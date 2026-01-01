Описание тура
Отправляемся в морское приключение вдоль побережья Абхазии! В древности эти земли были частью легендарного царства Колхида, где, по преданию, аргонавты искали золотое руно. Нас ждёт десять дней приключений, шесть из которых мы проведём на байдарках, исследуя укромные бухты, заброшенные храмы и реликтовые леса. Оставшиеся дни — это отдых и погружение в атмосферу Абхазии: мы прогуляемся по улочкам Нового Афона и Сухума, посетим одну из самых впечатляющих карстовых пещер в мире, расслабимся в горячих источниках, попробуем лучшие хачапуры на побережье и насладимся неспешным южным ритмом жизни.
Мы будем засыпать под звёздным небом у самого моря, встречать рассветы под шум волн и открывать для себя древние города, пещеры и горячие источники, скрытые от глаз обычных туристов. Представьте: вы просыпаетесь, расстёгиваете молнию палатки — и перед вами раскинулось бескрайнее синее море. Никакой суеты, только свежий утренний воздух, первые лучи солнца и мерный шум прибоя. Вот оно — идеальное походное утро. Поход пройдёт налегке, ведь всё снаряжение и вещи будут перевозиться между стоянками на автомобиле, а мы, свободные и готовые к приключениям — будем скользить по бирюзовой воде на байдарках, ощущая себя первооткрывателями. Байдарки трёхместные, устойчивые, рассчитаны на морские переходы, так что даже если у вас нет опыта, всё получится. Питание — улучшенное: мы готовим вкусно и сытно, используя свежие овощи, фрукты, мясо и рыбу, а в Новом Афоне и Сухуме заглянем в лучшие кафе побережья.
Обратите внимание: маршрут может проходить в обратном направлении в зависимости от ветра, а стоянки могут немного меняться из-за погоды. Но неизменно одно: это будет незабываемая неделя среди моря, пальм и отличной компании! Готовы к приключению? Тогда вперёд — навстречу волнам, солнцу и новой свободе!
- 6 дней на байдарках. Настоящее морское приключение! Идём по волнам, исследуем побережье, гребём в бирюзовой воде и чувствуем полную свободу движения
- Жизнь на первой линии. Засыпаем под шум прибоя, а утром открываем молнию палатки и видим море — никакие отели не дадут такой близости к природе.
- Баланс дикости и комфорта. Наслаждаемся природой, временами останавливаясь в оборудованных кемпингах с душем, электричеством и стиральными машинами
- Вечера у костра под звёздами. После насыщенного дня мы собираемся у костра, делимся историями, любуемся ночным небом и просто наслаждаемся моментом
- Горячие источники. Посетим знаменитые и неизвестные большинству туристов горячие источники, чтобы отдохнуть и восстановиться
- Сезонные фрукты. Клубника, черешня, арбузы, виноград, хурма и другие дары природы — всё это богатство растёт в ближайшем саду!
- Новоафонская пещера. Одна из самых крупных карстовых пещер в мире. Уникальный памятник природы Абхазии
- Вкуснейшие хачапуры. Мы знаем, где их искать! А ещё попробуем местный сыр, мандариновый сок и абхазские вина
- Местный колорит и гостеприимство. Познакомимся с абхазскими традициями, легендами и неспешным ритмом жизни
- Опытные инструкторы. Профессиональные гиды, которые научат управлять байдаркой и проведут поход безопасно и комфортно
- Новый Афон. Город контрастов! От величественного монастыря до заброшенных ж/д станций — здесь каждый найдёт что-то особенное.
- Гибкий маршрут. Никакой спешки! Подстраиваем темп под группу и погоду, при необходимости можем сделать дополнительную дневку
- Выдаём всё необходимое. Палатки, коврики, байдарки, спасжилеты, гермы — всё основное снаряжение уже включено, вам остаётся взять только личные вещи
- Сухум. Столица Абхазии с атмосферными набережными и старинными особняками. Выпьем кофе в легендарной Брехаловке и заглянем на шумный рынок
- Легендарное путешествие. Идём там, где тысячи лет назад древние греки прокладывали путь к золотому руну. Эти воды помнят лодки аргонавтов, а берега — истории древней Колхиды
- Дельфины. В мае и сентябре особенно велика вероятность встретить дельфинов, играющих в волнах рядом с байдарками. Готовы к такой компании?)
- Древние города и храмы. Здесь архитектура переплетается с природой, а каждый камень дышит тысячелетней историей
- Перезагрузка. Этот поход — это возможность полностью сменить ритм жизни, оставить телефоны, дела и заботы за границей и по-настоящему прожить каждое мгновение
Программа тура по дням
Встреча на границе, трансфер в Пицунду
Встречаемся в 13:00 в Адлере, пешком переходим границу — и вот мы уже в стране тёплого моря, пальм и спелых фруктов. Границу можно пересечь по российскому паспорту, никаких сложностей. Дальше — трансфер вдоль побережья к месту старта, где нас уже ждёт первый лагерь прямо у моря. Сегодня мы будем засыпать под шёпот волн и встречать звёздное небо Абхазии. Кемпинг оборудованный — есть душ, туалет, вода, так что можно освежиться после дороги. У нас будет время искупаться, отдохнуть и настроиться на путешествие. Вечером — ужин и знакомство. Будем общаться, обсуждать предстоящие приключения и наслаждаться атмосферой, ведь впереди нас ждет целая неделя свободы, моря и открытий!
Трансфер 1-2 часа
Ночевка в кемпинге на море
Первый гребной день - бухта Шлыпра и храм Амбара
Доброе утро у моря! Мы просыпаемся под шум волн, завтракаем, делаем зарядку и готовимся к первому выходу на воду. Перед стартом — инструктаж по управлению байдаркой и технике безопасности, так что даже если вы никогда не гребли, уже через пару часов будете чувствовать себя уверенно. С собой берем только самое необходимое: питьевую воду, крем от солнца, головной убор.
Остальные вещи поедут на машине — идём налегке. И вот мы на воде! Сегодня нам предстоит 10 км плавания до первой остановки — бухты Шлыпра, уютного уголка на территории Мюссерского заповедника. Сюда можно добраться только по морю, поэтому здесь всегда тихо, чисто и уединённо. Здесь мы готовим обед, пережидаем полуденную жару и отправляемся исследовать старинную штольню, оставшуюся со времен Российской империи. Следующая остановка — руины храма Амбара 8-9 века, спрятанные среди природы. Ночевка в урочище Серая Баба (Аилага-абыку) — одном из самых живописных мест на маршруте.
Ставим лагерь, отдыхаем и наслаждаемся первым вечером в открытом мореходном приключении! Время перехода в зависимости от погоды составляет 3-5 часов на воде.
Гребем примерно 10 км
Ночевка в палатках на диком пляже
Большой переход в Новый Афон
Сегодня предстоит хорошо поработать веслами: маршрут составляет примерно 20 км по воде. По пути будем наслаждаясь видами Мюссерского заповедника, одного из самых живописных уголков Абхазии. Берег поражает разнообразием природы: реликтовые леса пицундской сосны, самшитовые рощи, горный дуб, земляничное дерево и другие уникальные растения, которые встречаются лишь в нескольких местах на планете. Яркие сочные краски леса и голубизна Черного моря создают живописный пейзаж, словно сошедший с открытки из далекой страны. Маршрут гибкий: если море поднимет волну, мы можем сделать остановку раньше и закончить переход на следующий день — спешить нам некуда, важнее кайфовать от пути. Вечером мы добираемся в курортный город Новый Афон, где нас ждет оборудованный кемпинг прямо на берегу моря. Здесь есть душ, туалет, Wi-Fi, вода и даже стиральная машина — отличный способ отдохнуть с комфортом после насыщенного дня. В этом лагере мы останемся на две ночи, чтобы в полной мере насладиться красотами Нового Афона.
Примерно 20 км по воде
Ночевка в палатках в оборудованном кемпинге
Wi-Fi
Душ
День отдыха в Новом Афоне
Ура! Сегодня — день отдыха от вёсел и качки! Сегодня мы не выходим в море, зато нас ждет насыщенная программа в Новом Афоне — одном из самых интересных городов Абхазии. Что успеем посмотреть?
1. Новоафонская пещера — одна из крупнейших карстовых пещер в мире, настолько огромная, что по ней ездит подземное метро. Заглянем в это подземное царство сталактитов и сталагмитов!
2. Новоафонский монастырь — величественный храм с золотыми куполами, давший название городу.
3. Заброшенная ж/д станция Пцырсха — атмосферное место с таинственной красотой, идеально для фото.
4. Самые вкусные хачапуры на всем побережье (мы знаем, где их найти!)
Для тех, кто хочет размять ноги, мы предложим вечерний трекинг на Анакопийскую гору. Наверху нас ждет захватывающая панорама Нового Афона и финальный аккорд дня — просмотр заката с вершины горы. Проводим солнышко и неспешно спустимся отдыхать в кемпинг.
Гуляем по Новому Афону
Ночевка в палатках в оборудованном кемпинге
Переход из Нового Афона в Сухум
Снова в море. Сегодня экватор нашего большого плавания, а это значит — мышцы уже привыкли к нагрузке, руки привыкли к веслу, а вестибулярный аппарат — к морским волнам. Так что переход в 15 км дастся нам легче лёгкого. По пути — всё так же прекрасное побережье Абхазии или, если вам больше нравится, древней Колхиды. Древнегреческие аргонавты в поисках золотого руна, проплывая мимо этих земель, видели почти то же самое В Сухуме заселяемся в кемпинг, ставим палатки в тени фруктовых деревьев. В сезон здесь можно безлимитно рвать груши и яблоки, практически не выходя из палатки.
Переход примерно 15 км
Ночевка в оборудованном кемпинге
Душ
Wi-Fi
День отдыха в столице Абхазии
Добро пожаловать в Сухум! Хоть мы и живём в палатках, культурную жизнь никто не отменял. Сегодня исследуем город, пробуем местные угощения и отдыхаем. Мы, конечно, прогуляемся по набережной Махаджиров и Диоскуров (и узнаем, кто это такие). Заглянем в Брехаловку — самую атмосферную кофейню Абхазии, где за чашкой ароматного кофе можно услышать все главные городские новости. Пообедаем в культовом ресторане Нартаа. Если вы вдруг соскучились по лодочкам, в меню как раз есть хачапуры-лодочки! Берём! Ещё Сухум славится своим ботаническим садом — в таком климате растения чувствуют себя прекрасно. Вечером желающие ещё больше проникнуться культурой могут сходить в русский театр драмы. А для тех, кто хочет заземлиться и восстановить силы, мы предложим посетить дикие горячие источники, о которых мало кто знает, и куда ходят все местные. Это первые из серии термальных источников, которые встретятся на нашем пути. Самые дикие, но, как говорят, самые полезные! А впереди будут ещё два — может быть, вы захотите посетить все и сравнить их между собой?
Прогулка по городу
Горячие источники
Ночевка в палатках в оборудованном кемпинге
Большой переход в Бабушару
Возвращаемся к нашим лодочкам. День сегодня непростой: впереди 20 километров по воде до села Бабушара, что в переводе с мегрельского означает Дедушкина дорога. На ночёвку становимся прямо на диком пляже, неподалеку от которого нас ждет ещё одно уникальное место — термальные источники и природный гейзер. Минеральные соли, оседающие на камнях, создают фантастический пейзаж, напоминающий Марс или Исландию. Это второй термальный источник на нашем пути, и он немного более цивилизованный, чем предыдущий. Когда-то сюда приезжало много туристов, но со временем это место оказалось почти забытым. Остались оборудованные бассейны, однако теперь здесь почти никого не встретишь, и можно в полной мере насладиться теплом природной воды в тишине и уединении. Идеальное место, чтобы отдохнуть, расслабиться и восстановить силы перед заключительным этапом маршрута.
Примерно 20 км по воде
Горячие источники
Ночевка в палатках на диком пляже
Морской переход к озеру Скурча
Сегодня продолжаем наше путешествие и отправляемся к озеру Скурча — необычному месту с удивительным ландшафтом. Когда-то здесь был карьер, где добывали песок и гравий, но теперь это большое озеро, куда с одной стороны поступает пресная вода из рек, а с другой — солёная вода из моря через протоку. Мы тоже воспользуемся этой водной тропой, чтобы ненадолго оказаться в совершенно другом мире. Пейзаж резко меняется: вокруг равнины, лиственные деревья и спокойная гладь воды, словно мы вдруг попали в среднюю полосу России. Но стоит подуть морскому бризу — и вот мы снова ощущаем себя в субтропиках Черноморского побережья. На ночёвку становимся в оборудованном кемпинге с душем, туалетом и всеми необходимыми удобствами. Отличное место, чтобы расслабиться перед последним морским переходом.
Переход примерно 16 км
Ночевка в оборудованном кемпинге
Тамыш. Последний переход на байдарках
Вот и настал заключительный гребной день нашего морского приключения. Осталось пройти последние 15 км до Тамыша — небольшое расстояние, но символически самое важное. Когда-то аргонавты завершали своё великое плавание, возвращаясь домой с добытым золотым руном. У каждого из нас тоже будет свой трофей — не материальный, но не менее ценный: ощущение свободы, силу пройденного пути, воспоминания о днях в море и ночах под звёздами, о команде, которая стала больше, чем просто группой попутчиков. На берегу мы вытащим байдарки, которые за эти дни стали почти частью нас, и приведём их в порядок после долгого путешествия. Вечером — праздничный ужин, где будем делиться впечатлениями, вспоминать забавные, яркие и неожиданные моменты и наслаждаться последним вечером вместе. Может быть, кто-то почувствует лёгкую грусть, как всякий путешественник, который не хочет, чтобы приключение заканчивалось, а кто-то — радость от пройденного пути. Но точно никто не останется равнодушным. Этот маршрут останется в памяти как неделя свободы, моря и настоящих открытий — наше золотое руно, добытое не в Колхиде, а прямо здесь, на солнечных берегах Абхазии.
Переход примерно 16 км
Ночевка в оборудованном кемпинге
Горячие источники и трансфер на границу
Собираем лагерь, пропитанные морским ветром и солью вещи и на транфере едем до границы, по пути посматривая на море уже совсем другими глазами. По пути мы сделаем еще одну остановку — заедем на знаменитые горячие источники Кындыг, одни из самых известных в Абхазии. Здесь проведём около часа, расслабляясь в натуральных термальных бассейнах и завершая наше приключение по-настоящему расслабленным финальным аккордом. После этого нас ждёт дорога к границе, прощание с Абхазией, друг с другом и этим путешествием. Желающие могут остаться в Абхазии и продолжить свой отдых, ведь здесь ещё столько интересного!
Горячие источники
Трансфер на границу
Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от границы Абхазии до старта маршрута и обратно в последний день
- Питание: полноценное трехразовое питание на маршруте, включая свежие овощи, фрукты, мясо и рыбу
- Питьевая вода (вам нужна личная бутылочка, которую будете пополнять каждый день)
- Перевозка вещей между стоянками (на байдарках идем налегке)
- Трёхместные байдарки с веслами, юбками, фартуками и спасательными жилетами
- Обучение технике гребли с нуля (предварительный опыт не обязателен)
- Гермомешки для защиты вещей от воды
- Качественные туристические палатки и коврики
- Все платные оборудованные кемпинги на маршруте
- Кемпинговое оборудование: котлы, горелки, газ и т. д
- Походная аптечка на случай экстренных ситуаций
- Страховка от несчастного случая
- Фирменный подарок от клуба
- Сопровождение опытными инструкторами
Что не входит в цену
- Дорога до места встречи и обратно (Адлер, граница с Абхазией)
- Личные вещи по списку (спальник можно взять в прокат у нас на месте)
- Питание в кафе в Афоне и Сухуме
- Личные расходы: сувениры, дополнительные экскурсии, посещение театра, такси в городах и т. д
- Любые возможные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами (непредвиденные обстоятельства, погодные условия и т. д.)
О чём нужно знать до поездки
Этот маршрут максимально комфортный: все вещи будут переезжать между стоянками на автомобиле, так что вам не придется нести рюкзак. Можно приезжать хоть с чемоданом, хоть с баулом — никаких ограничений по формату багажа нет. Специальное снаряжение не требуется, всё необходимое мы выдадим на месте: байдарки, весла, спасжилеты, палатки, коврики, гермомешки. Даже спальник можно взять в прокат — ничего лишнего покупать не нужно. Рюкзак 20-30 литров пригодится для прогулок по городам: в него удобно положить воду, перекус, дождевик или теплую курточку. Так что просто берите удобную одежду по погоде, вещи для личного комфорта (список рекомендуемого снаряжения ниже) — и приезжайте отдыхать! Вас ждут морские просторы, бирюзовые бухты, теплые вечера у костра и максимум удовольствия от путешествия.
Необходимо взять с собой
Снаряжение
Рюкзак штурмовой (20-35 литров)
Спальник летний (температура комфорта +5С - +15 С)
Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)
Фонарик налобный светодиодный
Одежда
Одежда для сна
Плавательный костюм (купальник, плавки)
Шорты
Носки или термоноски
Шерстяные носки
Футболка
Рубашка с длинным рукавом
Теплая флисовая кофта с горловиной
Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа)
Накидка от дождя с капюшоном
Шлёпки/кроксы/сандалии
Платье
Личные вещи
Непромокаемые мешки
Паспорт
Деньги
Набор посуды (Клмн)
Многоразовая бутылка
Туалетная бумага
Индивидуальная аптечка
Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
Предметы личной гигиены
Лёгкое полотенце
Очки солнцезащитные
Рекомендуем добавить
Пуховка (теплая куртка)
Перчатки
Шапочка лёгкая
Термос
Визы
Гражданам Рф для прохождения границы достаточно российского паспорта. Обязательно заранее убедитесь, что паспорт целый, страницы не надорваны и ламинирование страниц тоже целостное. Если паспорт поврежден, вас могут не пропустить через границу.
На вас не должно быть предписаний от судебных приставов или решений суда, запрещающих покидать территорию Рф. На границе будут проверять! Поэтому заранее убедитесь, что у вас нет просроченных долгов, чтобы не испортить отдых. Сделать это можно на портале Госуслуги в личном кабинете. В меню выберите раздел Оплата. Всё ок, если у вас нет долгов или:
Сумма вашего долга составляет менее 30 000 рублей (менее 10 000 рублей по алиментам);
Платеж по кредиту, иному платежу просрочен менее чем на 90 дней;
Есть постановление о взыскании долга, но он меньше 10 000 рублей.
Несовершеннолетние участники допускаются только в сопровождении взрослого. Для детей до 14 лет, у которых еще нет российского паспорта, для въезда в Абхазию необходим хотя бы 1 из следующих документов:
1. Оригинал свидетельства о рождении со штампом о гражданстве (нововведение действует с 1 марта 2024) . Штамп можно поставить в Мвд по вопросам миграции в рабочие часы. Даже если ребенок вписан в ваш паспорт, свидетельство все равно потребуется.
2. Заграничный паспорт
3. Свидетельство о приобретении гражданства Рф. (Если документ о рождении выдан госорганом другой страны, нужно сначала перевести его на русский язык, а потом проставить отметку о гражданстве)
4. Паспорт родителя - гражданина Рф, в который внесены сведения о детях. В графе о детях Должны стоять подпись и печать Обязательно. При этом, если ребенку исполняется 14 лет во время поездки в Абхазию, (а паспорта Рф ещё нет) обратно в Россию он сможет въехать только по заграничному паспорту. Если его нет, в консульском отделе Посольства Рф в Абхазии оформляется свидетельство на возвращение, что может занять некоторое время. Придется подтверждать российское гражданство.
Пожалуйста, заранее проверьте, что у вас есть необходимые документы. Оформить их не сложно, главное сделать заблаговременно. Если ребенок путешествует не с родителями, нужно нотариально заверенное разрешение от родителей или опекунов. Разрешение от второго родителя, если ребенок путешествует с кем-то одним, не требуется, если ранее второй родитель не подавал заявление о запрете на вывоз ребенка из страны.
Важно: маршрут ориентирован на взрослых туристов, но по нашему опыту с ним может справиться и ребенок. Если будет сложно, вы легко сможете сократить прогулку или отдохнуть в лагере. Несовершеннолетние участники допускаются только в сопровождении взрослого.