Благодарим Адгура за замечательную экскурсию! День прошёл прекрасно без суеты и спешки, на все хватило время. Адгур учёл все наши пожелания, мы узнали много интересного. Кроме прочего он замечательный водитель и умеет эффективно организовать время. Ещё раз огромное спасибо 😊

Отзыв на: Яркое путешествие по Абхазии

N Natalia 5

Замечательная во всех отношениях экскурсия. Гид Алан очень приятный в общении. Хорошо построен маршрут, стройный рассказ про страну и людей, много узнали и про места, по которым ездили, и про разные бытовые детали жизни в непризнанной стране. Я бы сказала, это был лучший наш день в Абхазии. На фоне общей неустроенности страны, Алан показал нам, что и здесь есть профессионалы своего дела, которые выдают свои услуги на высшем уровне. Я сама работаю гидом, и знаю, насколько это сложная и большая работа. Рица, каньоны, самшитовые деревья - всё увидели. А самое классное, что не заезжали в дурацкие места с медом и сувенирами, как делают групповые экскурсии. Я всегда в путешествиях ищу гидов для индивидуальной экскурсии, впечатления гораздо более полные. Машина удобная и чистая, стиль вождения-бережный, даже в горах не укачало. Алан, спасибо! Был бомбический день!