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Экскурсии в Новом Афоне

Найдено 55 экскурсий в Новом Афоне, цены от 1250 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Нового Афона - в Акармару, Ткуарчал и к трём водопадам
На машине
8 часов
28 отзывов
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Из Нового Афона - в Акармару, Ткуарчал и к трём водопадам
Открыть для себя неизведанные уголки Страны Души
Начало: В месте вашего проживания в Новом Афоне или Сухуме
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
2700 ₽ за человека
Из Нового Афона - к красавице Рице
На автобусе
8 часов
12 отзывов
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Из Нового Афона - к красавице Рице
Проехать по одному из самых популярных маршрутов Абхазии и полюбоваться природой
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник в 10:45, во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15, в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:15
1500 ₽ за человека
Чарующая Рица - из Нового Афона
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Чарующая Рица - из Нового Афона
Насыщенный маршрут к озеру через каньоны, водопады и горные леса
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 10 300 ₽ за всё до 6 чел.
Поездка на джипе из Нового Афона - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Джиппинг
На машине
8 часов
29 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Поездка на джипе из Нового Афона - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Начало: У вашего отеля в Новом Афоне или Гудауте
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
2600 ₽ за человека
В сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник
На автобусе
7 часов
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
В тренде
В сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник
Путешествие в сердце Абхазии обещает захватывающие виды и уникальные впечатления. Узнайте больше о культуре и природе, посетив Сухум и горные локации
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 11:15
Сегодня в 11:15
10 авг в 11:15
2200 ₽ за человека
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
На машине
На кабриолете
6 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: У вашего отеля
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 14 999 ₽ за всё до 3 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
На машине
6 часов
-
20%
54 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 13 520 ₽16 900 ₽ за всё до 7 чел.
Впервые в Абхазии (из Нового Афона)
На машине
Джиппинг
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Нового Афона)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Новом Афоне
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Пешая
9 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Познакомиться с городом разных эпох - и позволить ему остаться в сердце
Начало: В городе Новый Афон
10 авг в 11:00
16 авг в 11:00
3180 ₽ за человека
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Нового Афона
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Нового Афона
Едем к озеру Рица - без спешки и с остановками в самых красивых местах
Сегодня в 07:30
11 авг в 13:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Нового Афона - по национальному парку к озеру Рица
На машине
6.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Нового Афона - по национальному парку к озеру Рица
Проехать сквозь каньоны, послушать легенды и увидеть Рицу во всей красе
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по городу Новый Афон
5 часов
-
5%
9 отзывов
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Обзорная экскурсия по городу Новый Афон
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: среда, суббота, Воскресенье в 10-00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1520 ₽1600 ₽ за человека
Каньон Аапста: экскурсия 8 в 1
Джиппинг
11 часов
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Каньон Аапста: экскурсия 8 в 1
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда, суббота 10-30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4000 ₽ за человека
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
7 часов
-
5%
12 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Понедельник,Среда,Пятница
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
2090 ₽2200 ₽ за человека
По винограднику с виноделом - из Нового Афона
На машине
1.5 часа
-
25%
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
По винограднику с виноделом - из Нового Афона
Вино ждёт вас, и ему есть что рассказать
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1815 ₽2420 ₽ за человека
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Нового Афона
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Нового Афона
Оценить пейзажи абхазской природы, посетить правительственную дачу и осмотреть старинные сооружения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
Джиппинг
12 часов
-
5%
60 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Вторник, пятница 9:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3325 ₽3500 ₽ за человека
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Нового Афона)
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Нового Афона)
Проехать по бездорожью, увидеть руины шахтёрского города и заглянуть за водопад
Сегодня в 08:00
11 авг в 13:00
от 13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Джип-тур «Города-призраки»
Джиппинг
11 часов
-
5%
43 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Города-призраки»
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Понедельник, четверг, суббота 09:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3135 ₽3300 ₽ за человека
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
9 часов
-
5%
38 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1995 ₽2100 ₽ за человека
Из Нового Афона в Черниговку и Сухум
На машине
6.5 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Из Нового Афона в Черниговку и Сухум
Погулять вдоль ротонды, увидеть ущелье со скалами и мини-водопадами и попробовать местные деликатесы
Начало: На улице 23 июля
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:45
10 авг в 09:45
14 авг в 09:45
1700 ₽ за человека
Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
Джиппинг
8 часов
-
5%
10 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3705 ₽3900 ₽ за человека
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Джиппинг
10 часов
-
5%
27 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда,пятница,воскресенье 10-30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3135 ₽3300 ₽ за человека
Абхазское застолье
6 часов
-
17%
31 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Абхазское застолье
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Вторник, суббота 16:30
Сегодня в 15:30
11 авг в 15:30
3320 ₽4000 ₽ за человека
Новый Афон - жемчужина Абхазии
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Новый Афон - жемчужина Абхазии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8800 ₽ за всё до 6 чел.
Горное озеро Рица
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Горное озеро Рица
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Термальный источник Кындыг
4 часа
-
5%
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Термальный источник Кындыг
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно 14:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1425 ₽1500 ₽ за человека
По святым местам восточной Абхазии
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
По святым местам восточной Абхазии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Вечерний Сухум из Нового Афона
3 часа
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Вечерний Сухум из Нового Афона
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Среда и суббота с 18:00.
Сегодня в 18:00
12 авг в 18:00
1400 ₽ за человека
Погружение в историю: Новый Афон
5 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Погружение в историю: Новый Афон
Начало: Забираем по вашему адресу по городам Сухум, Новый ...
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
1550 ₽ за человека

Что посмотреть в Новом Афоне на экскурсиях?

Постройки многовековой давности помогут ощутить себя частью древнейшей культуры. Уникальный ландшафт, вмещающий в себя горы, озера, водопады и каньоны, надолго врежется в память. Мандариновые рощи, кипарисовые аллеи, насаждения маслин и апельсиновых деревьев являются подлинным украшением города. Монастыри, пещеры, святые источники приобщат к сердцу православия Кавказа. Каждый может выбрать экскурсию по душе: обзорную или на весь день

Местные экскурсоводы

Абхазы – открытый и гостеприимный народ, говорящий на русском языке. Их культура и традиции лучше видны изнутри. Возможность посмотреть на быт и отношения, на размеренность и мудрость местных жителей, приобщиться к старинной архитектуре, насладиться красотами природы, наполниться новыми впечатлениями и опытом помогут лучшие гиды. Экскурсионный тур на Новый Афон можно забронировать на нашем сайте. Не побывав здесь, нельзя сказать, что вы видели и поняли Абхазию

Последние отзывы на экскурсии

Е
Из Нового Афона - в Акармару, Ткуарчал и к трём водопадам
Дата посещения: 31 июл 2025
Были на экскурсии с гидом Адамом. Остались в полном восторге: очаровательный гид, ненавязчивая беседа, много интересной полезной информации, комфортная поездка
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в группе из 6 человек, правильное построение маршрута, продуманное выделение времени на посещение объектов, увеличение объема экскурсии по нашему желанию. Прекрасная абхазская природа и замечательный гид Адам сделали наш день незабываемым. Море положительных эмоций. Ставим оценку 10 из 5!

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Е
В сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник
Дата посещения: 28 июл 2025
Отличная организация от турфирмы Кавказ👍 Индивидуальный подход, всегда на связи, заботятся о туристах, забрали почти от отеля. Водители и экскурсовод большие профессионалы🔥
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Н
Поездка на джипе из Нового Афона - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Дата посещения: 23 июл 2025
Все супер. мне очень понравилось.отличная экскурсия и интересные рассказы. Потрясающие моменты и отличная музыка. И еще хочу, выразить благодарность за
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внимание к нам , за резервирование столика для нас гостей, что было очень приятно. Если ехать на. Экскурсию, то с Зурабом. Рекомендую.

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Татьяна
Из Нового Афона - в Акармару, Ткуарчал и к трём водопадам
Посетили данную экскурсию. Все очень понравилось. Зураб отличный, профессиональный водитель и гид. Рассказывал интересно, понятно. Был со всеми вежлив и
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тактичен. Оставил очень хорошее впечатление о себе. Экскурсия увлекательная, один подъем на машине к водопадам чего стоит, а потом ещё пешком к водопаду Великий. Но они того стоят. Очень впечатлил водопад Ирина! Печально от города призрака. Столько усилий, труда людей просто разрушено. Обидно. Но это уже политика.
Экскурсию одназначно рекомендую.

Посетили данную экскурсию. Все очень понравилось. Зураб отличный, профессиональный водитель и гид. Рассказывал интересно, понятно. Был
Посетили данную экскурсию. Все очень понравилось. Зураб отличный, профессиональный водитель и гид. Рассказывал интересно, понятно. Был
Посетили данную экскурсию. Все очень понравилось. Зураб отличный, профессиональный водитель и гид. Рассказывал интересно, понятно. Был
Посетили данную экскурсию. Все очень понравилось. Зураб отличный, профессиональный водитель и гид. Рассказывал интересно, понятно. Был
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Мария
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
это просто вау!!!!! великолепно! Леонид самый лучший!!!! мы впечатлились!!!! это был один из самых незабываемых поездок!!!!
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Ирина
По винограднику с виноделом - из Нового Афона
Все понравилось. посмотрели как растёт виноград, какие сорта выращивает виновен, как делают вино, как его пить, как оценивать возраст вина и купаж.
Все понравилось. посмотрели как растёт виноград, какие сорта выращивает виновен, как делают вино, как его пить, как оценивать возраст вина и купаж.
Все понравилось. посмотрели как растёт виноград, какие сорта выращивает виновен, как делают вино, как его пить, как оценивать возраст вина и купаж.
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К
Поездка к озеру Рица из Нового Афона
Адгур — настоящий профессионал и душевный человек. Он прекрасно знает историю Абхазии, рассказывает увлекательно, с искренней любовью к своему краю.
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По дороге к озеру посетили Голубое озеро с его удивительной бирюзовой водой, величественный Юпшарский каньон («Каменный мешок») и живописные водопады «Мужские и женские слёзы». Каждая остановка была продумана, никуда не торопили, можно было спокойно наслаждаться видами и фотографировать. Адгур с радостью корректировал маршрут под наши пожелания, без навязывания «обязательных» дегустаций и магазинов.

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А
Поездка на джипе из Нового Афона - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Попасть к водопаду можно только на джипе по длинной горной дороге из щебенки. Поездка понравилась, водопады и озеро впечатляют! Очень
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комфортная машина Тойота, можно ехать стоя в открытом люке с ветерком. Заезжали на дегустацию вина, взяли сухое с отличным вкусом. Водитель был немногословен, поэтому снимаю одну звезду. У нас была больше не экскурсия, а трансфер по локациям. Тк вижу в других отзывах, что водители-гиды много рассказывают, то наверное перед поездкой стоит уточнить кто из них едет)

Попасть к водопаду можно только на джипе по длинной горной дороге из щебенки. Поездка понравилась, водопады
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Alina
В сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник
Поездка состоялась в лучшем виде.
С этим оператором ехала впервые. И поеду ещё.
Организация, маршрут, тайминг, всё отлично. Масса впечатлений, очень красивая
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набережная Сухума, природа,термальные источники… …. время пролетело незаметно. Особенно хочу отметить нашего гида Яну. Отзывчива, внимательна, грамотный экскурсовод.
И водителю нашему большой респект!

Поездка состоялась в лучшем виде.
Поездка состоялась в лучшем виде.
Поездка состоялась в лучшем виде.
Поездка состоялась в лучшем виде.+3
Поездка состоялась в лучшем виде.
Поездка состоялась в лучшем виде.
Поездка состоялась в лучшем виде.
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Н
Из Нового Афона - к красавице Рице
Приобретала экскурсию для родителей. Они остались довольны. Рекомендую данную организацию
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Всего 473 отзыва в Новом Афоне

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону

Самые популярные экскурсии в Новом Афоне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Из Нового Афона - в Акармару, Ткуарчал и к трём водопадам;
  2. Из Нового Афона - к красавице Рице;
  3. Чарующая Рица - из Нового Афона;
  4. Поездка на джипе из Нового Афона - к озеру Рица и Гегскому водопаду;
  5. В сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник.
Что посмотреть в Новом Афоне
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица;
  2. Голубое озеро;
  3. Юпшарский каньон;
  4. Гегский водопад;
  5. Чегемские водопады;
  6. Новоафонский монастырь;
  7. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в августе 2026
Сейчас в Новом Афоне можно забронировать 55 экскурсий и билетов от 1250 до 25 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 473 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Выбирая экскурсии в Новом Афоне, вы обеспечиваете себе незабываемые впечатления от живописных видов и исторических памятников Абхазии. Узнайте стоимость экскурсий и забронируйте своё приключение уже сегодня!