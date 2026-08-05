Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборРелакс-поездка из Сухума: горячие источники, Черниговка и Драндский храм
Отправьтесь в неспешное путешествие по живописным уголкам Абхазии: минеральные родники, водопады и древние храмы подарят вам незабываемые впечатления
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 500 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборК водопадам и заброшенным городам из Сухума
Увлекательное путешествие к самым высоким водопадам Абхазии и заброшенным городам, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:15, в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:15
3000 ₽ за человека
Групповая
Встреча с дельфинами - на катере в Сухуме
Увидеть Абхазию с воды, поплавать в море и вернуться с яркими воспоминаниями
Начало: На Сухумской набережной
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 16:00
10 авг в 10:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
В трендеИз Сухума - в Черниговку
Отдохнуть в живописном каньоне и зарядиться энергией природы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 14:15, во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:15
Завтра в 14:00
1400 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборОчамчира - Ткуарчал - Акармара: древние святыни и «города-призраки»
Насыщенное путешествие по Восточной Абхазии - из Сухума
Начало: У вашего отеля в Сухуме
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
2850 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборИз Сухума - к Рице
Через Бзыбское ущелье, водопады, Юпшарский каньон и Голубое озеро
Начало: По адресу проживания в Сухуме
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
В трендеНовый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Сухума
Побывать в святых местах и прикоснуться к истории древней Анакопии, столицы Абхазского царства
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1100 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Красоты Рицы - из Сухума
Отправиться в сердце абхазской природы, полюбоваться озёрами, водопадами и каньонами
Начало: В Сухуме
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Рыбалка в Чёрном море
Провести утро в открытом море и поймать барабульку, ставриду или луфаря
Начало: У набережной
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
1500 ₽ за человека
Групповая
Из Сухума - к христианским святыням восточной Абхазии
Паломничество по древним храмам и знакомство с православной историей страны
Начало: В Сухуме
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 авг в 11:00
13 авг в 11:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Застывшие во времени: искусство трансформации в Абхазии
Заброшки: диалог прошлого с будущим (внешний осмотр)
Сегодня в 09:30
11 авг в 08:00
от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
Полюбоваться горными красотами Абхазии и принять лечебные грязевые ванны
Начало: С место проживания
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1300 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
К озеру Рица - через главные красоты Абхазии
Из Сухума - по местам, где природа раскрывает свои самые прекрасные стороны
Начало: В Сухуме
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 13 600 ₽
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборВечерний Сухум
Познакомиться с одним из старейших городов Кавказа
Начало: В вашем отеле в черте города
Расписание: в среду и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
12 авг в 18:00
1100 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
Погрузитесь в историю Сухума через его архитектуру и знаменитых жителей. Откройте для себя уникальные места и узнайте о культуре города
Начало: От скульптуры Пингвин-философ
Завтра в 15:30
10 авг в 16:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний Сухум
Сухум оживает вечером, когда мягкий свет заката окутывает город. Погуляйте по набережной, насладитесь кофе в «Брехаловке» и захватывающим видом с горы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Релакс-поездка к природному спа - из Сухума
Расслабиться и отдохнуть в горячих источниках села Кындыг
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
от 5600 ₽
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Сухума
Едем к озеру Рица - без спешки и с остановками в самых красивых местах
Сегодня в 09:30
11 авг в 13:00
от 10 500 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Сухуму и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Сухума, наслаждаясь индивидуальной фотопрогулкой. Откройте для себя уникальные места и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 18:30
11 авг в 17:30
от 10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Сухума)
Проехать по бездорожью, увидеть руины шахтёрского города и заглянуть за водопад
Сегодня в 09:30
11 авг в 13:30
от 11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-приключение выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - к красавице Рице
Проехать по одному из самых популярных маршрутов Абхазии и полюбоваться природой
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
В Новый Афон - из Сухума
Изучить пещеру с подземными озёрами, побывать в монастыре 19 века и погулять по Приморскому парку
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
Проехать по Военно-Сухумской дороге и открыть природную красоту Абхазии
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
12 авг в 08:00
от 16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности
Увидеть не самые известные, но очень атмосферные места, узнать больше о стране и её обычаях
Начало: В удобном для вас месте в Сухуме
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 19 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сухума - к озеру Рица через Новый Афон
Познакомиться с историей, культурой и первозданной природой Абхазии без толп туристов
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 09:30
11 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур из Сухума в Кодорское ущелье и к Шакуранскому водопаду
Почувствовать силу природы и познакомиться с культурой и традициями Абхазии
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Термальный источник Кындыг - из Сухума
Отдохнуть в купальнях с горячей целебной водой
Начало: У вашего отеля в черте города
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1050 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны Души
Начало: В Сухуме
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Сухум интересен в контексте исторического и оздоровительного туризма. Край привлекает сюда путешественников со всего мира, восторгающихся его красотой, морем, неописуемой красоты закатами и горами. Здесь вы увидите архитектурные памятники разных эпох и оздоровитесь в пансионатах - климат идеально хорош для профилактики и лечения дыхательных и сердечных недугов. Приобрести лучшие и интересные экскурсии по самым популярным локациям вы можете в каталоге нашего сайта
Наш сайт предоставляет широкий спектр туристических услуг. У нас вы можете приобрести гастрономические экскурсии по Сухуму на русском языке, включающие прогулку по набережной, паркам, музеям, памятникам архитектуры и истории. Гид расскажет удивительные мифы и легенды, связанные со столицей Абхазии. Особенно красив Сухум по вечерам. Для романтических туристов существуют вечерние экскурсии по городу. Для любознательных - индивидуальные туры на весь день. С хорошим экскурсоводом можно узнать так много всего за один день и почувствовать себя поистине обогащенным тысячелетней историей и культурой. Огромной популярностью пользуется джиппинг. Джип-туры по Абхазии с "королевским завтраком", как некоторые водители называют выбранное меню с медом, сырами, копченостями и напитками, нравятся исключительно всем. Путешественники из России часто делятся советами и рекомендациями на сайте в отзывах по поводу выездных туров. По их словам, если повезет встретить хорошего экскурсовода со своим джипом, можно с раннего утра успеть осмотреть массу впечатляющих локаций - горы, каньоны, перевалы, пещеры, водопады, заповедники. Особняком стоят, конечно, озеро Рица, Гегский водопад, водопад "Влюбленных", "Девичьи слезы" и "Мужские слезы", Юпшарский каньон, который называют "каменным мешком", подвесной мост через реку Бзыбь. Вставать следует пораньше, чтоб успеть насладиться красивыми видами в полном одиночестве, без толпы туристов, которая появляется чуть позже. Многим по душе авторские экскурсии, где гид, влюбленный в свою страну, решает познакомить туристов со всем, что любит сам. VIP-туры в Сухуме стоят дороже, чем обычные, но ценители комфорта будут довольны. Приятно прокатиться к достопримечательностям на седане премиум класса по грамотно выстроенному графику в обход скопления туристических групп. На нашем сайте вы также можете забронировать конные прогулки
Последние отзывы на экскурсии
Б
Дата посещения: 5 авг 2026
Поездка очень понравилась! В индивидуальном мини-туре нас не торопили, всё прошли в своём темпе. Гид Астамур все подробно рассказал про посещяемые места и саму Абхазию, поездка была очень интересной и комфортной!
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О
Дата посещения: 3 авг 2026
Спасибо огромное за интересную и познавательную экскурсию гиду Андрею! Всё было организовано отлично. Рекомендуем тем,кто любит ездить индивидуальным туром.
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И
Дата посещения: 29 июл 2026
Все прошло шикарно
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П
Дата посещения: 23 июл 2026
Шикарный гид, шикарная экскурсия 👌❤️🔥 спасибо Анри за такую поездку и уроки истории, очень интересно, увлекательно и комфортно🤗
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П
Дата посещения: 21 июл 2026
Отличная поездка, гид очень эрудированный, много историй и локаций 👌 Спасибо большое за экскурсию
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А
Дата посещения: 9 июл 2026
Спасибо за экскурсию. Все очень понравилось. Забрали с места жительства, дорога долгая, но поскольку частые остановки, где можно посмотреть природу и продегустировать еду - очень легко добираться. Экскурсовод очень приятная девушка) Много чего рассказала, подсказала
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К
Дата посещения: 7 июл 2026
Были на экскурсии 7.7.2026 - выше всяких похвал. Грамотный гид Инна очень интересно , хорошо выстроила экскурсию. Полная исчерпывающая историческая
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В
Дата посещения: 7 июл 2026
Спасибо большое,все очень понравилось
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Б
Дата посещения: 1 июл 2026
Прекрасный экскурсовод!!!
Всё без спешки, спокойно!
С заботой о детях и взрослых!
С благодарностью!
Всё без спешки, спокойно!
С заботой о детях и взрослых!
С благодарностью!
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К
Дата посещения: 25 июн 2026
Все прошло отлично! Шота забрал нас от наших апартаментов в оговоренное время на комфортной машине. Дорога лёгкая, без серпантина. Только
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Всего 1434 отзыва в Сухуме
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Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму
Самые популярные экскурсии в Сухуме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в августе 2026
Сейчас в Сухуме можно забронировать 156 экскурсий и билетов от 620 до 25 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1434 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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