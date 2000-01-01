Все экскурсии в Новом Афоне
Доступно 7 экскурсий 🚌 в Новом Афоне на 2021 год, 15 ⭐ отзывов, цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в Абхазии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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10ч
2 400₽
за 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей из Нового Афона
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00 утра
Индивидуальный тур
10ч
15 000₽
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Нового Афона
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
25 000₽
за 1-3 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
7ч
17 500₽
за 1-4 чел.
Ежедневно
10ч
3 000₽
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Нового Афона
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00 утра
Индивидуальная экскурсия
10ч
18 000₽
за 1-8 чел.
Альпийские луга Абхазии из Нового Афона
Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию - увидеть рукотворные и природные памятники, напиться...
Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 000₽
за 1-8 чел.
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Нового Афона
Вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип! И с ветерком прокатиться на джип-туре...
Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00