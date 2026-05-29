4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие на озеро Рица из Пицунды

Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего… Даже путь сюда заворожит вас видами: здесь шумят ручьи, сверкают на солнце водопады, цветут сотни растений и возвышаются отвесные скалы. Приглашаю вас открыть мой необыкновенный край, его предания и жизнь.
4.8
33 отзыва
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Путешествие на озеро Рица из Пицунды

Описание экскурсии

Завораживающая природа

На озере Рица, крупнейшем на Западном Кавказе, вы полюбуетесь дивными пейзажами с открыток. Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года.

Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские Слёзы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок. По вашему желанию мы можем съездить к Молочному водопаду и на дачу Сталина, где местный гид расскажет о времени, которое «вождь народов» провел здесь, на любимой Рице.

Узнать край в вашем ритме

Мы в любой момент сможем остановиться, чтобы вы запечатлели в сердце и на фото особенно понравившиеся вам панорамы. Природа Абхазии окутана легендами: я расскажу их по дороге, но еще поделюсь реальными фактами о нашем крае.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Гагре или Пицунде. Если вы планируете съездить на Рицу из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.
  • Дополнительные расходы:
    — экологический сбор при въезде на территорию заповедника: 1000 ₽ взрослый, детям до 8 лет бесплатно
    — посещение дачи Сталина (по желанию): дорога и экскурсия 3000 руб. руб. с чел. + билеты 250 ₽ взрослый и 150 ₽ детский

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур
Адгур — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3157 туристов
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я… Расскажу много интересного о культуре, обычаях
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и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол. Моя команда состоит из трех человек, которые сделают Ваш отдых идеальным. Узнавайте и влюбляйтесь в Абхазию вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
2
3
1
2
1
1
Н
поездка оставила позитивное впечатление
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Очень понравилась экскурсия! Всё было интересно и познавательно. Экскурсовод Адгур прекрасно изложил исторические, культурные и социальные аспекты. Захотелось подробнее изучить историю Абхазии, её культуру и традиции народа! Несмотря на дождливый день, путешествие на Рицу было превосходным!
Очень понравилась экскурсия! Всё было интересно и познавательно. Экскурсовод Адгур прекрасно изложил исторические, культурные и социальные
Очень понравилась экскурсия! Всё было интересно и познавательно. Экскурсовод Адгур прекрасно изложил исторические, культурные и социальные
Очень понравилась экскурсия! Всё было интересно и познавательно. Экскурсовод Адгур прекрасно изложил исторические, культурные и социальные
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И
Все очень понравилось
Все очень понравилось
Все очень понравилось
Все очень понравилось
Все очень понравилось
Все очень понравилось
Все очень понравилось
Все очень понравилось
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Н
Спасибо за экскурсию!
Спасибо за экскурсию!
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Денис
Отличная экскурсия! Советую. Забрали прямо от дома - очень удобно. Заранее позвонят. Машина отличная, кондиционер, чистая, мне бы такую)))) Тайота. Много остановок в прекрасных местах. Если хотите, то остановки возможны
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в любом месте по маршруту по Вашему желанию, что бы пофотографироваться. Вино в подарок!))) По пути много медовых пасек - на любителя. Советую выезжать пораньше на Рицу, так как после обеда там просто столпотворение. Мы успели. На самом озере можно взять педальный) катамаран за 300 руб с человека - это на пол часа. Лучше брать с тентом, так как на открытом просто можно сгореть. Есть лодочки с электромотором, но они дороже. Цены на озере раза в полтора выше, чем на побережье. Рустаму большое спасибо! Всё ок!

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Н
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Адгуру! Экскурсия оставила море впечатлений и позитива! Адгур как гид-отличный,а как человек-просто замечательный! Очень внимательный и интересный! Все понятно рассказывал и объяснял. Ехали очень аккуратно и не гнали. Время пролетело незаметно! Рассказывал так, что аж завораживало. По пути останавливались и смотрели различные достопримечательности. Ещё раз спасибо за отличный отдых и яркие впечатления от поездки!
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