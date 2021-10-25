Экскурсии Пицунды

Все экскурсии в Пицунде

Доступно 35 экскурсий 🚌 в Пицунде на 2021 год, 209 ⭐ отзывов, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в Абхазии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
На машинеДжиппингНа автобусе
Вид
Для кого
За город
Популярные места
Популярные
По цене
По отзывам
«Жемчужина Кавказских гор» - поездка к озеру Рица
5
1
850
за 1 чел.
«Жемчужина Кавказских гор» - поездка к озеру Рица
Озера Рица - настоящий must visit во время вашего отдыха в Абхазии
Выезд с 9:00 до 9:30 в зависимости от расположения вашего отеля
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей из Пицунды
5
3
10ч
2 200
за 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей из Пицунды
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00 утра
Из Пицунды на озеро Рица — групповая экскурсия
4.1
14
900
за 1 чел.
Из Пицунды на озеро Рица — групповая экскурсия
Побывать в красивейших местах Рицинского национального парка и узнать о культуре Абхазии
ежедневно в 08:30
Альпийские луга Абхазии из Пицунды
10ч
2 700
за 1 чел.
Альпийские луга Абхазии из Пицунды
Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию - увидеть рукотворные и природные памятники, напиться...
Ежедневно в 07:00
Яркое путешествие по Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
21
8000
6 400
за 1-7 чел.
Яркое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Джип-тур в Абхазию из Пицунды - горы, море, драйв и отдых от души
4.9
15
10ч
1 800
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию из Пицунды - горы, море, драйв и отдых от души
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у...
Ежедневно в 08:30 - 9:00
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
4.4
11
600
за 1 чел.
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Узнать истории святых мест и полюбоваться гармоничными пейзажами
ежедневно в 08:30
Групповая экскурсия в Новый Афон
600
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Новый Афон
Не упустите удобную возможность увидеть одни из самых значимых памятников культуры и невероятные...
Выезд около 9:00 в зависимости от вашего расположения
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Индивидуальная экскурсия
4.7
20
6 500
за 1-4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Пицунды
10ч
2 500
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Пицунды
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00 утра
Впервые в Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
10
10ч
11000
8 800
за 1-8 чел.
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Приглашаем на прогулку по живописным местам Абхазии
Гастротур по Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
4
4800
3 840
за 1-7 чел.
Гастротур по Абхазии
Сыры и мясо, мед, чай и вина — продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Путешествие из Пицунды в Сухум
Индивидуальная экскурсия
8 500
за 1-4 чел.
Путешествие из Пицунды в Сухум
Я покажу вам Сухум - древний и колоритный город
Из Пицунды — в Новый Афон!
Индивидуальная экскурсия
4.3
6
6 500
за 1-4 чел.
Из Пицунды — в Новый Афон!
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Путешествие из Пицунды в Новый Афон
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-4 чел.
Путешествие из Пицунды в Новый Афон
Прогуляться по некогда болотистым местам, которые облагородили монахи, увидеть парк, где собраны...
Большое знакомство с Абхазией
Индивидуальная экскурсия
5
9
13000
10 400
за 1-7 чел.
Большое знакомство с Абхазией
Озеро Рица, Новый Афон, Гагра и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 000
за 1-4 чел.
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Добро пожаловать в страну души
По договоренности, в любой свободный день.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Индивидуальная экскурсия
5
40
10 000
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Обзорная экскурсия в Сухум из Пицунды
Индивидуальная экскурсия
25 000
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия в Сухум из Пицунды
Ежедневно
Воздушный коктейль Пицунды
Индивидуальная экскурсия
5
4
2 500
за 1-7 чел.
Воздушный коктейль Пицунды
Прогулка по самым интересным местам черноморского курорта с легким погружением в историю
Жемчужина Абхазии - озеро Рица из Пицунды
Индивидуальная экскурсия
15 000
за 1-7 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица из Пицунды
Это прекрасный природный маршрут, позволит окунуться в первозданную природу Абхазии и понять почему...
В любой день.
Путешествие в Сухум из Пицунды
Индивидуальная экскурсия
5
2
8 000
за 1-4 чел.
Путешествие в Сухум из Пицунды
Проникнуться самобытной столицей Абхазии, полюбоваться Ботаническим садом и узнать главное о стране
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Пицунды
Индивидуальный тур
10ч
13 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Пицунды
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00

Последние отзывы «Экскурсии Пицунды»

  • Отзыв на: Впервые в Абхазии
    А
    Антон
    25 октября 2021
    5
    Экскурсия на одном дыхании, несмотря на продолжительность и накоторые сложности маршрута. Сложности? С гидом Алмасом - джиппинг - это удовольствие)) Великолепнейшие виды, интресные рассказы Алмаса о горах, озерах, обычаях и традициях, дополнили (или наполнили красками) наши впечатления об Абхазии. Водопад, каньон и Рица потрясающие, величие и красота. Просто супер. )) Огромное спасибо организаторам и лично Алмасу!
  • Отзыв на: Воздушный коктейль Пицунды
    Р
    Роман
    19 октября 2021
    5
    Очень интересный рассказ, приятно слушать. Узнали много интересного.
  • Отзыв на: Яркое путешествие по Абхазии
    Н
    Надежда
    19 октября 2021
    5
    Здравствуйте, мы ездили с экскурсоводом Аланом, интеллигентный молодой человек, хорошо ведёт беседу, обладает достаточным знаниями для ведения индивидуальной экскурсии. Очень довольны, обязательно вернемся в страну души
  • Отзыв на: Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    И
    Ирина
    12 октября 2021
    5
    Благодарим Адгура за замечательную экскурсию! День прошёл прекрасно без суеты и спешки, на все хватило время. Адгур учёл все наши пожелания, мы узнали много интересного. Кроме прочего он замечательный водитель и умеет эффективно организовать время. Ещё раз огромное спасибо 😊
  • Отзыв на: Гастротур по Абхазии
    Р
    Руслан
    8 октября 2021
    5
    Дядя Игорь прекрасный гид. много фотографировал нас, угощал фруктами! Очень содержательно рассказал историю Абхазии и ее мест👍Понравились Вина, сыры, чай, мёд! В конце экскурсии привез нас в чудесное место поужинать. Все было на высшем уровне, советую!
  • Отзыв на: Яркое путешествие по Абхазии
    И
    Инна
    6 октября 2021
    5
    Гид Алан очень интеллигентный и деликатный, с отличными знаниями и прекрасной манерой вождения, а также интересный рассказчик с любовью к своей стране. Узнали много нового и интересного. Индивидуальная экскурсия (брали впервые) - это очень круто!
  • Отзыв на: Яркое путешествие по Абхазии
    N
    Natalia
    6 октября 2021
    5
    Замечательная во всех отношениях экскурсия. Гид Алан очень приятный в общении. Хорошо построен маршрут, стройный рассказ про страну и людей, много узнали и про места, по которым ездили, и про разные бытовые детали жизни в непризнанной стране. Я бы сказала, это был лучший наш день в Абхазии. На фоне общей неустроенности страны, Алан показал нам, что и здесь есть профессионалы своего дела, которые выдают свои услуги на высшем уровне. Я сама работаю гидом, и знаю, насколько это сложная и большая работа. Рица, каньоны, самшитовые деревья - всё увидели. А самое классное, что не заезжали в дурацкие места с медом и сувенирами, как делают групповые экскурсии. Я всегда в путешествиях ищу гидов для индивидуальной экскурсии, впечатления гораздо более полные. Машина удобная и чистая, стиль вождения-бережный, даже в горах не укачало. Алан, спасибо! Был бомбический день!
  • Отзыв на: Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    А
    Анна
    5 октября 2021
    5
    Все очень понравилось. Очень интересно и КРАСИВЕННО! Чудесные места! Отличный гид! Все интересно рассказал, и показал. Забрал из дома и вернул домой.
  • Отзыв на: Из Пицунды — в Новый Афон!
    М
    Марина
    25 сентября 2021
    5
    Замечательная экскурсия! Очень повезло с погодой и с гидом. Наш гид Ахра во время поездки увлекательно, с историческими подробностями, рассказывал про свою страну, про ее обычаи и традиции. Однозначно рекомендуем этот маршрут к посещению!
  • Отзыв на: Гастротур по Абхазии
    С
    Снежана
    24 сентября 2021
    5
    Великолепная экскурсия, гид превосходен. Побывали в чайном доме, на дегустации вина, меда, сыра. Всё очень информативно, видно что ребята занимаются своим делом! Рекомендую всем. На дегустации вина -отличный сомелье.