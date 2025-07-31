Групповая
до 20 чел.
В трендеИз Нового Афона - в Акармару, Ткуарчал и к трём водопадам
Открыть для себя неизведанные уголки Страны Души
Начало: В месте вашего проживания в Новом Афоне или Сухуме
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
2700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
В трендеИз Нового Афона - к красавице Рице
Проехать по одному из самых популярных маршрутов Абхазии и полюбоваться природой
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник в 10:45, во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15, в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:15
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЧарующая Рица - из Нового Афона
Насыщенный маршрут к озеру через каньоны, водопады и горные леса
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 10 300 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Поездка на джипе из Нового Афона - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Начало: У вашего отеля в Новом Афоне или Гудауте
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
2600 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
В трендеВ сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник
Путешествие в сердце Абхазии обещает захватывающие виды и уникальные впечатления. Узнайте больше о культуре и природе, посетив Сухум и горные локации
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 11:15
Сегодня в 11:15
10 авг в 11:15
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборНа кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: У вашего отеля
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 14 999 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 13 520 ₽
16 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Нового Афона)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Новом Афоне
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Познакомиться с городом разных эпох - и позволить ему остаться в сердце
Начало: В городе Новый Афон
10 авг в 11:00
16 авг в 11:00
3180 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Нового Афона
Едем к озеру Рица - без спешки и с остановками в самых красивых местах
Сегодня в 07:30
11 авг в 13:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Нового Афона - по национальному парку к озеру Рица
Проехать сквозь каньоны, послушать легенды и увидеть Рицу во всей красе
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Групповая
до 20 чел.
В трендеОбзорная экскурсия по городу Новый Афон
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: среда, суббота, Воскресенье в 10-00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1520 ₽
1600 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборКаньон Аапста: экскурсия 8 в 1
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда, суббота 10-30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4000 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборКындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Понедельник,Среда,Пятница
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
2090 ₽
2200 ₽ за человека
-
25%
Мини-группа
до 10 чел.
По винограднику с виноделом - из Нового Афона
Вино ждёт вас, и ему есть что рассказать
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1815 ₽
2420 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Нового Афона
Оценить пейзажи абхазской природы, посетить правительственную дачу и осмотреть старинные сооружения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 13 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Вторник, пятница 9:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3325 ₽
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Нового Афона)
Проехать по бездорожью, увидеть руины шахтёрского города и заглянуть за водопад
Сегодня в 08:00
11 авг в 13:00
от 13 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Города-призраки»
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Понедельник, четверг, суббота 09:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3135 ₽
3300 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1995 ₽
2100 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Нового Афона в Черниговку и Сухум
Погулять вдоль ротонды, увидеть ущелье со скалами и мини-водопадами и попробовать местные деликатесы
Начало: На улице 23 июля
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:45
10 авг в 09:45
14 авг в 09:45
1700 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3705 ₽
3900 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда,пятница,воскресенье 10-30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3135 ₽
3300 ₽ за человека
-
17%
Групповая
до 20 чел.
Абхазское застолье
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Вторник, суббота 16:30
Сегодня в 15:30
11 авг в 15:30
3320 ₽
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Новый Афон - жемчужина Абхазии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Горное озеро Рица
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Термальный источник Кындыг
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно 14:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1425 ₽
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
По святым местам восточной Абхазии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Вечерний Сухум из Нового Афона
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Среда и суббота с 18:00.
Сегодня в 18:00
12 авг в 18:00
1400 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Погружение в историю: Новый Афон
Начало: Забираем по вашему адресу по городам Сухум, Новый ...
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
1550 ₽ за человека
Постройки многовековой давности помогут ощутить себя частью древнейшей культуры. Уникальный ландшафт, вмещающий в себя горы, озера, водопады и каньоны, надолго врежется в память. Мандариновые рощи, кипарисовые аллеи, насаждения маслин и апельсиновых деревьев являются подлинным украшением города. Монастыри, пещеры, святые источники приобщат к сердцу православия Кавказа. Каждый может выбрать экскурсию по душе: обзорную или на весь день
Абхазы – открытый и гостеприимный народ, говорящий на русском языке. Их культура и традиции лучше видны изнутри. Возможность посмотреть на быт и отношения, на размеренность и мудрость местных жителей, приобщиться к старинной архитектуре, насладиться красотами природы, наполниться новыми впечатлениями и опытом помогут лучшие гиды. Экскурсионный тур на Новый Афон можно забронировать на нашем сайте. Не побывав здесь, нельзя сказать, что вы видели и поняли Абхазию
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 31 июл 2025
Были на экскурсии с гидом Адамом. Остались в полном восторге: очаровательный гид, ненавязчивая беседа, много интересной полезной информации, комфортная поездка
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Е
Дата посещения: 28 июл 2025
Отличная организация от турфирмы Кавказ👍 Индивидуальный подход, всегда на связи, заботятся о туристах, забрали почти от отеля. Водители и экскурсовод большие профессионалы🔥
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Н
Дата посещения: 23 июл 2025
Все супер. мне очень понравилось.отличная экскурсия и интересные рассказы. Потрясающие моменты и отличная музыка. И еще хочу, выразить благодарность за
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Посетили данную экскурсию. Все очень понравилось. Зураб отличный, профессиональный водитель и гид. Рассказывал интересно, понятно. Был со всеми вежлив и
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это просто вау!!!!! великолепно! Леонид самый лучший!!!! мы впечатлились!!!! это был один из самых незабываемых поездок!!!!
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Все понравилось. посмотрели как растёт виноград, какие сорта выращивает виновен, как делают вино, как его пить, как оценивать возраст вина и купаж.
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К
Адгур — настоящий профессионал и душевный человек. Он прекрасно знает историю Абхазии, рассказывает увлекательно, с искренней любовью к своему краю.
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А
Попасть к водопаду можно только на джипе по длинной горной дороге из щебенки. Поездка понравилась, водопады и озеро впечатляют! Очень
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Поездка состоялась в лучшем виде.
С этим оператором ехала впервые. И поеду ещё.
Организация, маршрут, тайминг, всё отлично. Масса впечатлений, очень красивая
С этим оператором ехала впервые. И поеду ещё.
Организация, маршрут, тайминг, всё отлично. Масса впечатлений, очень красивая
+3
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Н
Приобретала экскурсию для родителей. Они остались довольны. Рекомендую данную организацию
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Всего 473 отзыва в Новом Афоне
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Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону
Самые популярные экскурсии в Новом Афоне
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