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смело, если нет, то все равно идите:D Виды, как по мне, того стоят) Данил - спокойный, умный, эрудированный, с чувством юмора; отличный гид и очень милый человек! К месту расскажет что-то классное и интересное, к месту же оставит вас наедине с мыслями созерцать местные красоты) Мы были вдвоём с мужем, остались очень довольны. С Данилом же ездили на водопады Цебельды, и там тоже получили море впечатлений! Посоветовали бы друзьям? Однозначно)