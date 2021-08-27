Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пицунды

Что вас ожидает

Озеро Рица и не только

Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. И это еще не все! Мы покажем знаменитый мост из «Кавказской пленницы» и реку, по которой сплавлялась главная героиня фильма. Также вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.

Сокровища Нового Афона

Вы посетите старинный монастырь, пещеру с причудливыми сталактитами и красивейшую заброшенную железнодорожную станцию. Увидите водопад, прогуляетесь по живописному парку и полюбуетесь озером с лебедями. А мы расскажем, кто открыл новоафонскую пещеру, какой из апостолов проповедовал в Абхазии христианство и за какие заслуги наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.

Кроме того, вы продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.

Организационные детали