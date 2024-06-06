Выездные экскурсии из Сухума

Найдено 33 экскурсии в категории «Выездные» в Сухуме, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
127 отзывов
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
1 539 за человека
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Курортная Гагра и озеро Рица: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Дикая природа Абхазии
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 15 600 за всё до 8 чел.
Водопады Цебельдинской долины
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Водопады Цебельдинской долины - индивидуальная экскурсия в Сухуме
Погрузитесь в красоту водопадов Цебельдинской долины. Узнайте местные легенды, посетите древние поселения и сделайте удивительные фотографии
Начало: Сухум
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000 за всё до 8 чел.
Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
31 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии за один день. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного края
Начало: Сухум
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 20 200 за всё до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 6 чел.
Заповедное озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Заповедное озеро Рица: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рицинский национальный парк, узнайте его легенды и насладитесь видами каньонов, водопадов и озер
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 400 за всё до 6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: В Сухуме по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
16 000 за всё до 6 чел.
Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
15 отзывов
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»: Путешествие по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот Абхазии. Джип-тур откроет вам великолепие озера Рица и величественные водопады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 700 за человека
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Групповая
9 часов
9 отзывов
Озеро Рица из Сухума: великолепие национального парка Апсны
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Апсны на комфортабельной экскурсии к Озеру Рица
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 450 за человека
Ущелье Черниговка
Групповая
4 часа
1 отзыв
В тренде
Групповая экскурсия к ущелью Черниговка в Сухуме
Посетите одно из самых живописных мест Абхазии - ущелье Черниговка. Полюбуйтесь водопадами, субтропической зеленью и насладитесь уникальной природой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
1 100 за человека
Экскурсия в Новый Афон
Групповая
9 часов
5 отзывов
Путешествие в Новый Афон: Групповая экскурсия из Сухума с посещением святынь
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона. Групповая экскурсия из Сухума позволит вам увидеть уникальные памятники и святыни
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 150 за человека
Вечерний Сухум: обзорная прогулка
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Вечерний Сухум: уникальная обзорная экскурсия по столице Абхазии
Погрузитесь в атмосферу вечернего Сухума! Эта экскурсия откроет вам город с новой стороны, показав его красоту и историческое наследие
Начало: Просп. Леона,1
Расписание: Любой день в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
4 500 за всё до 8 чел.
Каньон Аапста: экскурсия 8 в 1
Групповая
11 часов
2 отзыва
Каньон «Аапста» в Сухуме: незабываемое приключение 9 в 1
Погрузитесь в мир природных красот и активного отдыха с экскурсией в Каньон «Аапста». Вас ждут увлекательные моменты и неповторимые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
600 за человека
Божественная Рица
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Экскурсия Божественная Рица: От озера до водопадов в Сухуме
Откройте для себя красоту Абхазии с экскурсией Божественная Рица. Вас ждут незабываемые пейзажи, исторические места и духовное обогащение
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 6 чел.
В Новый Афон из Сухума
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Путешествие в Новый Афон: монастырь, пещера и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив крупнейшую религиозную святыню Абхазии и уникальные архитектурные сооружения
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 6 чел.
Высокогорье Апсны
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Экскурсия в высокогорье Апсны: Озера, Водопады и Альпийские луга Сухума
Погрузитесь в мир высокогорных чудес Абхазии. Откройте уникальные озера, водопады и альпийские луга в увлекательной экскурсии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Западная часть Абхазии
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Уникальное путешествие по Западной Абхазии: от Гагры до Пицунды
Погрузитесь в красоту и историю Западной Абхазии с индивидуальной экскурсией, охватывающей Гагру, Пицунду и селение Лыхны
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 6 чел.
Православные святыни Абхазии
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Православные святыни Абхазии: индивидуальная экскурсия по Сухуму
Паломническое путешествие по древним христианским святыням Абхазии. Визиты в исторические храмы и соборы Сухума и его окрестностей
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 6 чел.
Тайны восточной Абхазии: Ткуарчал и город-призрак Акармара
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Тайны восточной Абхазии: от Ткуарчала до города-призрака Акармара
Погрузитесь в историю и красоты Абхазии, посетив Ткуарчал и Акармару. Экскурсия откроет вам уникальные места и истории
Начало: Сухум
Расписание: ежедневно, в 9.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Жемчужина Кавказа - Рица
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Жемчужина Кавказа - Рица: индивидуальное путешествие из Сухума
Откройте для себя неповторимую красоту озера Рица в комфортной индивидуальной экскурсии, где каждый момент спланирован для вашего удовольствия
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 10 900 за всё до 4 чел.
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Групповая
4 часа
2 отзыва
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Ущелье Черниговка в Абхазии - это живописный маршрут по деревянным мостикам вдоль скал и через речное русло. Завершите прогулку в самшитовом лесу, покрытом мхом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
1 600 за человека
Знакомство с Восточной Абхазией
Индивидуальная
10 часов
14 отзывов
Знакомство с Восточной Абхазией: от Гагры до Сухума
Погрузитесь в красоту Абхазии, посетив её жемчужины: Гагру, Сухум и уникальные термальные источники
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день с 08:00
3 июля в 09:00
13 000 за всё до 7 чел.
Озеро Рица и абхазское застолье
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Озеро Рица и абхазское застолье: погружение в культуру Сухума
Приглашаем вас на экскурсию, где вы увидите жемчужины Абхазии и насладитесь национальным застольем
Начало: Ваш отель
Расписание: Вт, Ср,Чт, Пт, Сб, Вс
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 900 за человека
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Вдалеке от нахоженных туристических троп: путешествие по восточной Абхазии
Индивидуальная
11 часов
Восточная Абхазия: неизведанные тропы, рыбалка и пикник в Сухуме
Проведите незабываемый день в восточной Абхазии, наслаждаясь природой, рыбалкой и пикником с домашним вином
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к озеру Рица и в Новый Афон
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к озеру Рица и в Новый Афон: уникальная экскурсия из Сухума
Подарите себе день, полный открытий: от величественного озера Рица до духовных святынь Нового Афона
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Озеро Рица и Новый Афон
Индивидуальная
8 часов
Озеро Рица и Новый Афон: путешествие по знаковым местам Абхазии
Откройте для себя великолепие Абхазии в уникальной экскурсии на озеро Рица и в Новый Афон. История, природа и дух приключений ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 8 чел.
Мистика призрачных поселков Абхазии
Индивидуальная
10 часов
Мистика призрачных поселков Абхазии
Начало: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 13 900 за всё до 4 чел.
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Воодушевляющее путешествие по абхазским красотам: каньоны, водопады, древняя пещера, пикник и дегустация местного вина и меда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 000 за человека
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Групповая
7 часов
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница 11-00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
1 450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в
    читать дальше

    красивые точки, где мало туристов. Отдельно хочется написать про Юру, пунктуальный, внимательный и просто приятный человек! очень много рассказывал и отвечал на наши вопросы. Машина комфортная, кондиционер справлялся в жару 30+.

    Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. ПриродаСегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. ПриродаСегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Огромное спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно, с юмором! Интересно было и пожилым и детям! 🔥👍
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
    Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Дикая природа Абхазии
    Все было просто супер👌🏻😁
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Первозданные виды Абхазии
    Нам необыкновенно повезло с гидом! Данил надёжный, отличный водитель, прекрасный интересный рассказчик с тонким чувством юмора! Если ехать в горы, то только с ним. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Евгения
    19 мая 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с легким акцентом - голос
    читать дальше

    Данила. Влюбляйтесь в Абхазию за один день - Данил сделает для этого все возможное и невозможное. Идеальный рассказчик, идеальный водитель (дорога к водопаду - 10 баллов из 10), идеальная скорая помощь в трудный момент - все это Данил. Отдельное спасибо за классные фото. Еще раз удачи, интересных маршрутов и больше хороших туристов.

    Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с
  • Д
    Дарья
    13 мая 2024
    Озеро Рица: путешествие по национальному парку
    Безумно шикарная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу - Михаилу
  • И
    Ирина
    9 мая 2024
    Дикая природа Абхазии
    Ну это восторг)) Маршрут - не лёгкая прогулка, но невыполнимого ничего нет. Если любите походы и уважаете физическую активность, идите
    читать дальше

    смело, если нет, то все равно идите:D Виды, как по мне, того стоят) Данил - спокойный, умный, эрудированный, с чувством юмора; отличный гид и очень милый человек! К месту расскажет что-то классное и интересное, к месту же оставит вас наедине с мыслями созерцать местные красоты) Мы были вдвоём с мужем, остались очень довольны. С Данилом же ездили на водопады Цебельды, и там тоже получили море впечатлений! Посоветовали бы друзьям? Однозначно)

  • Г
    Галина
    4 мая 2024
    Заповедное озеро Рица
    Хочу от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Алиаса за многогранную и содержательную экскурсию по заповедным местам Абхазии. Наша поездка на
    читать дальше

    озеро Рица сопровождалась интересными остановками в знаковых местах, из которых мы, помимо впечатлений, привезли с собой вкуснейшее домашнее вино, сыр, копченое мясо, сувениры. Алиас точно знает как угодить своим гостям, рассказывал интереснейшие исторические факты о жителях Абхазии, о войнах, о природных заповедниках. Благодарю от всей души!

    Хочу от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Алиаса за многогранную и содержательную экскурсию по заповедным местам

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Сухум. История и колорит столицы Абхазии
  2. Курортная Гагра и озеро Рица
  3. Дикая природа Абхазии
  4. Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
  5. Водопады Цебельдинской долины
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Набережная
  3. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Выездные" можно забронировать 33 экскурсии от 600 до 20 200. Туристы уже оставили гидам 402 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии по окрестностям Сухума и местам Абхазии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам