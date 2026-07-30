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Экскурсии в Пицунде

Найдено 67 экскурсий в Пицунде, цены от 800 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Пицунды по Абхазии с душой
На машине
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Из Пицунды по Абхазии с душой
Посетить озеро Рица и живописное ущелье с величественным Юпшарским каньоном
Начало: В г. ПИЦУНДА, с. ЛИДЗАВА, г. ГАГРА от вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 6 чел.
На катере к острову Любви: заповедные берега и реликтовые леса Пицунды
На катере
3.5 часа
-
5%
2 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Лучший выбор
На катере к острову Любви: заповедные берега и реликтовые леса Пицунды
Увидеть дикие пляжи Мюссерского заповедника и закат над Чёрным морем
Начало: На одном из пляжей села Лдзаа
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2375 ₽2500 ₽ за человека
Новый Афон из Пицунды: от древних святынь до подземных чудес
На автобусе
6 часов
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон из Пицунды: от древних святынь до подземных чудес
Зайти в знаменитый монастырь, увидеть пещеру с озёрами и попробовать абхазское вино
Начало: У специальных точек сбора по всей Пицунде
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
1300 ₽ за человека
Из Пицунды - к красавице Рице
На автобусе
6.5 часов
19 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Пицунды - к красавице Рице
Проехать по одному из самых популярных маршрутов Абхазии и полюбоваться природой
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:45, в пятницу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:30
900 ₽ за человека
Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
На машине
9 часов
-
20%
60 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 16 680 ₽20 850 ₽ за всё до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
На машине
6 часов
-
15%
266 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 10 906 ₽12 830 ₽ за всё до 7 чел.
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
На автобусе
11 часов
10 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
Из Пицунды - в Сухум, к парку водопадов в Черниговке и термальным источникам Кындыг
Начало: В Пицунде
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Сегодня в 08:30
10 авг в 08:30
1400 ₽ за человека
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джиппинг
На машине
8 часов
77 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде или из Гагры/от границы за доплату
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
На машине
4 часа
-
20%
80 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: В Пицунде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5776 ₽7220 ₽ за всё до 7 чел.
Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря (из Пицунды)
На машине
6.5 часов
32 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря (из Пицунды)
Прогуляться по облакам, встретить овечек и покачаться на высокогорных качелях
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
2500 ₽ за человека
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
На машине
9 часов
179 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде,Гагре, кпп Псоу +2000₽
13 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Путешествие в Сухум из Пицунды
На машине
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Сухум из Пицунды
Проникнуться самобытной столицей Абхазии, полюбоваться Ботаническим садом и узнать главное о стране
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Вечерняя Гагра
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя Гагра
Отправляйтесь в вечернее путешествие по Гагре! Вас ждут исторические достопримечательности и захватывающие виды с горы Мамдзышха
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
800 ₽ за человека
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
На машине
9 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Начало: В Пицунде или по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Пицунды в Новый Афон - экскурсия в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
6 часов
28 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Из Пицунды в Новый Афон - экскурсия в мини-группе
Узнать истории святых мест и полюбоваться гармоничными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1000 ₽ за человека
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Пицунды
На автобусе
8 часов
13 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Пицунды
Побывать в святых местах и прикоснуться к истории древней Анакопии, столицы Абхазского царства
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка общественного тр...
Расписание: во вторник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1100 ₽ за человека
Воздушный коктейль Пицунды
На машине
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Воздушный коктейль Пицунды
Прогулка по древней Пицунде: набережная, мандариновый сад, озеро Инкит и дом-музей Георгия Хецуриани. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: В центре Пицунды
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
На машине
На кабриолете
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: У вашего отеля
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 14 900 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
На машине
5 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Джип-тур по Абхазии из Пицунды - горы, драйв и отдых от души
Джиппинг
8 часов
-
25%
90 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур по Абхазии из Пицунды - горы, драйв и отдых от души
Начало: Ваш адрес в Пицунде/Алахадзы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2100 ₽2800 ₽ за человека
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 900 ₽ за всё до 7 чел.
Из Пицунды - в Новый Афон
На машине
5 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пицунды - в Новый Афон
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Абхазское застолье
6 часов
-
15%
34 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Абхазское застолье
Начало: Ваш отель
Сегодня в 14:00
11 авг в 14:00
3400 ₽4000 ₽ за человека
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
На машине
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
Посетите уникальный музей в Пицунде и насладитесь обедом в таверне. Узнайте о культуре и истории Абхазии в уютной атмосфере
Начало: Возле Пицундского храма
Завтра в 11:00
13 авг в 11:00
от 3950 ₽ за всё до 2 чел.
Новый Афон из Пицунды
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Новый Афон из Пицунды
Погрузитесь в историю и природу Абхазии с экскурсией из Пицунды. Откройте для себя Новый Афон и его сокровища
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 12 850 ₽ за всё до 7 чел.
Золото Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
На автобусе
11 часов
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Золото Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
Путешествие по самым живописным уголкам республики из Пицунды
Начало: От вашего адреса
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 08:45, в среду в 09:00
Сегодня в 08:45
11 авг в 08:45
1600 ₽ за человека
Новый Афон + Сухум (из Пицунды)
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Новый Афон + Сухум (из Пицунды)
В тёплой дружеской атмосфере - по главным достопримечательностям республики
Начало: По месту вашего проживания
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 14 750 ₽ за всё до 6 чел.
Джип-приключение выше облаков! (Из Пицунды)
Джиппинг
На машине
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-приключение выше облаков! (Из Пицунды)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Поездка на озеро Рица - из Пицунды
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Поездка на озеро Рица - из Пицунды
Познакомиться с природой Абхазии за один день
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
Чарующая Рица - из Пицунды
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Чарующая Рица - из Пицунды
Насыщенный маршрут к озеру Рица через каньоны, водопады и горные леса
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 10 850 ₽ за всё до 6 чел.

Что посмотреть в Пицунде на экскурсиях?

Туристов в Пицунду привлекают прекрасные благоустроенные пляжи, разнообразная природа и пейзажи, поражающие воображение. Дневные экскурсии в нашем каталоге разработаны так, чтобы превратить летний отдых в увлекательное приключение. В течение одного дня можно успеть искупаться в море, прогуляться по городу и познакомиться с историей Причерноморья, посетить Ботанический сад и полюбоваться закатом в горах

Местные экскурсоводы

Считается, что после отдыха в Пицунде дети целый год не болеют простудными заболеваниями. Чистое море, целебный воздух, благоустроенные пляжи, недорогое жилье — все это уже является достаточным поводом, чтобы приехать на этот абхазский курорт. Но мы знаем, как сделать отдых более увлекательным и запоминающимся. На нашем сайте вы найдете маршруты, которые подарят вам незабываемые впечатления. Мы предлагаем познакомиться с природными и историческими достопримечательностями Абхазии, полюбоваться прекрасными видами, избавиться от накопившихся стрессов и пополнить архив интересными снимками

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
Дата посещения: 30 июл 2026
Очень понравилась экскурсия. Потрясающий экскурсовод Дамей, за время поездки рассказал историю Абхазии, традиции, было очень интересно, узнали много для себя
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нового. Вкусные дегустации, прогулка по фруктовому саду. Время пролетело незаметно. Ездили семьёй с тремя детьми, только положительные эмоции и у взрослых и у детей. Однозначно рекомендуем!

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А
На катере к острову Любви: заповедные берега и реликтовые леса Пицунды
Дата посещения: 28 июл 2026
Все отлично, понравилось .
Дети в восторге . уютный пляж, людей не много, пиво разливное есть
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С
Из Пицунды - в Новый Афон
Дата посещения: 14 июл 2026
Просто супер гид прекрасный человек не гоняет аккуратен много узнал о Абхазии 👍 просто 100 балла
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А
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Дата посещения: 9 июл 2025
Все просто супер!! Отличный водитель, очень красивые виды
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Г
Из Пицунды по Абхазии с душой
Дата посещения: 2 июл 2025
Чудесно провели время ! Комфортабельный автомобиль , забрали нас от места нашего проживания , что очень удобно . Наш гид
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очень интересно рассказывал о культуре Абхазии , об истории, о всех локациях, которые мы посетили. Восхищены местной природой. Мы первый раз в Абхазии и рады , что обратились к Станиславу . Спасибо огромное за экскурсию!

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О
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Это было целое приключение! Невероятно интересно, красиво, колоритно 💫👍 Благодарим Адгура за этот насыщенный день в Абхазии. Он профессионал своего дела, рассказал обо всем и даже больше, охватили множество тем, мы в восторге!
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Е
Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
Всё было великолепно! Спасибо огромное за прекрасный день. Рекомендую обязательно.
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Надежда
Из Пицунды - к красавице Рице
Здравствуйте!
Огромное спасибо и благодарность за великолепное настроение и день который мы с дочкой провели в стране Души. Большое спасибо за
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теплое отношение, профессионализм вашему году Ахмату и водителю Мерседеса 420. Без их юмора, жизнерадостности, интересных рассказов, не было бы восторженного и приятного настроения.
Спасибо Ахмату за теплое поздравления молодоженам, которое он спонтанно организовали вся группа поддержала. Спасибо Ахмату, желаю ему процветания и благополучия в его интересной профессии.
Вашей фирме желаю ещё больше интересных туров, благодарных клиентов и процветания!
Благодаря каждого причастного к этой интересной работе.
Спасибо!! 🥰❤🌅🍷💰

Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!+5
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
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Надежда
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
Великолепный день и экскурсия в Стране Души!
Всем советую!
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Надежда
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
Огромное спасибо организаторам и замечательному экскурсоводу Леону за интересный день в стране Души. За интересные рассказы, истории о народе Абхазии,
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за юмор, на теплое и трепетное отношение к своим экскурсантам. Водителю тоже огромное спасибо за мастерство доставки. Ведь многое завистло от его профессионализма.
Спасибо Вам за эмоции и впечатления проведенное с вами!
Желаю Вам мастерства, процветания и благополучия в работе командой!
Спасибо! 🥰❤🌅🎼

Огромное спасибо организаторам и замечательному экскурсоводу Леону за интересный день в стране Души. За интересные рассказы,
Огромное спасибо организаторам и замечательному экскурсоводу Леону за интересный день в стране Души. За интересные рассказы,
Огромное спасибо организаторам и замечательному экскурсоводу Леону за интересный день в стране Души. За интересные рассказы,
Огромное спасибо организаторам и замечательному экскурсоводу Леону за интересный день в стране Души. За интересные рассказы,+4
Огромное спасибо организаторам и замечательному экскурсоводу Леону за интересный день в стране Души. За интересные рассказы,
Огромное спасибо организаторам и замечательному экскурсоводу Леону за интересный день в стране Души. За интересные рассказы,
Огромное спасибо организаторам и замечательному экскурсоводу Леону за интересный день в стране Души. За интересные рассказы,
Огромное спасибо организаторам и замечательному экскурсоводу Леону за интересный день в стране Души. За интересные рассказы,
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Всего 1282 отзыва в Пицунде

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде

Самые популярные экскурсии в Пицунде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Из Пицунды по Абхазии с душой;
  2. На катере к острову Любви: заповедные берега и реликтовые леса Пицунды;
  3. Новый Афон из Пицунды: от древних святынь до подземных чудес;
  4. Из Пицунды - к красавице Рице;
  5. Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды).
Что посмотреть в Пицунде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица;
  2. Голубое озеро;
  3. Юпшарский каньон;
  4. Новый Афон;
  5. Набережная;
  6. Скульптура «Ныряльщики»;
  7. Озеро Инкит;
  8. Маяк;
  9. Гора Мамдзышха;
  10. Ущелье Черниговка.
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в августе 2026
Сейчас в Пицунде можно забронировать 67 экскурсий и билетов от 800 до 28 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1282 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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