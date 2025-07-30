Самое живописное место города, протянувшееся вдоль побережья. На набережной расположены кафе, рестораны, магазины и знаменитый Абхазский Государственный драматический театр им. Чанба. Главная площадь перед театром украшена фонтаном с мифическими грифонами.
Площадь Конституции
Здесь встречаются набережная Диоскуров и набережная Махаджиров. Площадь окружена историческими зданиями — вы сможете рассмотреть их, практически не сходя с места, а ещё сделать эффектные фото.
Каньон Черниговка
Живописное карстовое ущелье, превращённое в ресторан. Здесь вас ждут великолепные пейзажи, водопады и возможность насладиться природой вдали от городской суеты.
Грязевые ванны в селе Кындыг
Уникальная возможность испытать лечебные свойства грязевых ванн, окружённых живописной природой. Все источники оборудованы лежаками и скамейками, на которых можно лежать или сидеть прямо под струей сероводородной воды. У вас будет примерно 1 час, чтобы принять грязевые ванны, а затем ополоснуться под одним из желобков или в бассейне.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai или микроавтобусах Mercedes (с кондиционером)
Дети до 8 лет путешествуют бесплатно (без основного места)
Возьмите с собой наличные деньги на личные расходы, а также купальные костюмы, полотенце и шлёпки
Точное время отправления зависит от места вашего проживания
Что входит в стоимость экскурсии
– транспортно-экскурсионное обслуживание – дегустация мёда, вина, чачи, сыра и мяса – входные билеты в карстовое ущелье и на термальный источник
Дополнительные траты
– питание, личные расходы – вход в Церковь Успения Пресвятой Богородицы
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 11:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Новом Афоне
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
Елена
30 июл 2025
Отличная организация от турфирмы Кавказ👍 Индивидуальный подход, всегда на связи, заботятся о туристах, забрали почти от отеля. Водители и экскурсовод большие профессионалы🔥
Дата посещения: 28 июля 2025
владимир
13 сен 2025
Всё замечательно, рекомендую
Ольга
17 авг 2025
Организатор, похоже, просто прикрепил нас к другой группе, из другого города. Экскурсия для нас началась на 1 час позднее, мест в автобусе почти не осталось, часть рассказа эксурсовода и все дегустации были уже до нас((В итоге сидели неудобно. Потеряли время. Обед невкусный. Рассказ сбивчивый. Сами источники разочаровали: толпы людей и грязь повсюду. . нелечебная отнюдь((Больше бы не поехала
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день! К сожалению в этот день из Нового Афона не набрался данный маршрут! Жаль что данный маршрут разочаровал вас! И вы совершенно правы на термальном, иногда из-за потока туристов не успевают привести в порядок! Надеюсь карстовый каньон сгладил все недочеты!
Шевырёва
17 авг 2025
Экскурсия нашей семье пришлась по душе! Всё доступно и понятно от самого начала - бронь на сайте и до высадки дома. Места красивые и интересные! Я бы конечно подольше походила по Сухуму, но посетить 3 места в одной экскурсии за один день и не выйти за регламент времени - та ещё задача для экскурсовода. Спасибо Мадине за интересное сопровождение! Успехов и развития всем организаторам!