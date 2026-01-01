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Описание тура

Отправляемся в морское приключение вдоль побережья Абхазии! В древности эти земли были частью легендарного царства Колхида, где, по преданию, аргонавты искали золотое руно. Нас ждёт десять дней приключений, шесть из которых мы проведём на байдарках, исследуя укромные бухты, заброшенные храмы и реликтовые леса. Оставшиеся дни — это отдых и погружение в атмосферу Абхазии: мы прогуляемся по улочкам Нового Афона и Сухума, посетим одну из самых впечатляющих карстовых пещер в мире, расслабимся в горячих источниках, попробуем лучшие хачапуры на побережье и насладимся неспешным южным ритмом жизни.

Мы будем засыпать под звёздным небом у самого моря, встречать рассветы под шум волн и открывать для себя древние города, пещеры и горячие источники, скрытые от глаз обычных туристов. Представьте: вы просыпаетесь, расстёгиваете молнию палатки — и перед вами раскинулось бескрайнее синее море. Никакой суеты, только свежий утренний воздух, первые лучи солнца и мерный шум прибоя. Вот оно — идеальное походное утро. Поход пройдёт налегке, ведь всё снаряжение и вещи будут перевозиться между стоянками на автомобиле, а мы, свободные и готовые к приключениям — будем скользить по бирюзовой воде на байдарках, ощущая себя первооткрывателями. Байдарки трёхместные, устойчивые, рассчитаны на морские переходы, так что даже если у вас нет опыта, всё получится. Питание — улучшенное: мы готовим вкусно и сытно, используя свежие овощи, фрукты, мясо и рыбу, а в Новом Афоне и Сухуме заглянем в лучшие кафе побережья.

Обратите внимание: маршрут может проходить в обратном направлении в зависимости от ветра, а стоянки могут немного меняться из-за погоды. Но неизменно одно: это будет незабываемая неделя среди моря, пальм и отличной компании! Готовы к приключению? Тогда вперёд — навстречу волнам, солнцу и новой свободе!