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Тур-знакомство с Абхазией: Новый Афон, Сухум и термальные источники
Выпить чашечку сухумского кофе, пройти по Новоафонской пещере и отдохнуть на берегу Рицы
Начало: КПП Псоу со стороны Абхазии, 11:00
23 янв в 11:00
6 фев в 11:00
99 229 ₽
110 254 ₽ за всё до 6 чел.
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
56 000 ₽ за человека
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
50 000 ₽ за человека
Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
Погулять по Гагре и Сухуму, добраться к водопадам в горах и осмотреть заброшенные строения
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Удивительная природа и следы древности: мини-тур в Абхазию камерной компанией
Осмотреть живописные водопады, увидеть озеро Рица и прогулять по пещере в Новом Афоне
Начало: КПП Псоу, 9:00
23 янв в 08:00
13 фев в 08:00
28 000 ₽ за человека
По главным местам Абхазии в мини-группе
Погулять по Сухуму, Гагре и Новому Афону, искупаться в термальном комплексе и пообедать у Рицы
Начало: КПП Псоу (с абхазской стороны), 9:00
23 янв в 08:00
6 фев в 08:00
28 000 ₽ за человека
-
10%
Гагра, Новый Афон, Рица и город-призрак Акармара: персональный мини-тур по Абхазии
Полюбоваться красотами нацпарка, посетить Новоафонскую пещеру и искупаться в термальных источниках
Начало: КПП «Псоу», время - по договорённости
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
52 200 ₽
58 000 ₽ за всё до 4 чел.
Природа и архитектура Абхазии: самые впечатляющие локации в одном мини-путешествии
Полюбоваться Рицой и водопадами, заглянуть в город-призрак и познакомиться с Гагрой и Сухумом
Начало: КПП «Псоу», 9:00
30 янв в 09:00
13 фев в 09:00
30 000 ₽ за человека
Треккинг по альпийским лугам Абхазии: 5 дней в окружении гор, звёзд и цветов
Отдохнуть в горах вдали от цивилизации, прокатиться в седле и погулять по Сказочному лесу
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
5 июн в 08:00
6 июн в 08:00
56 000 ₽ за человека
Девичник в Абхазии с фотосессиями в летящих платьях на фоне всех визитных карточек (мини-группа)
Съездить к Рице и Псырцхе, оказаться в городах-призраках, привезти из отпуска десятки ярких кадров
Начало: КПП Псоу, 11:00-12:00. Также можем встретить вас у...
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
40 000 ₽ за человека
