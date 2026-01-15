Мои заказы

Вся Абхазия за шесть дней

Приглашаем вас в путешествие по удивительной Абхазии
Вся Абхазия за шесть днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Вся Абхазия за шесть днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Вся Абхазия за шесть днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Приглашаем вас в путешествие по удивительной Абхазии — краю древних храмов, высоких гор, изумрудных озер и гостеприимных людей. Этот тур создан для тех, кто хочет не просто поставить галочки у достопримечательностей, а по-настоящему проникнуться атмосферой региона.

Что будет в туре:

  • Увидим жемчужину Абхазии — озеро Рица, по пути остановимся у бирюзового Голубого озера, пройдем сквозь таинственный Юпшарский каньон и полюбуемся видами с Чабгарского карниза.

  • Исследуем загадочный мир Ново-Афонской пещеры и поднимемся к каскаду живописных Акармарских водопадов, где устроим пикник на природе.

  • Неспешно прогуляемся по знаменитой Сухумской набережной Махаджиров и познакомся со столичной и курортной жизнью Абхазии.

  • Обязательно попробуем национальную кухню, а обед в Отхарском форелевом хозяйстве станет одним из гастрономических открытий тура.

  • В программе предусмотрены свободные дни для пляжного отдыха, а также посещение термальных источников, чтобы снять усталость после марш-броска к водопадам.

Мы позаботились о том, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным: все трансферы, входные билеты, проживание и питание (завтраки и ужины) уже включены. Для любителей адреналина в один из дней мы предлагаем на выбор дополнительные активности: рафтинг, джипинг или пеший поход.

В этом туре вы сможете за одно путешествие познакомиться с Абхазией, понять ее душу и увезти с собой множество приятных памятных моментов.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Абхазию, отдых на море

Встречаемся в аэропорту Сочи (Адлер), откуда будет организован трансфер в Абхазию. Прибываем в отель. После расселения у вас будет время отдохнуть, прогуляться по побережью или искупаться.

Вечером собираемся на ужин, чтобы познакомиться с группой и гидом. После ужина — отдых.

Локации и расписание:

  • Встреча в аэропорту Адлера

  • Трансфер и заселение в отель в Абхазии

  • Свободное время

  • Ужин

  • Отдых

Прибытие в Абхазию, отдых на мореПрибытие в Абхазию, отдых на мореПрибытие в Абхазию, отдых на море
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Озеро Рица и горная Абхазия

Сегодня отправимся к главной природной достопримечательности — озеру Рица. По дороге сделаем остановки у Голубого озера, пройдем через Юпшарский каньон и полюбуемся видами с Чабгарского карниза.

Пообедаем в Отхарском форелевом хозяйстве. На обратном пути посетим село Лыхны, где увидим руины замка князей Чачба и древний храм X века.

Локации и расписание:

  • Завтрак

  • Голубое озеро, Юпшарский каньон, Чабгарский карниз

  • Озеро Рица

  • Обед

  • Село Лыхны: храм и замок князей Чачба

  • Возвращение в отель

  • Ужин

Озеро Рица и горная АбхазияОзеро Рица и горная АбхазияОзеро Рица и горная Абхазия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Новый Афон, пещеры и Сухум

Едем в Новый Афон. Посетим мужской монастырь и красивую станцию Псырцха с водопадом. Спустимся в знаменитую Ново-Афонскую пещеру с подземными озерами и залами.

После обеда по пути в Сухум заедем в Каманы, где увидим Каманский монастырь и купель св. Василиска. Завершим день прогулкой по сухумской набережной.

Локации и расписание:

  • Завтрак

  • Экскурсия в Новый Афон и Ново-Афонская пещера

  • Каманский монастырь и купель св. Василиска

  • Обед

  • Сухум, набережная Махаджиров

  • Ужин

Новый Афон, пещеры и СухумНовый Афон, пещеры и СухумНовый Афон, пещеры и Сухум
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Свободный день. Отдых на море и активности

Сегодня — свободный день, и вы можете выбрать формат отдыха по своим предпочтениям. Можно провести день на море, загорать и купаться. Для желающих мы организуем активность на выбор: рафтинг по горной реке, джип-тур или пеший поход.

Локации и расписание:

  • Завтрак

  • Пляжный отдых

  • Активности по желанию (рафтинг/джипинг/поход)

  • Ужин

  • Свободный вечер

Свободный день. Отдых на море и активностиСвободный день. Отдых на море и активностиСвободный день. Отдых на море и активности
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Водопады, храмы и термальные источники

После завтрака посетим бамбуковую рощу и древний Драндский храм Vi века. Затем совершим марш-бросок к Акармарским водопадам, в ходе которого увидим водопады Ирина, Башиш и Великан. Устроим пикник на природе с красивыми видами. По возвращении в отель нас ждут термальные источники и релакс.

Локации и расписание:

  • Завтрак

  • Бамбуковая роща и Драндский храм

  • Поход к водопадам

  • Пикник на природе

  • Термальные источники

  • Ужин

Водопады, храмы и термальные источникиВодопады, храмы и термальные источникиВодопады, храмы и термальные источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Прощание с Абхазией

После завтрака будет свободное время для отдыха на море и прощания с Абхазией. Затем возвращаемся в отель, собираем вещи и выезжаем в аэропорт Сочи (Адлер).

Локации и расписание:

  • Завтрак

  • Свободное время

  • Трансфер в аэропорт

Прощание с АбхазиейПрощание с АбхазиейПрощание с Абхазией
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на всех этапах (от/до аэропорта, а также по локациям программы)
  • Джиптуры по локациям
  • Входные билеты в музеи, монастыри и эко сборы
  • Услуги гида и турлидера
  • Сититур в Сухум
  • Завтраки и ужины (кроме свободного дня)
  • Посещение термальных источников
  • Проживание в комфортных 2-местных номерах
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды
  • Дополнительные услуги
  • Активности по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, друзья! Меня зовут Евгений и я организатор вашего отдыха! Мы с командой подготовили для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением и транспортом, наши гиды и тур-лидеры живут в тех
читать дальшеуменьшить

регионах, куда вы отправляетесь, поэтому будет возможность узнать о людях, традициях и истории из первых уст. Много путешествую и веду блог, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей. Некоторое время проживаю в регионах, куда мы организовываем туры, поэтому лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Считаю, что эта самая важная составляющая хорошего тура, а не просто формировать набор экскурсий от местных турфирм:) Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей во время путешествий, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства. Если для вас это важно и близко, присоединяйтесь!:) Буду рад знакомству и подробнее расскажу о наших поездках по Дагестану, Алтаю, Грузии, Армении и странам Юго-Восточной Азии."

Похожие туры на «Вся Абхазия за шесть дней»

В поисках первоцветов: лёгкий треккинг в горах без рюкзаков и с палатками (всё включено)
Пешая
3 дня
1 отзыв
В поисках первоцветов: лёгкий треккинг в горах без рюкзаков и с палатками (всё включено)
Полюбоваться тюльпанами и рододендронами, пройти альпийскими лугами мимо горных озёр и перевалов
Начало: КПП «Псоу», с 7:00 до 8:00
12 июн в 08:00
20 июн в 08:00
21 000 ₽ за человека
Аргонавты XXI века: Байдарочный поход вдоль побережья Абхазии
Сплавы и рафтинг
10 дней
Аргонавты XXI века: Байдарочный поход вдоль побережья Абхазии
Будем засыпать под звёздным небом у самого моря, встречать рассветы под шум волн
11 сен в 10:00
3 июл в 10:00
от 68 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Новом Афоне
Все туры из Нового Афона
-35%
93 000 ₽
от 60 900 ₽ за человека