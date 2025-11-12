Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Ущелье Черниговка — популярное, доступное и очень красивое место. Вас ожидает живописный маршрут по деревянным мостикам вдоль скал и через речное русло. Затем по каменистой тропинке мы попадём в самшитовый лес с покрытыми мхом деревьями.

Описание экскурсии Что вас ожидает: Ущелье Черниговка в Абхазии стало популярно и снискало славу доступного и очень красивого места. Маршрут (рассчитанный примерно на 30 минут) проходит по специально оборудованным деревянным мостикам. Местами путь пролегает вдоль скал или по мостикам, перекинутым через речное русло. В конце маршрута деревянные мостики и настилы заканчиваются, и туристам нужно будет подняться по каменистой тропке наверх и пройти через лес. Особенную, мистическую атмосферу в лесу создают самшиты, полностью покрытые мхом. Важная информация: 1. Дополнительные расходы: входной билет с 10 лет - 300 руб. 2. Надевайте одежду по погоде и удобную обувь для пеших переходов.

