Авторские туры в Новом Афоне

Найдено 1 тур в Новом Афоне, цена 58 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
8 марта среди мимоз, мандаринов и морских волн: тур в Абхазию с вегетарианским питанием
На машине
6 дней
8 марта среди мимоз, мандаринов и морских волн: тур в Абхазию с вегетарианским питанием
Поучиться абхазским танцам, посидеть у костра с глинтвейном и окунуться в море после баньки
Начало: Абхазия, КПП «Псоу», 15:00
5 мар в 15:00
58 000 за человека

Что посмотреть в Новом Афоне на экскурсиях?

Постройки многовековой давности помогут ощутить себя частью древнейшей культуры. Уникальный ландшафт, вмещающий в себя горы, озера, водопады и каньоны, надолго врежется в память. Мандариновые рощи, кипарисовые аллеи, насаждения маслин и апельсиновых деревьев являются подлинным украшением города. Монастыри, пещеры, святые источники приобщат к сердцу православия Кавказа. Каждый может выбрать экскурсию по душе: обзорную или на весь день

Местные экскурсоводы

Абхазы – открытый и гостеприимный народ, говорящий на русском языке. Их культура и традиции лучше видны изнутри. Возможность посмотреть на быт и отношения, на размеренность и мудрость местных жителей, приобщиться к старинной архитектуре, насладиться красотами природы, наполниться новыми впечатлениями и опытом помогут лучшие гиды. Экскурсионный тур на Новый Афон можно забронировать на нашем сайте. Не побывав здесь, нельзя сказать, что вы видели и поняли Абхазию
Выбирая туры в Новом Афоне, вы обеспечиваете себе незабываемые впечатления от живописных видов и исторических памятников Абхазии. Узнайте стоимость туров и забронируйте своё приключение уже сегодня!