4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего… Даже путь сюда заворожит вас видами: здесь шумят ручьи, сверкают на солнце водопады, цветут сотни растений и возвышаются отвесные скалы. Приглашаю вас открыть мой необыкновенный край, его предания и жизнь.
На озере Рица, крупнейшем на Западном Кавказе, вы полюбуетесь дивными пейзажами с открыток. Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года.
Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские Слёзы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок. По вашему желанию мы можем съездить к Молочному водопаду и на дачу Сталина, где местный гид расскажет о времени, которое «вождь народов» провел здесь, на любимой Рице.
Узнать край в вашем ритме
Мы в любой момент сможем остановиться, чтобы вы запечатлели в сердце и на фото особенно понравившиеся вам панорамы. Природа Абхазии окутана легендами: я расскажу их по дороге, но еще поделюсь реальными фактами о нашем крае.
Организационные детали
Я заберу вас в вашем отеле в Гагре или Пицунде. Если вы планируете съездить на Рицу из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.
Дополнительные расходы: — экологический сбор при въезде на территорию заповедника: 1000 ₽ взрослый, детям до 8 лет бесплатно — посещение дачи Сталина (по желанию): дорога и экскурсия 3000 руб. руб. с чел. + билеты 250 ₽ взрослый и 150 ₽ детский
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3157 туристов
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я… Расскажу много интересного о культуре, обычаях читать дальшеуменьшить
и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол.
Моя команда состоит из трех человек, которые сделают Ваш отдых идеальным. Узнавайте и влюбляйтесь в Абхазию вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
Наталья
поездка оставила позитивное впечатление
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Г
Гузель
Очень понравилась экскурсия! Всё было интересно и познавательно. Экскурсовод Адгур прекрасно изложил исторические, культурные и социальные аспекты. Захотелось подробнее изучить историю Абхазии, её культуру и традиции народа! Несмотря на дождливый день, путешествие на Рицу было превосходным!
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И
Иван
Все очень понравилось
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Н
Наталия
Спасибо за экскурсию!
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Денис
Отличная экскурсия! Советую. Забрали прямо от дома - очень удобно. Заранее позвонят. Машина отличная, кондиционер, чистая, мне бы такую)))) Тайота. Много остановок в прекрасных местах. Если хотите, то остановки возможны читать дальшеуменьшить
в любом месте по маршруту по Вашему желанию, что бы пофотографироваться. Вино в подарок!))) По пути много медовых пасек - на любителя. Советую выезжать пораньше на Рицу, так как после обеда там просто столпотворение. Мы успели. На самом озере можно взять педальный) катамаран за 300 руб с человека - это на пол часа. Лучше брать с тентом, так как на открытом просто можно сгореть. Есть лодочки с электромотором, но они дороже. Цены на озере раза в полтора выше, чем на побережье. Рустаму большое спасибо! Всё ок!
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Н
Надежда
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Адгуру! Экскурсия оставила море впечатлений и позитива! Адгур как гид-отличный,а как человек-просто замечательный! Очень внимательный и интересный! Все понятно рассказывал и объяснял. Ехали очень аккуратно и не гнали. Время пролетело незаметно! Рассказывал так, что аж завораживало. По пути останавливались и смотрели различные достопримечательности. Ещё раз спасибо за отличный отдых и яркие впечатления от поездки!
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