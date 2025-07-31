Постройки многовековой давности помогут ощутить себя частью древнейшей культуры. Уникальный ландшафт, вмещающий в себя горы, озера, водопады и каньоны, надолго врежется в память. Мандариновые рощи, кипарисовые аллеи, насаждения маслин и апельсиновых деревьев являются подлинным украшением города. Монастыри, пещеры, святые источники приобщат к сердцу православия Кавказа. Каждый может выбрать экскурсию по душе: обзорную или на весь день

Местные экскурсоводы

Абхазы – открытый и гостеприимный народ, говорящий на русском языке. Их культура и традиции лучше видны изнутри. Возможность посмотреть на быт и отношения, на размеренность и мудрость местных жителей, приобщиться к старинной архитектуре, насладиться красотами природы, наполниться новыми впечатлениями и опытом помогут лучшие гиды. Экскурсионный тур на Новый Афон можно забронировать на нашем сайте. Не побывав здесь, нельзя сказать, что вы видели и поняли Абхазию