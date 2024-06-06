1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
1 539₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Курортная Гагра и озеро Рица: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 15 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Водопады Цебельдинской долины - индивидуальная экскурсия в Сухуме
Погрузитесь в красоту водопадов Цебельдинской долины. Узнайте местные легенды, посетите древние поселения и сделайте удивительные фотографии
Начало: Сухум
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии за один день. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного края
Начало: Сухум
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 20 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедное озеро Рица: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рицинский национальный парк, узнайте его легенды и насладитесь видами каньонов, водопадов и озер
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: В Сухуме по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»: Путешествие по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот Абхазии. Джип-тур откроет вам великолепие озера Рица и величественные водопады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 700₽ за человека
Групповая
9 часов
Озеро Рица из Сухума: великолепие национального парка Апсны
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Апсны на комфортабельной экскурсии к Озеру Рица
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 450₽ за человека
Групповая
4 часа
В тренде
Групповая экскурсия к ущелью Черниговка в Сухуме
Посетите одно из самых живописных мест Абхазии - ущелье Черниговка. Полюбуйтесь водопадами, субтропической зеленью и насладитесь уникальной природой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
1 100₽ за человека
Групповая
9 часов
Путешествие в Новый Афон: Групповая экскурсия из Сухума с посещением святынь
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона. Групповая экскурсия из Сухума позволит вам увидеть уникальные памятники и святыни
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 150₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Сухум: уникальная обзорная экскурсия по столице Абхазии
Погрузитесь в атмосферу вечернего Сухума! Эта экскурсия откроет вам город с новой стороны, показав его красоту и историческое наследие
Начало: Просп. Леона,1
Расписание: Любой день в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
4 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста» в Сухуме: незабываемое приключение 9 в 1
Погрузитесь в мир природных красот и активного отдыха с экскурсией в Каньон «Аапста». Вас ждут увлекательные моменты и неповторимые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Божественная Рица: От озера до водопадов в Сухуме
Откройте для себя красоту Абхазии с экскурсией Божественная Рица. Вас ждут незабываемые пейзажи, исторические места и духовное обогащение
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в Новый Афон: монастырь, пещера и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив крупнейшую религиозную святыню Абхазии и уникальные архитектурные сооружения
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в высокогорье Апсны: Озера, Водопады и Альпийские луга Сухума
Погрузитесь в мир высокогорных чудес Абхазии. Откройте уникальные озера, водопады и альпийские луга в увлекательной экскурсии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Уникальное путешествие по Западной Абхазии: от Гагры до Пицунды
Погрузитесь в красоту и историю Западной Абхазии с индивидуальной экскурсией, охватывающей Гагру, Пицунду и селение Лыхны
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Православные святыни Абхазии: индивидуальная экскурсия по Сухуму
Паломническое путешествие по древним христианским святыням Абхазии. Визиты в исторические храмы и соборы Сухума и его окрестностей
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны восточной Абхазии: от Ткуарчала до города-призрака Акармара
Погрузитесь в историю и красоты Абхазии, посетив Ткуарчал и Акармару. Экскурсия откроет вам уникальные места и истории
Начало: Сухум
Расписание: ежедневно, в 9.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Кавказа - Рица: индивидуальное путешествие из Сухума
Откройте для себя неповторимую красоту озера Рица в комфортной индивидуальной экскурсии, где каждый момент спланирован для вашего удовольствия
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 10 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Ущелье Черниговка в Абхазии - это живописный маршрут по деревянным мостикам вдоль скал и через речное русло. Завершите прогулку в самшитовом лесу, покрытом мхом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Знакомство с Восточной Абхазией: от Гагры до Сухума
Погрузитесь в красоту Абхазии, посетив её жемчужины: Гагру, Сухум и уникальные термальные источники
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день с 08:00
3 июля в 09:00
13 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Озеро Рица и абхазское застолье: погружение в культуру Сухума
Приглашаем вас на экскурсию, где вы увидите жемчужины Абхазии и насладитесь национальным застольем
Начало: Ваш отель
Расписание: Вт, Ср,Чт, Пт, Сб, Вс
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Восточная Абхазия: неизведанные тропы, рыбалка и пикник в Сухуме
Проведите незабываемый день в восточной Абхазии, наслаждаясь природой, рыбалкой и пикником с домашним вином
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к озеру Рица и в Новый Афон: уникальная экскурсия из Сухума
Подарите себе день, полный открытий: от величественного озера Рица до духовных святынь Нового Афона
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Озеро Рица и Новый Афон: путешествие по знаковым местам Абхазии
Откройте для себя великолепие Абхазии в уникальной экскурсии на озеро Рица и в Новый Афон. История, природа и дух приключений ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мистика призрачных поселков Абхазии
Начало: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 13 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Воодушевляющее путешествие по абхазским красотам: каньоны, водопады, древняя пещера, пикник и дегустация местного вина и меда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница 11-00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
1 450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в
- ССветлана4 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно, с юмором! Интересно было и пожилым и детям! 🔥👍
- ИИрина2 июня 2024Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил
- ННаталья26 мая 2024Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
- ННаталья26 мая 2024Все было просто супер👌🏻😁
- ААнна21 мая 2024Нам необыкновенно повезло с гидом! Данил надёжный, отличный водитель, прекрасный интересный рассказчик с тонким чувством юмора! Если ехать в горы, то только с ним. Однозначно рекомендую!
- ЕЕвгения19 мая 2024Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с легким акцентом - голос
- ДДарья13 мая 2024Безумно шикарная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу - Михаилу
- ИИрина9 мая 2024Ну это восторг)) Маршрут - не лёгкая прогулка, но невыполнимого ничего нет. Если любите походы и уважаете физическую активность, идите
- ГГалина4 мая 2024Хочу от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Алиаса за многогранную и содержательную экскурсию по заповедным местам Абхазии. Наша поездка на
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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Выездные" можно забронировать 33 экскурсии от 600 до 20 200. Туристы уже оставили гидам 402 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии по окрестностям Сухума и местам Абхазии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август