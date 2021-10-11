Все экскурсии в Сухуме
Доступно 23 экскурсии 🚌 в Сухуме на 2021 год, 218 ⭐ отзывов, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в Абхазии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
10ч
3 500₽
за 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей из Сухуми
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00 утра
10ч
3 000₽
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Сухуми
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00 утра
2ч 30м
750₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
в воскресенье в 10:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-6 чел.
Вечерний Сухум
Город Сухум хорош в любое время года и в любое время суток, но особенное очарование он приобретает...
Ежедневно, вечером по договоренности
Индивидуальная экскурсия
12ч
14 500₽
за 1-8 чел.
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Красивая природа, минеральные источники, абхазские легенды и дегустации
Индивидуальная экскурсия
10ч
10 000₽
за 1-6 чел.
Божественная Рица
Мы отправимся на экскурсию в Рицинский национальный реликтовый парк
Ежедневно, утром по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
11 700₽
за 1-8 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Путешествие на внедорожнике по серпантину с панорамной фотосъемкой
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 500₽
за 1-6 чел.
В Новый Афон из Сухума
Мы отправимся с вами в божественно красивый, камерный Новый Афон, лежащий на берегу небольшого...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
11 700₽
за 1-6 чел.
Дикая природа Абхазии
Озеро Амткел, отвесные скалы и лесные заросли
Индивидуальная экскурсия
7ч
11 500₽
за 1-6 чел.
Высокогорье Апсны
У нас появилась великолепная возможность показать вам самые труднодоступные красоты Абхазии -...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
9 500₽
за 1-6 чел.
Заповедное озеро Рица
Полюбоваться фантастической природой страны и узнать о ней интересные исторические факты
Индивидуальная экскурсия
7ч
9 500₽
за 1-6 чел.
Западная часть Абхазии
Во время этой экскурсии мы заглянем на "Золотые пляжи Абхазии" : города Гагра и Пицунда, селения...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
15 000₽
за 1-6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Индивидуальная экскурсия
7ч
9 500₽
за 1-6 чел.
Восточные красоты Абхазии
Живописные ущелья, быстрые горные реки, водопады, родники и термальные источники - всё это ждёт вас...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
9ч
10 000₽
за 1-8 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны души
Индивидуальная экскурсия
7ч
10 000₽
за 1-6 чел.
Православные святыни Абхазии
Абхазия имеет право считаться одной из древнейших цитаделей христианства
Ежедневно, утром по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
11 700₽
за 1-8 чел.
Первозданные виды Абхазии
Малая Рица, легендарные водопады, каньоны и горы
Индивидуальная экскурсия
10ч
10 500₽
за 1-6 чел.
Город-герой и город-призрак Ткуарчал + 4 водопада
Единственный в Абхазии заброшенный город бывших работников шахт, город-призрак является популярным...
Ежедневно, утром по договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
9 700₽
за 1-8 чел.
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
Знакомство с главными святынями Абхазии
Индивидуальный тур
10ч
15 000₽
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Сухуми
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
11 700₽
за 1-8 чел.
Водопады Цебельдинской долины
Природные сокровища живописного уголка горной Абхазии
Индивидуальная экскурсия
12ч
14 000₽
за 1-8 чел.
Главные достопримечательности Абхазии
Насыщенная обзорная экскурсия: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Индивидуальный тур
10ч
15 000₽
за 1-4 чел.
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Концентрат самого красивого и вдохновляющего в 10-часовой поездке с гидом-другом
Последние отзывы «Экскурсии Сухума»
- ДДмитрий11 октября 2021Экскурсией остались довольны. Данил рассказывал интересно, с юмором и любовью к своему городу.
- ННиколай11 октября 2021Всё было отлично. Гид был превосходен во всех вопросах.
- Отзыв на: Дикая природа АбхазииООльга20 сентября 2021Очень понравится тем, кто хочет погрузиться в атмосферу реально дикой природы Абхазии.
- ТТатьяна17 сентября 2021Прекрасная экскурсия и замечательный гид! У Данила есть чудесная особенность, стараться выполнить все пожелания гостей, на любую нашу просьбу реагировал доброжелательно и быстро) интересно рассказывал про историю Абхазии и отвечал на наши многочисленные вопросы) хороший водитель, комфортная машина) Данил, спасибо Вам большое за экскурсию, Вы подарили нам незабываемые впечатления)
- Отзыв на: Дикая природа АбхазииЕЕлена13 сентября 2021Потрясающе! Это не просто экскурсия, когда вышли из автобуса, протоптали к объекту, послушали, сели обратно. Это целый поход в горы, небольшой, но поход! Мы полностью погрузились в атмосферу леса, гор, рек и водопадов. Увидеть свежие отпечатки лап медведей, наесться диких яблочек, груш и орехов, напиться воды из речки, набрать грибов - для нас, чисто городских жителей - это было волшебством. С Даниилом мы чувствовали себя легко и непринужденно, как со старым знакомым. Незабываемые впечатления! Очень рекомендую! Спасибо большое!
- ЛЛеонид13 сентября 2021После первых пяти минут поездки с Данилом, создается впечатление, что ты давно знаешь этого человека. Коммуникабельность, прекрасное знание истории и географии Абхазии, внимательное отношение к группе, хорошее чувство юмора. Словом – профессионал высокого уровня. Если бы все жители Абхазии, работающие в туристическом бизнесе, относились к своей работе также как Данил, то в самое ближайшее время все негативные отзывы в Интернете об этой удивительной и красивой стране сменились на положительные, а количество россиян посетивших «страну души», многократно возросло. Удачи и процветания Абхазии и лично Данилу Булия!
- Отзыв на: Заповедное озеро РицаННеля8 сентября 2021Экскурссия просто бомба. Благодаря экскурсоврду Мезану, Очень все понятно и интересно рассказывал, всем советую Мезана. Знать своего дела!
- Отзыв на: Водопады Цебельдинской долиныААндрей7 сентября 2021Все хорошо. Времени на посещение объектов предостаточно. Все рассказали, показали. Можно включить различные варианты маршрута. Путь по маршруту не везде достаточно обустроеню
- ССергей6 сентября 2021Большое спасибо за увлекательную экскурсию. Все очень понравилось. История Абхазии и Сухума, местные обычаи и порядки. 10 звёзд из 5 за чувство юмора и живое повествование. Будете в Сухуме, идите обязательно- не пожалеете!
- ААлександр6 сентября 2021Невероятные эмоции после экскурсии! Интересный маршрут, познавательный рассказ. Данил очень позитивный, классный, харизматичный и обаятельный человек, который знает про свою страну все и даже больше. Узнали много нового, с удовольствием провели день в очень душевной компании. К сожалению, по состоянию здоровья не попали на пикник, но Данил вошел в положение, сразу предложил помощь, все было хорошо. Спасибо большое за радушие, за теплый прием, за заботу. Очень рекомендуем и обязательно вернемся:)