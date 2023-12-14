Великолепная Пицунда - супермаршрут на один день

Индивидуальная экскурсия в Пицунде
Вы посетите все главные достопримечательности — старую и новую Гагры, красивое место — белые скалы, заедем на любимую дачу товарища Сталина.

В Пицунде посетим Патриарший собор, заедем в частный дом-музей в старинном абхазском селе и посетим самый роскошный пляж всей Абхазии в Пицундской бухте, утопающий в реликтовой сосновой роще. По вашему желанию можем заехать за настоящим вином, чаем, медом, сыром и фруктами.
Великолепная Пицунда - супермаршрут на один день
Великолепная Пицунда - супермаршрут на один день
Великолепная Пицунда - супермаршрут на один день
Великолепная Пицунда - супермаршрут на один день
Великолепная Пицунда - супермаршрут на один день
Великолепная Пицунда - супермаршрут на один день
Великолепная Пицунда - супермаршрут на один день
Ближайшие даты:
14
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даты

Что вас ожидает:

  • Белые скалы
  • Дача Сталина
  • Город Гагра
  • Замок Принца Ольденбургского
  • Крепость Абаата
  • Приморский парк
  • Ресторан Гагрипш
  • Колоннада
  • Смотровая площадка над Гагрой
  • Город Пицунда
  • Патриарший собор
  • Дом-музей в селе Лдзаа
  • Пляж в Пицунде

Описание

Организационные детали: Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важно знать:
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски.

Ежедневно в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Вход в дом-музей — 300 руб.
  • Вход в Пицундский храм — 300 руб.
  • Дача Сталина — 300 руб
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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