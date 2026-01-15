Описание тура

Приглашаем вас в путешествие по удивительной Абхазии — краю древних храмов, высоких гор, изумрудных озер и гостеприимных людей. Этот тур создан для тех, кто хочет не просто поставить галочки у достопримечательностей, а по-настоящему проникнуться атмосферой региона.

Что будет в туре:

Увидим жемчужину Абхазии — озеро Рица, по пути остановимся у бирюзового Голубого озера, пройдем сквозь таинственный Юпшарский каньон и полюбуемся видами с Чабгарского карниза.

Исследуем загадочный мир Ново-Афонской пещеры и поднимемся к каскаду живописных Акармарских водопадов, где устроим пикник на природе.

Неспешно прогуляемся по знаменитой Сухумской набережной Махаджиров и познакомся со столичной и курортной жизнью Абхазии.

Обязательно попробуем национальную кухню, а обед в Отхарском форелевом хозяйстве станет одним из гастрономических открытий тура.

В программе предусмотрены свободные дни для пляжного отдыха, а также посещение термальных источников, чтобы снять усталость после марш-броска к водопадам.

Мы позаботились о том, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным: все трансферы, входные билеты, проживание и питание (завтраки и ужины) уже включены. Для любителей адреналина в один из дней мы предлагаем на выбор дополнительные активности: рафтинг, джипинг или пеший поход.

В этом туре вы сможете за одно путешествие познакомиться с Абхазией, понять ее душу и увезти с собой множество приятных памятных моментов.