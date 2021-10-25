Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона

5
10 отзывов
На внедорожнике мы отвезем вас к самому полноводному водопаду в регионе — на обычной машине до него не добраться! Посетим и знаменитую Рицу, прогуляемся по Гагре, заедем в абхазское село и на экоферму.

Вы сделаете впечатляющие снимки на фоне висячего моста и Юпшарского каньона.

А мы добавим к потрясающим видам рассказы об истории, быте и традициях абхазов.
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии

Что вас ожидает

Вдоль живописных гор и ущелий, по дорогам и бездорожью мы отправимся к самым интересным локациям в Абхазии. В программе вас ждут:

  • Абхазское село: здесь вы увидите, как устроен двор, полюбуетесь растущими деревьями с мандаринами, лимонами, хурмой и др., попробуете местные вина, а дети в это время посмотрят на телят.
  • Экоферма, где вам предложат приобрести местное мясо, сыры и специи.
  • Старинный висячий мост, по которому вы пройдете и сделаете отличные снимки
  • Голубое озеро: я раскрою легенду о его появлении и расскажу, в чем причина такого оттенка воды, а вы при желании прокатитесь на тарзанке над рекой неподалеку.
  • Место, где сливаются две реки, и мост, «снявшийся» в фильме «Кавказская пленница».
  • Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии. Чем он интересен помимо своей красоты — расскажем на экскурсии.
  • Юпшарский каньон — высота его отвесных скал достигает 250 метров! Мы раскроем его историю и покажем, где были залежи динамита во время Отечественной войны.
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина. », с которой вам откроются головокружительные ракурсы ущелья.
  • Красавица-Рица — если захотите, полюбуетесь ее пейзажами не только с берега, но и с воды, прокатившись на катере.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Экскурсия проходит на машине уаз Хантер или уаз Патриот
  • Дополнительные расходы: входной билет в заповедник (350 руб. ), при желании тарзанка (500 руб., длина 500 метров)
  • С собой возьмите паспорт, для детей — свидетельство о рождении, а также купальные принадлежности (можно искупаться в море или на озере Рица)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Пицунде, Гагре и на границе для жителей Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Инал
Инал
Здравствуйте, меня зовут Инал, я и моя команда занимаемся джипингом уже 10 лет. Все мы из Абхазии, а значит, знаем ее как никто другой. Будем рады показать вам нашу «Страну Души» — так местные называют Абхазию. Первозданная природа, богатая культура и гостепримство жителей делают отдых в Абхазии невероятно приятным. На джип-турах вы посетите те места, куда не добираются туристы на обычной машине, и впечатлитесь их красотой.
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10 реальных отзывов от туристов

А
25 окт 2021
Экскурсия на одном дыхании, несмотря на продолжительность и накоторые сложности маршрута. Сложности? С гидом Алмасом - джиппинг - это удовольствие)) Великолепнейшие виды, интресные рассказы Алмаса о горах, озерах, обычаях и традициях, дополнили (или наполнили красками) наши впечатления об Абхазии. Водопад, каньон и Рица потрясающие, величие и красота.
Просто супер. ))
Огромное спасибо организаторам и лично Алмасу!
М
21 сен 2021
Великолепная экскурсия с гидом Гудисой. Море незабываемых впечатлений! Гудиса с огромной любовью рассказывал нам про свою страну, про ее обычаи. Услышали от него несколько красивых легенд. Посетили множество прекрасных мест Абхазии. Все наши дополнительные пожелания были реализованы. Без сомнения порекомендуем эту экскурсию и этого гида!
С
16 сен 2021
Отличная поездка в горы! Наш водитель Гудиса замечательный рассказчик, столько интересного узнали про Абхазию. Десять часов по красивейшим местам пролетели на одном дыхании! Очень рекомендую.,, 👍
Мария
7 сен 2021
Посетили экскурсию с гидом - Ахрой 3 сентября 2021 года.
Остались очень довольны 😍

Советуем брать именно такой пакет, потому что Гегский водопад обязательно нужно посетить.

По пути наш гид рассказал нам несколько легенд, а также много исторических моментов, что было очень интересно и познавательно. В конце поездки (на обратном пути) задавал вопросы, чтобы узнать запомнили ли мы названия объектов и даты - 👍🏼.

Есть несколько моментов, которые хотелось бы отдельно осветить для будущих туристов, которых заинтересует эта экскурсия:
- с собой необходимо брать физическую карту или наличные деньги для покупок мёда/вина/сыров и тд. (Везде хорошие, красивые дегустации и если вам сложно говорить «нет», то вы сможете оставить там круглую сумму.
-на катамаранах на озере Рица очень тяжело плыть против волн 🙈

P.S. Мы не обманщицы, писать отзывы нужно от души, а не для галочки!
Ещё раз спасибо за чудесную экскурсию. 🥰
Мария
2 сен 2021
Не пожалеете! Потрясающий гид Гудиса 🙏🏻 Не смотря на дождь мы провели прекрасное время в горах. Горы нереально красивые! Сделали очень много крутых фоток 😻 Попробовали национальную кухню, продегустировали вино и мёд 🌸 Но самое лучше это море впечатлений, которые останутся у нас на всю жизнь!
Гид очень общительный, рассказал про места и показал море красивых локаций)
Павел
20 авг 2021
Вообще моя оценка 4.5 из 5, но тут так не поставить, выбрал 5 звезд потому что в целом экскурсия понравилась. Пол звезды снял за то, что позиционируется как экскурсия, а тут водитель, а не экскурсовод. Водитель рассказывал, но очень мало. Когда я ездил в прошлый раз в Абхазию на экскурсионном автобусе рассказывали по дороге гораздо больше. Но индивидуальная экскурсия на много лучше автобуса: мы никого не ждали, а по готовности ехали дальше.
Также из отличий от автобусной экскурсии мы не были на даче Сталина, за то были у Гегского водопада (туда только на внедорожнике можно доехать) и купались в Гагре. И нас водили на дегустации в другие места, в отличие от автобусной экскурсии, водитель говорил, что тут дешевле (но это естественно не проверить)
Также в описании написано, что возможно купание в озере Рица, но это ложь, так как там купание запрещено и штраф 5000.
Время, указанное в экскурсии неверное. Спасибо водителю, что позвонил заранее и предложил встретиться в 6 утра, чтобы мы быстрее прошли границу
Владислав
18 авг 2021
Впервые в Абхазии? Эта экскурсия для Вас! Прекрасная природа, сумашедшие виды на протяжении всего маршрута, душераздирающие легенды не оставят равнодушным никого. Могу с полной уверенностью сказать, что впечатлений хватит на долго и вполне возможно, появится непреодолимое желание зайти дальше и забраться выше как можно скорее. Но Абхазия красива не только своей природой, но и людьми, живущими в ней. Прекрасный пример - наш гид Гудис. Низкий ему поклон за погружение в атмосферу страны. Яркий, отзывчивый, интереснейший человек не давший нам заскучать ни минуты.
Не буду подробно рассказывать, дабы не лишить всех удовольствий, но с полной уверенностью могу рекомендовать эту экскурсию и гида.
Елена
9 авг 2021
Наша поездка в горы состоялась в конце июля 2021 года (отзыв пишу позднее, уже дома). Это было незабываемо! Величие прекрасных гор, красоту пейзажей мы увезли с собой из Абхазии в нашем сердце. Хочу отметить профессионализм нашего гида Тамаза. И машина, и стиль вождения - все на высшем уровне. На самых страшных участках горного серпантина в его машине мы чувствовали себя спокойно и уверенно. Кроме того, Тамаз - очень позитивный, доброжелательный, заботливый гид. Весь маршрут был построен с учетом наших пожеланий. На каждой точке мы могли провести столько времени, сколько нам было необходимо. А посещение усадьбы винодела подарило детям общение с милыми телятами, взрослым "северянам" - невиданные картины плодоносящего абхазского сада.
Единственное, в чем наши ожидания разошлись с реальностью - это ненасыщенность именно экскурсионного сопровождения. Несколько рассказанных Тамазом легенд не удовлетворили наш информационный голод. Мы действительно были в Абхазии первый раз и хотели больше узнать об увиденных нами живописных местах. Но у нас нет претензий к организаторам. Эта поездка осталась самым якрим впечатлением всего нашего отдыха. Просто при заказе этого маршрута нужно понимать, что джиппинг в годы - это все же не экскурсия. Это - поездка.
О
9 авг 2021
Мы в восторге, природа просто поражает! Гиду большое спасибо! На экскурсии были с ребенком 3, 5 года, перенес отлично! Однозначно рекомендуем этот маршрут, если вы впервые в Абхазии!
Д
19 июля 2021
Экскурсия прошла в дружной, комфортной обстановке. Очень познавательно, прекрасные места. Глеб водитель и гид Алан, с большим юмором, очень доброжелательные и эрудированы. Машина комфортная и чиста. Однозначно рекомендую. В жаркое время обязательно берите с собой водичку! Прекрасного всем отдыха. 🤝

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