Курорты Гагра и Сухум, святыни Восточной Абхазии и источник Кындыг

Индивидуальная экскурсия в Сухуме
Приглашаю вас познакомиться с богатствами восточной Абхазии в нашей однодневной индивидуальной поездке по самым интересным локациям региона.

Мы с вами посетим курорты Гагра и Сухум, увидим древние храмы и отдохнем в знаменитых термальных источниках села Кындыг.
Курорты Гагра и Сухум, святыни Восточной Абхазии и источник Кындыг
Курорты Гагра и Сухум, святыни Восточной Абхазии и источник Кындыг
Курорты Гагра и Сухум, святыни Восточной Абхазии и источник Кындыг
Курорты Гагра и Сухум, святыни Восточной Абхазии и источник Кындыг
Курорты Гагра и Сухум, святыни Восточной Абхазии и источник Кындыг
Курорты Гагра и Сухум, святыни Восточной Абхазии и источник Кындыг
Ближайшие даты:
14
дек
15
дек
16
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17
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даты

Что вас ожидает:

  • Город Гагра
  • Город Сухум
  • Илорский храм
  • Моквский собор
  • Драндский собор
  • Горячие источники Кындыг

Описание

Что вас ожидает: Это большая экскурсия через всю Абхазию. Мы начнем с города Гагра, посмотрим Сухум, посетим самый известный в Абхазии храм в селе Илор (где проводят отчитку), затем — Моквский собор 968 г. В селе Кындыг насладимся горячими термальными источниками и завершим тур Драндским Успенским собором 551 г. (где проводят соборование).

По запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Термальный источник Кындыг — 300 руб
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии.
  • Важная информация:
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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