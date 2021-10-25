Вообще моя оценка 4.5 из 5, но тут так не поставить, выбрал 5 звезд потому что в целом экскурсия понравилась. Пол звезды снял за то, что позиционируется как экскурсия, а тут водитель, а не экскурсовод. Водитель рассказывал, но очень мало. Когда я ездил в прошлый раз в Абхазию на экскурсионном автобусе рассказывали по дороге гораздо больше. Но индивидуальная экскурсия на много лучше автобуса: мы никого не ждали, а по готовности ехали дальше.

Также из отличий от автобусной экскурсии мы не были на даче Сталина, за то были у Гегского водопада (туда только на внедорожнике можно доехать) и купались в Гагре. И нас водили на дегустации в другие места, в отличие от автобусной экскурсии, водитель говорил, что тут дешевле (но это естественно не проверить)

Также в описании написано, что возможно купание в озере Рица, но это ложь, так как там купание запрещено и штраф 5000.

Время, указанное в экскурсии неверное. Спасибо водителю, что позвонил заранее и предложил встретиться в 6 утра, чтобы мы быстрее прошли границу