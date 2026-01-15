Описание тура
Приглашаем вас в путешествие по удивительной Абхазии — краю древних храмов, высоких гор, изумрудных озер и гостеприимных людей. Этот тур создан для тех, кто хочет не просто поставить галочки у достопримечательностей, а по-настоящему проникнуться атмосферой региона.
Что будет в туре:
Увидим жемчужину Абхазии — озеро Рица, по пути остановимся у бирюзового Голубого озера, пройдем сквозь таинственный Юпшарский каньон и полюбуемся видами с Чабгарского карниза.
Исследуем загадочный мир Ново-Афонской пещеры и поднимемся к каскаду живописных Акармарских водопадов, где устроим пикник на природе.
Неспешно прогуляемся по знаменитой Сухумской набережной Махаджиров и познакомся со столичной и курортной жизнью Абхазии.
Обязательно попробуем национальную кухню, а обед в Отхарском форелевом хозяйстве станет одним из гастрономических открытий тура.
В программе предусмотрены свободные дни для пляжного отдыха, а также посещение термальных источников, чтобы снять усталость после марш-броска к водопадам.
Мы позаботились о том, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным: все трансферы, входные билеты, проживание и питание (завтраки и ужины) уже включены. Для любителей адреналина в один из дней мы предлагаем на выбор дополнительные активности: рафтинг, джипинг или пеший поход.
В этом туре вы сможете за одно путешествие познакомиться с Абхазией, понять ее душу и увезти с собой множество приятных памятных моментов.
Программа тура по дням
Прибытие в Абхазию, отдых на море
Встречаемся в аэропорту Сочи (Адлер), откуда будет организован трансфер в Абхазию. Прибываем в отель. После расселения у вас будет время отдохнуть, прогуляться по побережью или искупаться.
Вечером собираемся на ужин, чтобы познакомиться с группой и гидом. После ужина — отдых.
Локации и расписание:
Встреча в аэропорту Адлера
Трансфер и заселение в отель в Абхазии
Свободное время
Ужин
Отдых
Озеро Рица и горная Абхазия
Сегодня отправимся к главной природной достопримечательности — озеру Рица. По дороге сделаем остановки у Голубого озера, пройдем через Юпшарский каньон и полюбуемся видами с Чабгарского карниза.
Пообедаем в Отхарском форелевом хозяйстве. На обратном пути посетим село Лыхны, где увидим руины замка князей Чачба и древний храм X века.
Локации и расписание:
Завтрак
Голубое озеро, Юпшарский каньон, Чабгарский карниз
Озеро Рица
Обед
Село Лыхны: храм и замок князей Чачба
Возвращение в отель
Ужин
Новый Афон, пещеры и Сухум
Едем в Новый Афон. Посетим мужской монастырь и красивую станцию Псырцха с водопадом. Спустимся в знаменитую Ново-Афонскую пещеру с подземными озерами и залами.
После обеда по пути в Сухум заедем в Каманы, где увидим Каманский монастырь и купель св. Василиска. Завершим день прогулкой по сухумской набережной.
Локации и расписание:
Завтрак
Экскурсия в Новый Афон и Ново-Афонская пещера
Каманский монастырь и купель св. Василиска
Обед
Сухум, набережная Махаджиров
Ужин
Свободный день. Отдых на море и активности
Сегодня — свободный день, и вы можете выбрать формат отдыха по своим предпочтениям. Можно провести день на море, загорать и купаться. Для желающих мы организуем активность на выбор: рафтинг по горной реке, джип-тур или пеший поход.
Локации и расписание:
Завтрак
Пляжный отдых
Активности по желанию (рафтинг/джипинг/поход)
Ужин
Свободный вечер
Водопады, храмы и термальные источники
После завтрака посетим бамбуковую рощу и древний Драндский храм Vi века. Затем совершим марш-бросок к Акармарским водопадам, в ходе которого увидим водопады Ирина, Башиш и Великан. Устроим пикник на природе с красивыми видами. По возвращении в отель нас ждут термальные источники и релакс.
Локации и расписание:
Завтрак
Бамбуковая роща и Драндский храм
Поход к водопадам
Пикник на природе
Термальные источники
Ужин
Прощание с Абхазией
После завтрака будет свободное время для отдыха на море и прощания с Абхазией. Затем возвращаемся в отель, собираем вещи и выезжаем в аэропорт Сочи (Адлер).
Локации и расписание:
Завтрак
Свободное время
Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на всех этапах (от/до аэропорта, а также по локациям программы)
- Джиптуры по локациям
- Входные билеты в музеи, монастыри и эко сборы
- Услуги гида и турлидера
- Сититур в Сухум
- Завтраки и ужины (кроме свободного дня)
- Посещение термальных источников
- Проживание в комфортных 2-местных номерах
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды
- Дополнительные услуги
- Активности по желанию