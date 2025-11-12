Ущелье Черниговка — популярное, доступное и очень красивое место. Вас ожидает живописный маршрут по деревянным мостикам вдоль скал и через речное русло. Затем по каменистой тропинке мы попадём в самшитовый лес с покрытыми мхом деревьями.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Ущелье Черниговка в Абхазии стало популярно и снискало славу доступного и очень красивого места. Маршрут (рассчитанный примерно на 30 минут) проходит по специально оборудованным деревянным мостикам. Местами путь пролегает вдоль скал или по мостикам, перекинутым через речное русло. В конце маршрута деревянные мостики и настилы заканчиваются, и туристам нужно будет подняться по каменистой тропке наверх и пройти через лес. Особенную, мистическую атмосферу в лесу создают самшиты, полностью покрытые мхом. Важная информация: 1. Дополнительные расходы: входной билет с 10 лет - 300 руб. 2. Надевайте одежду по погоде и удобную обувь для пеших переходов.
Ежедневно с 15:00 до 19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Черниговка
- Самшитовый лес
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Вход на территорию ущелья - 300 руб. /чел.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сухум и Новый Афон по месту проживания
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 15:00 до 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- 1. Дополнительные расходы: входной билет с 10 лет - 300 руб
- 2. Надевайте одежду по погоде и удобную обувь для пеших переходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
