Экскурсии Сухума

Все экскурсии в Сухуме

Доступно 23 экскурсии 🚌 в Сухуме на 2021 год, 218 ⭐ отзывов, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в Абхазии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей из Сухуми
5
2
10ч
3 500
за 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей из Сухуми
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00 утра
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Сухуми
10ч
3 000
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Сухуми
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00 утра
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
5
54
2ч 30м
750
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
в воскресенье в 10:00
Вечерний Сухум
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-6 чел.
Вечерний Сухум
Город Сухум хорош в любое время года и в любое время суток, но особенное очарование он приобретает...
Ежедневно, вечером по договоренности
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
19
12ч
14 500
за 1-8 чел.
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Красивая природа, минеральные источники, абхазские легенды и дегустации
Божественная Рица
Индивидуальная экскурсия
10ч
10 000
за 1-6 чел.
Божественная Рица
Мы отправимся на экскурсию в Рицинский национальный реликтовый парк
Ежедневно, утром по договоренности
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Индивидуальная экскурсия
5
69
11 700
за 1-8 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Путешествие на внедорожнике по серпантину с панорамной фотосъемкой
В Новый Афон из Сухума
Индивидуальная экскурсия
7 500
за 1-6 чел.
В Новый Афон из Сухума
Мы отправимся с вами в божественно красивый, камерный Новый Афон, лежащий на берегу небольшого...
Ежедневно по договоренности
Дикая природа Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
10
11 700
за 1-6 чел.
Дикая природа Абхазии
Озеро Амткел, отвесные скалы и лесные заросли
Высокогорье Апсны
Индивидуальная экскурсия
11 500
за 1-6 чел.
Высокогорье Апсны
У нас появилась великолепная возможность показать вам самые труднодоступные красоты Абхазии -...
Ежедневно по договоренности
Заповедное озеро Рица
Индивидуальная экскурсия
5
1
9 500
за 1-6 чел.
Заповедное озеро Рица
Полюбоваться фантастической природой страны и узнать о ней интересные исторические факты
Западная часть Абхазии
Индивидуальная экскурсия
9 500
за 1-6 чел.
Западная часть Абхазии
Во время этой экскурсии мы заглянем на "Золотые пляжи Абхазии" : города Гагра и Пицунда, селения...
Ежедневно по договоренности
Город-призрак и природа Абхазии
Индивидуальная экскурсия
10ч
15 000
за 1-6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Восточные красоты Абхазии
Индивидуальная экскурсия
9 500
за 1-6 чел.
Восточные красоты Абхазии
Живописные ущелья, быстрые горные реки, водопады, родники и термальные источники - всё это ждёт вас...
Ежедневно по договоренности
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Индивидуальная экскурсия
5
3
10 000
за 1-8 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны души
Православные святыни Абхазии
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-6 чел.
Православные святыни Абхазии
Абхазия имеет право считаться одной из древнейших цитаделей христианства
Ежедневно, утром по договоренности
Первозданные виды Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
5
11 700
за 1-8 чел.
Первозданные виды Абхазии
Малая Рица, легендарные водопады, каньоны и горы
Город-герой и город-призрак Ткуарчал + 4 водопада
Индивидуальная экскурсия
10ч
10 500
за 1-6 чел.
Город-герой и город-призрак Ткуарчал + 4 водопада
Единственный в Абхазии заброшенный город бывших работников шахт, город-призрак является популярным...
Ежедневно, утром по договоренности
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
Индивидуальная экскурсия
5
14
9 700
за 1-8 чел.
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
Знакомство с главными святынями Абхазии
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Сухуми
Индивидуальный тур
10ч
15 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Сухуми
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00
Водопады Цебельдинской долины
Индивидуальная экскурсия
5
21
11 700
за 1-8 чел.
Водопады Цебельдинской долины
Природные сокровища живописного уголка горной Абхазии
Главные достопримечательности Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
20
12ч
14 000
за 1-8 чел.
Главные достопримечательности Абхазии
Насыщенная обзорная экскурсия: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Индивидуальный тур
10ч
15 000
за 1-4 чел.
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Концентрат самого красивого и вдохновляющего в 10-часовой поездке с гидом-другом

Последние отзывы «Экскурсии Сухума»

  • Отзыв на: Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Д
    Дмитрий
    11 октября 2021
    4
    Экскурсией остались довольны. Данил рассказывал интересно, с юмором и любовью к своему городу.
  • Отзыв на: Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Н
    Николай
    11 октября 2021
    5
    Всё было отлично. Гид был превосходен во всех вопросах.
  • Отзыв на: Дикая природа Абхазии
    О
    Ольга
    20 сентября 2021
    5
    Очень понравится тем, кто хочет погрузиться в атмосферу реально дикой природы Абхазии.
  • Отзыв на: Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Т
    Татьяна
    17 сентября 2021
    5
    Прекрасная экскурсия и замечательный гид! У Данила есть чудесная особенность, стараться выполнить все пожелания гостей, на любую нашу просьбу реагировал доброжелательно и быстро) интересно рассказывал про историю Абхазии и отвечал на наши многочисленные вопросы) хороший водитель, комфортная машина) Данил, спасибо Вам большое за экскурсию, Вы подарили нам незабываемые впечатления)
  • Отзыв на: Дикая природа Абхазии
    Е
    Елена
    13 сентября 2021
    5
    Потрясающе! Это не просто экскурсия, когда вышли из автобуса, протоптали к объекту, послушали, сели обратно. Это целый поход в горы, небольшой, но поход! Мы полностью погрузились в атмосферу леса, гор, рек и водопадов. Увидеть свежие отпечатки лап медведей, наесться диких яблочек, груш и орехов, напиться воды из речки, набрать грибов - для нас, чисто городских жителей - это было волшебством. С Даниилом мы чувствовали себя легко и непринужденно, как со старым знакомым. Незабываемые впечатления! Очень рекомендую! Спасибо большое!
  • Отзыв на: Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
    Л
    Леонид
    13 сентября 2021
    5
    После первых пяти минут поездки с Данилом, создается впечатление, что ты давно знаешь этого человека. Коммуникабельность, прекрасное знание истории и географии Абхазии, внимательное отношение к группе, хорошее чувство юмора. Словом – профессионал высокого уровня. Если бы все жители Абхазии, работающие в туристическом бизнесе, относились к своей работе также как Данил, то в самое ближайшее время все негативные отзывы в Интернете об этой удивительной и красивой стране сменились на положительные, а количество россиян посетивших «страну души», многократно возросло. Удачи и процветания Абхазии и лично Данилу Булия!
  • Отзыв на: Заповедное озеро Рица
    Н
    Неля
    8 сентября 2021
    5
    Экскурссия просто бомба. Благодаря экскурсоврду Мезану, Очень все понятно и интересно рассказывал, всем советую Мезана. Знать своего дела!
  • Отзыв на: Водопады Цебельдинской долины
    А
    Андрей
    7 сентября 2021
    5
    Все хорошо. Времени на посещение объектов предостаточно. Все рассказали, показали. Можно включить различные варианты маршрута. Путь по маршруту не везде достаточно обустроеню
  • Отзыв на: Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    С
    Сергей
    6 сентября 2021
    5
    Большое спасибо за увлекательную экскурсию. Все очень понравилось. История Абхазии и Сухума, местные обычаи и порядки. 10 звёзд из 5 за чувство юмора и живое повествование. Будете в Сухуме, идите обязательно- не пожалеете!
  • Отзыв на: Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
    А
    Александр
    6 сентября 2021
    5
    Невероятные эмоции после экскурсии! Интересный маршрут, познавательный рассказ. Данил очень позитивный, классный, харизматичный и обаятельный человек, который знает про свою страну все и даже больше. Узнали много нового, с удовольствием провели день в очень душевной компании. К сожалению, по состоянию здоровья не попали на пикник, но Данил вошел в положение, сразу предложил помощь, все было хорошо. Спасибо большое за радушие, за теплый прием, за заботу. Очень рекомендуем и обязательно вернемся:)