Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пицунды

Большое знакомство с Абхазией

Озеро Рица, Новый Афон, Гагра и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии

5
9 отзывов
Абхазия покорит вас водопадами, озерами, пещерами, монастырями и чудесными курортными городами.

За один день вы увидите ее главные достопримечательности, узнаете о прошлом и настоящем страны: культуре, быте, традициях и обычаях.

Мы не только поделимся интересными историями, но и сделаем всё для комфортного и запоминающегося путешествия!
Большое знакомство с Абхазией
Большое знакомство с Абхазией
Большое знакомство с Абхазией
Большое знакомство с Абхазией
Большое знакомство с Абхазией
Большое знакомство с Абхазией
Большое знакомство с Абхазией
Большое знакомство с Абхазией
Большое знакомство с Абхазией

Что вас ожидает

Озеро Рица и не только

Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. И это еще не все! Мы покажем знаменитый мост из «Кавказской пленницы» и реку, по которой сплавлялась главная героиня фильма. Также вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.

Сокровища Нового Афона

Вы посетите старинный монастырь, пещеру с причудливыми сталактитами и красивейшую заброшенную железнодорожную станцию. Увидите водопад, прогуляетесь по живописному парку и полюбуетесь озером с лебедями. А мы расскажем, кто открыл новоафонскую пещеру, какой из апостолов проповедовал в Абхазии христианство и за какие заслуги наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.

Кроме того, вы продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 350 р. взрослые, 100 р. дети 8-12 лет, новоафонская пещера — 500 р. с человека
  • По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 500 руб. к стоимости экскурсии. Также отдельно оплачиваются входные билеты на дачу: 200 руб. с человека.
  • Экскурсию также возможно начать на российско-абхазской границе Псоу (доплата 1000 рублей)
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вова
Вова
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
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9 реальных отзывов от туристов

С
27 авг 2021
Прекрасная экскурсия: Большое путешествие по Абхазии. Прекрасный, отзывчивый и интересный собеседник - Архи, гид этой экскурсии. Интересный рассказ о достопримечательностях. Очень впечатлили каньёны на пути на озеро Рица, само озеро и Новоофонская пещера. Вид на Озеро Рица, куда нас привез Архи, впечатлил. Это особнггле место не входит в обязательную программу других туристических групп. Посещение ресторана " У дяди Гены" впечатлил очень вкусными блюдами местной кухни и тёплой семейной обстановкой.
З
25 авг 2021
Очень интересная, познавательная экскурсия с гидом Аланом. Поездка была комфортной, в приятной компании. Интересный и внимательный экскурсовод познакомил нас не только с красотами Абхазии, но и с культурой, бытом абхазцев. Успели проехать весь обозначенный маршрут, и не только) Рекомендую гида Алана, в следующий раз с удовольствием обратимся к вам. )
Т
24 авг 2021
Посетили Новоафонские пещеры, которые поразили своей красотой и размерами, осмотрели Новоафонский монастырь, погуляли по Новому Афону, полюбовались водопадами Девичьи слезы, Мужские слёзы, Молочный водопад)) Вкусно пообедали в кафе Апсны на берегу озера Рица, осмотрели окресности озера. Съездили на дачу И. В. Сталина, где нам провели интересную экскурсию. Нам очень понравилась поездка, спасибо большое нашему гиду за великолепную прогулку, увлекательную и историческую информацию!
Т
22 авг 2021
Большое спасибо за первое путешествие по Абхазии гиду Гудисе. Побывали везде, где хотели (маршрут можно скорректировать).
В восторге от Новоафонской пещеры, только не забудьте взять с собой теплую одежду))
День пролетел незаметно, на одном дыхании - в приятном общении.
Гудиса очень внимательный, ответственный человек, любящий свою родину и переживающий за ее судьбу.
От души желаем успехов в начинании, здоровья и удачи ему и его семье!
И
14 авг 2021
Ездили на данную эскурсию с гидом Дами. Все замечательно, Дами прекрасно провел экскурсию, очень любезный, интеллигентный молодой человек. Экскурсия длительная, но время пролетело незаметно, очень красивые виды. Рекомендуем. ф
Анастасия
12 авг 2021
В июле были на прекрасной экскурсии с Аланом! Сказать, что мы в восторге, ничего не сказать! Отличный экскурсовод, который любит свою страну и гордится ей! Это очень важно, когда человек любит своё дело! Алан может влюбить в свою страну каждого! Экскурсия была информативна и интересна нам! Мы получили огромное удовольствие от общения с гидом! Его знания на высоте и он с легкостью ими делится! Интересно рассказывает о традициях своего народа, об истории страны. Когда на трансфере возвращались домой, поразили своими знаниями водителя) сдали ему экзамен по истории и культуре Абхазии) Спасибо за прекрасную экскурсию! Однозначно рекомендуем к посещению! И будем делиться контактами с друзьями и близкими!
О
11 июля 2021
Сегодня были на экскурсии Большое путешествие по Абхазии. По нашей просьбе мы побывали только в Новом Афоне, так как у нас в группе были маленькие дети. Получилось не большое, но очень насыщенное и интересное путешествие. Дети не устали, хотя провели почти весь день на экскурсии. Новый Афон очень красивое место. Наш гид Амза, по дороге рассказывал много интересных фактов из истории Абхазии. Большое спасибо за экскурсию.
В
29 июня 2021
Спасибо ребятам из команды гидов за грамотно организованную и содержательную экскурсию. Рекомендуем нашего гида Дамея, отличный доброжелательный парень, рассказал кучу всего интересного и что не маловажно для экскурсии на весь день - чистая, комфортная машина.
В
21 июня 2021
Добрый день, Владимир.
Спасибо вам за насыщенную экскурсию по Абхазии. За время этого путешествия мы узнали для себя много чего нового, познакомились с традициями абхазского народа. Попробовали местную кухню. Посетили НОВОАФОНСКУЮ пещеру, НОВОАФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, Озеро Рицца. Молочный водопад. Также посетили абхазский сад. Нам дали попробовать вино, чачу и фрукты с деревьев. Очень доброжелательные хозяева. Вообщем остались довольны поездкой.

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