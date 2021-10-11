Отзыв на: Сухум. История и колорит столицы Абхазии Д Дмитрий 4 Экскурсией остались довольны. Данил рассказывал интересно, с юмором и любовью к своему городу.

Отзыв на: Сухум. История и колорит столицы Абхазии Н Николай 5 Всё было отлично. Гид был превосходен во всех вопросах.

Отзыв на: Дикая природа Абхазии О Ольга 5 Очень понравится тем, кто хочет погрузиться в атмосферу реально дикой природы Абхазии.

Отзыв на: Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад Т Татьяна 5 Прекрасная экскурсия и замечательный гид! У Данила есть чудесная особенность, стараться выполнить все пожелания гостей, на любую нашу просьбу реагировал доброжелательно и быстро) интересно рассказывал про историю Абхазии и отвечал на наши многочисленные вопросы) хороший водитель, комфортная машина) Данил, спасибо Вам большое за экскурсию, Вы подарили нам незабываемые впечатления)

Отзыв на: Дикая природа Абхазии Е Елена 5 Потрясающе! Это не просто экскурсия, когда вышли из автобуса, протоптали к объекту, послушали, сели обратно. Это целый поход в горы, небольшой, но поход! Мы полностью погрузились в атмосферу леса, гор, рек и водопадов. Увидеть свежие отпечатки лап медведей, наесться диких яблочек, груш и орехов, напиться воды из речки, набрать грибов - для нас, чисто городских жителей - это было волшебством. С Даниилом мы чувствовали себя легко и непринужденно, как со старым знакомым. Незабываемые впечатления! Очень рекомендую! Спасибо большое!

Отзыв на: Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии Л Леонид 5 После первых пяти минут поездки с Данилом, создается впечатление, что ты давно знаешь этого человека. Коммуникабельность, прекрасное знание истории и географии Абхазии, внимательное отношение к группе, хорошее чувство юмора. Словом – профессионал высокого уровня. Если бы все жители Абхазии, работающие в туристическом бизнесе, относились к своей работе также как Данил, то в самое ближайшее время все негативные отзывы в Интернете об этой удивительной и красивой стране сменились на положительные, а количество россиян посетивших «страну души», многократно возросло. Удачи и процветания Абхазии и лично Данилу Булия!

Отзыв на: Заповедное озеро Рица Н Неля 5 Экскурссия просто бомба. Благодаря экскурсоврду Мезану, Очень все понятно и интересно рассказывал, всем советую Мезана. Знать своего дела!

Отзыв на: Водопады Цебельдинской долины А Андрей 5 Все хорошо. Времени на посещение объектов предостаточно. Все рассказали, показали. Можно включить различные варианты маршрута. Путь по маршруту не везде достаточно обустроеню

Отзыв на: Сухум. История и колорит столицы Абхазии С Сергей 5 Большое спасибо за увлекательную экскурсию. Все очень понравилось. История Абхазии и Сухума, местные обычаи и порядки. 10 звёзд из 5 за чувство юмора и живое повествование. Будете в Сухуме, идите обязательно- не пожалеете!