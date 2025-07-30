Экскурсия предлагает путешествие в самые интересные уголки Абхазии. В Сухуме вы сможете насладиться прогулкой по живописной набережной и посетить исторические площади. Затем отправляйтесь в горы, чтобы увидеть карстовое ущелье Черниговка и насладиться термальными источниками в селе Кындыг. Это идеальная возможность отдохнуть от городской суеты и окунуться в атмосферу местной культуры и природы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Сухумская набережная

Самое живописное место города, протянувшееся вдоль побережья. На набережной расположены кафе, рестораны, магазины и знаменитый Абхазский Государственный драматический театр им. Чанба. Главная площадь перед театром украшена фонтаном с мифическими грифонами.

Площадь Конституции

Здесь встречаются набережная Диоскуров и набережная Махаджиров. Площадь окружена историческими зданиями — вы сможете рассмотреть их, практически не сходя с места, а ещё сделать эффектные фото.

Каньон Черниговка

Живописное карстовое ущелье, превращённое в ресторан. Здесь вас ждут великолепные пейзажи, водопады и возможность насладиться природой вдали от городской суеты.

Грязевые ванны в селе Кындыг

Уникальная возможность испытать лечебные свойства грязевых ванн, окружённых живописной природой. Все источники оборудованы лежаками и скамейками, на которых можно лежать или сидеть прямо под струей сероводородной воды. У вас будет примерно 1 час, чтобы принять грязевые ванны, а затем ополоснуться под одним из желобков или в бассейне.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai или микроавтобусах Mercedes (с кондиционером)

Дети до 8 лет путешествуют бесплатно (без основного места)

Возьмите с собой наличные деньги на личные расходы, а также купальные костюмы, полотенце и шлёпки

Точное время отправления зависит от места вашего проживания

Что входит в стоимость экскурсии

– транспортно-экскурсионное обслуживание

– дегустация мёда, вина, чачи, сыра и мяса

– входные билеты в карстовое ущелье и на термальный источник

Дополнительные траты

– питание, личные расходы

– вход в Церковь Успения Пресвятой Богородицы