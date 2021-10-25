Все экскурсии в Пицунде
Доступно 35 экскурсий 🚌 в Пицунде на 2021 год, 209 ⭐ отзывов, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в Абхазии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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7ч
850₽
за 1 чел.
«Жемчужина Кавказских гор» - поездка к озеру Рица
Озера Рица - настоящий must visit во время вашего отдыха в Абхазии
Выезд с 9:00 до 9:30 в зависимости от расположения вашего отеля
10ч
2 200₽
за 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей из Пицунды
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00 утра
6ч
900₽
за 1 чел.
Из Пицунды на озеро Рица — групповая экскурсия
Побывать в красивейших местах Рицинского национального парка и узнать о культуре Абхазии
ежедневно в 08:30
10ч
2 700₽
за 1 чел.
Альпийские луга Абхазии из Пицунды
Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию - увидеть рукотворные и природные памятники, напиться...
Ежедневно в 07:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
80006 400₽
за 1-7 чел.
Яркое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
10ч
1 800₽
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию из Пицунды - горы, море, драйв и отдых от души
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у...
Ежедневно в 08:30 - 9:00
6ч
600₽
за 1 чел.
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Узнать истории святых мест и полюбоваться гармоничными пейзажами
ежедневно в 08:30
8ч
600₽
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Новый Афон
Не упустите удобную возможность увидеть одни из самых значимых памятников культуры и невероятные...
Выезд около 9:00 в зависимости от вашего расположения
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
10ч
2 500₽
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Пицунды
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00 утра
Индивидуальная экскурсия
10ч
110008 800₽
за 1-8 чел.
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Индивидуальная экскурсия
5ч
7 000₽
за 1-4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Приглашаем на прогулку по живописным местам Абхазии
Индивидуальная экскурсия
4ч
48003 840₽
за 1-7 чел.
Гастротур по Абхазии
Сыры и мясо, мед, чай и вина — продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Индивидуальная экскурсия
7ч
8 500₽
за 1-4 чел.
Путешествие из Пицунды в Сухум
Я покажу вам Сухум - древний и колоритный город
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Из Пицунды — в Новый Афон!
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Индивидуальная экскурсия
5ч
7 000₽
за 1-4 чел.
Путешествие из Пицунды в Новый Афон
Прогуляться по некогда болотистым местам, которые облагородили монахи, увидеть парк, где собраны...
Индивидуальная экскурсия
9ч
1300010 400₽
за 1-7 чел.
Большое знакомство с Абхазией
Озеро Рица, Новый Афон, Гагра и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 000₽
за 1-4 чел.
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Добро пожаловать в страну души
По договоренности, в любой свободный день.
Индивидуальная экскурсия
9ч
10 000₽
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Индивидуальная экскурсия
7ч
25 000₽
за 1-3 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-7 чел.
Воздушный коктейль Пицунды
Прогулка по самым интересным местам черноморского курорта с легким погружением в историю
Индивидуальная экскурсия
6ч
15 000₽
за 1-7 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица из Пицунды
Это прекрасный природный маршрут, позволит окунуться в первозданную природу Абхазии и понять почему...
В любой день.
Индивидуальная экскурсия
7ч
8 000₽
за 1-4 чел.
Путешествие в Сухум из Пицунды
Проникнуться самобытной столицей Абхазии, полюбоваться Ботаническим садом и узнать главное о стране
Индивидуальный тур
10ч
13 000₽
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Пицунды
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00
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Последние отзывы «Экскурсии Пицунды»
- Отзыв на: Впервые в АбхазииААнтон25 октября 2021Экскурсия на одном дыхании, несмотря на продолжительность и накоторые сложности маршрута. Сложности? С гидом Алмасом - джиппинг - это удовольствие)) Великолепнейшие виды, интресные рассказы Алмаса о горах, озерах, обычаях и традициях, дополнили (или наполнили красками) наши впечатления об Абхазии. Водопад, каньон и Рица потрясающие, величие и красота. Просто супер. )) Огромное спасибо организаторам и лично Алмасу!
- Отзыв на: Воздушный коктейль ПицундыРРоман19 октября 2021Очень интересный рассказ, приятно слушать. Узнали много интересного.
- ННадежда19 октября 2021Здравствуйте, мы ездили с экскурсоводом Аланом, интеллигентный молодой человек, хорошо ведёт беседу, обладает достаточным знаниями для ведения индивидуальной экскурсии. Очень довольны, обязательно вернемся в страну души
- Отзыв на: Путешествие на озеро Рица из ПицундыИИрина12 октября 2021Благодарим Адгура за замечательную экскурсию! День прошёл прекрасно без суеты и спешки, на все хватило время. Адгур учёл все наши пожелания, мы узнали много интересного. Кроме прочего он замечательный водитель и умеет эффективно организовать время. Ещё раз огромное спасибо 😊
- Отзыв на: Гастротур по АбхазииРРуслан8 октября 2021Дядя Игорь прекрасный гид. много фотографировал нас, угощал фруктами! Очень содержательно рассказал историю Абхазии и ее мест👍Понравились Вина, сыры, чай, мёд! В конце экскурсии привез нас в чудесное место поужинать. Все было на высшем уровне, советую!
- ИИнна6 октября 2021Гид Алан очень интеллигентный и деликатный, с отличными знаниями и прекрасной манерой вождения, а также интересный рассказчик с любовью к своей стране. Узнали много нового и интересного. Индивидуальная экскурсия (брали впервые) - это очень круто!
- NNatalia6 октября 2021Замечательная во всех отношениях экскурсия. Гид Алан очень приятный в общении. Хорошо построен маршрут, стройный рассказ про страну и людей, много узнали и про места, по которым ездили, и про разные бытовые детали жизни в непризнанной стране. Я бы сказала, это был лучший наш день в Абхазии. На фоне общей неустроенности страны, Алан показал нам, что и здесь есть профессионалы своего дела, которые выдают свои услуги на высшем уровне. Я сама работаю гидом, и знаю, насколько это сложная и большая работа. Рица, каньоны, самшитовые деревья - всё увидели. А самое классное, что не заезжали в дурацкие места с медом и сувенирами, как делают групповые экскурсии. Я всегда в путешествиях ищу гидов для индивидуальной экскурсии, впечатления гораздо более полные. Машина удобная и чистая, стиль вождения-бережный, даже в горах не укачало. Алан, спасибо! Был бомбический день!
- ААнна5 октября 2021Все очень понравилось. Очень интересно и КРАСИВЕННО! Чудесные места! Отличный гид! Все интересно рассказал, и показал. Забрал из дома и вернул домой.
- Отзыв на: Из Пицунды — в Новый Афон!ММарина25 сентября 2021Замечательная экскурсия! Очень повезло с погодой и с гидом. Наш гид Ахра во время поездки увлекательно, с историческими подробностями, рассказывал про свою страну, про ее обычаи и традиции. Однозначно рекомендуем этот маршрут к посещению!
- Отзыв на: Гастротур по АбхазииССнежана24 сентября 2021Великолепная экскурсия, гид превосходен. Побывали в чайном доме, на дегустации вина, меда, сыра. Всё очень информативно, видно что ребята занимаются своим делом! Рекомендую всем. На дегустации вина -отличный сомелье.