4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию

Адгур
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Адгур – ваш гид
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего...

Даже путь сюда заворожит вас видами: здесь шумят ручьи, сверкают на солнце водопады, цветут сотни растений и возвышаются отвесные скалы.

Приглашаю вас открыть мой необыкновенный край, его предания и жизнь.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии4 отзыва
3.5
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Путешествие на озеро Рица из Пицунды

Что вас ожидает

Завораживающая природа
На озере Рица, крупнейшем на Западном Кавказе, вы полюбуетесь дивными пейзажами с открыток. Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года.

Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские слезы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок. По вашему желанию мы можем съездить к Молочному водопаду и на дачу Сталина, где местный гид расскажет о времени, которое «вождь народов» провел здесь, на любимой Рице.

Узнать край в вашем ритме
Мы в любой момент сможем остановиться, чтобы вы запечатлели в сердце и на фото особенно понравившиеся вам панорамы. Природа Абхазии окутана легендами: я расскажу их по дороге, но еще поделюсь реальными фактами о нашем крае.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Гагре или Пицунде. Если вы планируете съездить на Рицу из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.
  • Дополнительные расходы:
    — экологический сбор при въезде на территорию заповедника — 350 руб./чел.
    — посещение дачи Сталина (по желанию) — дорога и билет с экскурсией 300 руб./чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Путешествие на озеро Рица из Пицунды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Адгур
Адгур
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я... Расскажу много интересного о культуре, обычаях и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 октября 2019
Водитель такси проведет экскурсию лучше, чем этот "экскурсовод". Посоветовал ресторан у озера Рица, сказал, что этому месту можно доверять, здесь хорошая кухня - в ресторане (самый первый на въезде слева) не было в наличии больше половины меню и после еды у всех очень сильно болели животы (шашлык был пересолен, пересушен и откровенно несъедобен, также как и хачапури, съели только потому что больше нечего было есть, о чём пожалели, лучше бы вообще ничего не ели весь день). О содержании "экскурсии" вообще нечего сказать, т.к. был небольшой экскурс в политические вопросы Абхазии и пара баек-прибауток, о достопримечательностях тех мест не узнали ничего.
Сама Абхазия прекрасна и восхитительна, очень красивые места.
27 сентября 2019
Ожидали более содержательные рассказы, истории...
19 сентября 2019
Рекомендую если вы ПЕРВЫЙ раз едете в эту страну. Самые популярны туристические места вы обязательно посетите. Путешествовали с ребёнком 3-х лет и и мне было важно, чтобы это было доступно и удобно, так как с нами была ещё бабушка =) Адгур аккуратный водитель и много нового и интересного расскажет вам о своей стране, в которую сложно не влюбиться =)
15 августа 2019
Все было замечательно. Апгур - вежливый,очень доброжелательный и знающий человек, отличный рассказчик. Экскурсия была построена с максимальным удобством для нас. Увидели удивительные места, узнали много нового не только о прошлом, но и о сегдняшней жизни страны. Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с прекрасной солнечной Абхазией.

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