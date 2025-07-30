Мои заказы

В сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник

Путешествие в сердце Абхазии обещает захватывающие виды и уникальные впечатления. Узнайте больше о культуре и природе, посетив Сухум и горные локации
Экскурсия предлагает путешествие в самые интересные уголки Абхазии. В Сухуме вы сможете насладиться прогулкой по живописной набережной и посетить исторические площади.

Затем отправляйтесь в горы, чтобы увидеть карстовое ущелье Черниговка и насладиться термальными источниками в селе Кындыг.

Это идеальная возможность отдохнуть от городской суеты и окунуться в атмосферу местной культуры и природы
4.5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Прогулка по набережной Сухума
  • 🏛️ Исторические здания и площади
  • 🌄 Живописные виды Черниговки
  • 💧 Термальные источники Кындыга
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Бесплатно для детей до 8 лет
В сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник© Мадина
Ближайшие даты:
Время начала: 11:15

Что можно увидеть

  • Сухумская набережная
  • Площадь Конституции
  • Каньон Черниговка
  • Грязевые ванны в селе Кындыг

Описание экскурсии

Сухумская набережная

Самое живописное место города, протянувшееся вдоль побережья. На набережной расположены кафе, рестораны, магазины и знаменитый Абхазский Государственный драматический театр им. Чанба. Главная площадь перед театром украшена фонтаном с мифическими грифонами.

Площадь Конституции

Здесь встречаются набережная Диоскуров и набережная Махаджиров. Площадь окружена историческими зданиями — вы сможете рассмотреть их, практически не сходя с места, а ещё сделать эффектные фото.

Каньон Черниговка

Живописное карстовое ущелье, превращённое в ресторан. Здесь вас ждут великолепные пейзажи, водопады и возможность насладиться природой вдали от городской суеты.

Грязевые ванны в селе Кындыг

Уникальная возможность испытать лечебные свойства грязевых ванн, окружённых живописной природой. Все источники оборудованы лежаками и скамейками, на которых можно лежать или сидеть прямо под струей сероводородной воды. У вас будет примерно 1 час, чтобы принять грязевые ванны, а затем ополоснуться под одним из желобков или в бассейне.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai или микроавтобусах Mercedes (с кондиционером)
  • Дети до 8 лет путешествуют бесплатно (без основного места)
  • Возьмите с собой наличные деньги на личные расходы, а также купальные костюмы, полотенце и шлёпки
  • Точное время отправления зависит от места вашего проживания

Что входит в стоимость экскурсии

– транспортно-экскурсионное обслуживание
– дегустация мёда, вина, чачи, сыра и мяса
– входные билеты в карстовое ущелье и на термальный источник

Дополнительные траты

– питание, личные расходы
– вход в Церковь Успения Пресвятой Богородицы

в понедельник, четверг и субботу в 11:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1950 ₽
Дети до 12 лет1750 ₽
Мадина
Мадина — Организатор в Новом Афоне
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
Е
Елена
30 июл 2025
Отличная организация от турфирмы Кавказ👍 Индивидуальный подход, всегда на связи, заботятся о туристах, забрали почти от отеля. Водители и экскурсовод большие профессионалы🔥
Дата посещения: 28 июля 2025
в
владимир
13 сен 2025
Всё замечательно, рекомендую
О
Ольга
17 авг 2025
Организатор, похоже, просто прикрепил нас к другой группе, из другого города. Экскурсия для нас началась на 1 час позднее, мест в автобусе почти не осталось, часть рассказа эксурсовода и все дегустации были уже до нас((В итоге сидели неудобно. Потеряли время. Обед невкусный. Рассказ сбивчивый. Сами источники разочаровали: толпы людей и грязь повсюду. . нелечебная отнюдь((Больше бы не поехала
Организатор, похоже, просто прикрепил нас к другой группе, из другого города. Экскурсия для нас началась на
Мадина
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день! К сожалению в этот день из Нового Афона не набрался данный маршрут! Жаль что данный маршрут разочаровал вас!
И вы совершенно правы на термальном, иногда из-за потока туристов не успевают привести в порядок! Надеюсь карстовый каньон сгладил все недочеты!
Ш
Шевырёва
17 авг 2025
Экскурсия нашей семье пришлась по душе!
Всё доступно и понятно от самого начала - бронь на сайте и до высадки дома.
Места красивые и интересные!
Я бы конечно подольше походила по Сухуму, но посетить 3 места в одной экскурсии за один день и не выйти за регламент времени - та ещё задача для экскурсовода.
Спасибо Мадине за интересное сопровождение!
Успехов и развития всем организаторам!

