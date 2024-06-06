Экскурсии на 1 день в Сухуме

Найдено 34 экскурсии в категории «На весь день» в Сухуме, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Курортная Гагра и озеро Рица: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Фотопрогулка
8 часов
76 отзывов
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000 за всё до 8 чел.
Дикая природа Абхазии
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 15 600 за всё до 8 чел.
Водопады Цебельдинской долины
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Водопады Цебельдинской долины - индивидуальная экскурсия в Сухуме
Погрузитесь в красоту водопадов Цебельдинской долины. Узнайте местные легенды, посетите древние поселения и сделайте удивительные фотографии
Начало: Сухум
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000 за всё до 8 чел.
Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
31 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии за один день. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного края
Начало: Сухум
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 20 200 за всё до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Заповедное озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Заповедное озеро Рица: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рицинский национальный парк, узнайте его легенды и насладитесь видами каньонов, водопадов и озер
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 400 за всё до 6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: В Сухуме по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
16 000 за всё до 6 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Застывшие во времени: уникальное путешествие по заброшенным местам Абхазии
Погрузитесь в атмосферу забытых времён, посетив заброшенные сооружения Абхазии. Откройте для себя неведомые страницы истории
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
15 отзывов
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»: Путешествие по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот Абхазии. Джип-тур откроет вам великолепие озера Рица и величественные водопады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 700 за человека
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Групповая
9 часов
9 отзывов
Озеро Рица из Сухума: великолепие национального парка Апсны
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Апсны на комфортабельной экскурсии к Озеру Рица
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 450 за человека
Экскурсия в Новый Афон
Групповая
9 часов
5 отзывов
Путешествие в Новый Афон: Групповая экскурсия из Сухума с посещением святынь
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона. Групповая экскурсия из Сухума позволит вам увидеть уникальные памятники и святыни
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 150 за человека
Каньон Аапста: экскурсия 8 в 1
Групповая
11 часов
2 отзыва
Каньон «Аапста» в Сухуме: незабываемое приключение 9 в 1
Погрузитесь в мир природных красот и активного отдыха с экскурсией в Каньон «Аапста». Вас ждут увлекательные моменты и неповторимые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
600 за человека
Божественная Рица
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Экскурсия Божественная Рица: От озера до водопадов в Сухуме
Откройте для себя красоту Абхазии с экскурсией Божественная Рица. Вас ждут незабываемые пейзажи, исторические места и духовное обогащение
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 6 чел.
В Новый Афон из Сухума
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Путешествие в Новый Афон: монастырь, пещера и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив крупнейшую религиозную святыню Абхазии и уникальные архитектурные сооружения
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 6 чел.
Высокогорье Апсны
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Экскурсия в высокогорье Апсны: Озера, Водопады и Альпийские луга Сухума
Погрузитесь в мир высокогорных чудес Абхазии. Откройте уникальные озера, водопады и альпийские луга в увлекательной экскурсии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Западная часть Абхазии
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Уникальное путешествие по Западной Абхазии: от Гагры до Пицунды
Погрузитесь в красоту и историю Западной Абхазии с индивидуальной экскурсией, охватывающей Гагру, Пицунду и селение Лыхны
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 6 чел.
Православные святыни Абхазии
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Православные святыни Абхазии: индивидуальная экскурсия по Сухуму
Паломническое путешествие по древним христианским святыням Абхазии. Визиты в исторические храмы и соборы Сухума и его окрестностей
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 6 чел.
Тайны восточной Абхазии: Ткуарчал и город-призрак Акармара
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Тайны восточной Абхазии: от Ткуарчала до города-призрака Акармара
Погрузитесь в историю и красоты Абхазии, посетив Ткуарчал и Акармару. Экскурсия откроет вам уникальные места и истории
Начало: Сухум
Расписание: ежедневно, в 9.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Жемчужина Кавказа - Рица
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Жемчужина Кавказа - Рица: индивидуальное путешествие из Сухума
Откройте для себя неповторимую красоту озера Рица в комфортной индивидуальной экскурсии, где каждый момент спланирован для вашего удовольствия
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 10 900 за всё до 4 чел.
Заброшки - забытое наследие прошлого
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Заброшки - забытое наследие прошлого
Начало: Договримся в ходе бронирования
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с Восточной Абхазией
Индивидуальная
10 часов
14 отзывов
Знакомство с Восточной Абхазией: от Гагры до Сухума
Погрузитесь в красоту Абхазии, посетив её жемчужины: Гагру, Сухум и уникальные термальные источники
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день с 08:00
3 июля в 09:00
13 000 за всё до 7 чел.
Озеро Рица и абхазское застолье
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Озеро Рица и абхазское застолье: погружение в культуру Сухума
Приглашаем вас на экскурсию, где вы увидите жемчужины Абхазии и насладитесь национальным застольем
Начало: Ваш отель
Расписание: Вт, Ср,Чт, Пт, Сб, Вс
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 900 за человека
Вдалеке от нахоженных туристических троп: путешествие по восточной Абхазии
Индивидуальная
11 часов
Восточная Абхазия: неизведанные тропы, рыбалка и пикник в Сухуме
Проведите незабываемый день в восточной Абхазии, наслаждаясь природой, рыбалкой и пикником с домашним вином
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к озеру Рица и в Новый Афон
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к озеру Рица и в Новый Афон: уникальная экскурсия из Сухума
Подарите себе день, полный открытий: от величественного озера Рица до духовных святынь Нового Афона
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Озеро Рица и Новый Афон
Индивидуальная
8 часов
Озеро Рица и Новый Афон: путешествие по знаковым местам Абхазии
Откройте для себя великолепие Абхазии в уникальной экскурсии на озеро Рица и в Новый Афон. История, природа и дух приключений ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 8 чел.
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии: Ткуарчал и Акармара
Приглашаем вас в уникальное путешествие по заброшенным городам Абхазии, где история и природа переплетаются
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.
Мистика призрачных поселков Абхазии
Индивидуальная
10 часов
Мистика призрачных поселков Абхазии
Начало: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 13 900 за всё до 4 чел.
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Воодушевляющее путешествие по абхазским красотам: каньоны, водопады, древняя пещера, пикник и дегустация местного вина и меда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 000 за человека
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Групповая
7 часов
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница 11-00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
1 450 за человека
Восточная Абхазия: города-призраки Ткуарчал и Акармара
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Погрузитесь в атмосферу заброшенных городов Ткуарчал и Акармара, насладитесь видами водопадов и вкусным обедом в ресторане. Забираем из отеля
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда и суббота в 06:00
12 июня в 06:00
15 июня в 06:00
5 300 за человека
Каскад водопадов города Ткуарчал и город-призрак
Мини-группа
8 часов
Каскад водопадов и заброшенные города Абхазии: Ткуарчал и Акармара
Погрузитесь в атмосферу тайны и приключений, посещая заброшенные города и величественные водопады Абхазии
Начало: Сухум, по месту проживания
Расписание: Ежедневно с 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 500 за человека
Заброшенная Абхазия: тур по Гагре
Индивидуальная
6 часов
Заброшенная Абхазия: тур по Гагре
Начало: Сухум, проспект Леона, д. 1
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в
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    красивые точки, где мало туристов. Отдельно хочется написать про Юру, пунктуальный, внимательный и просто приятный человек! очень много рассказывал и отвечал на наши вопросы. Машина комфортная, кондиционер справлялся в жару 30+.

    Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. ПриродаСегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. ПриродаСегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
    Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Дикая природа Абхазии
    Все было просто супер👌🏻😁
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Первозданные виды Абхазии
    Нам необыкновенно повезло с гидом! Данил надёжный, отличный водитель, прекрасный интересный рассказчик с тонким чувством юмора! Если ехать в горы, то только с ним. Однозначно рекомендую!
  • А
    Алексей
    20 мая 2024
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Сказать, что довольны - ничего не сказать!!! Гор сделал наш день! Очень внимательный, пунктуальный, хорошо знающий материал, случающий и слышащий клиента. Индивидуальная экскурсия очень грамотно и ненавязчиво организована, время пролетело на одном дыхании, а эмоций на год вперёд. Однозначно рекомендую!!!
    Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!
  • Е
    Евгения
    19 мая 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с легким акцентом - голос
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    Данила. Влюбляйтесь в Абхазию за один день - Данил сделает для этого все возможное и невозможное. Идеальный рассказчик, идеальный водитель (дорога к водопаду - 10 баллов из 10), идеальная скорая помощь в трудный момент - все это Данил. Отдельное спасибо за классные фото. Еще раз удачи, интересных маршрутов и больше хороших туристов.

    Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с
  • Д
    Дарья
    13 мая 2024
    Озеро Рица: путешествие по национальному парку
    Безумно шикарная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу - Михаилу
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем и,кто не был на
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    Рице,тот не был в Абхазии, поэтому выбрав гида Данила(сначала по отзывам)я не ошиблась ни разу!!! Настолько было комфортно,душевно и познавательно,мы остались под большим впечатлением не только от водопада,гор,скал,озер,но и от Данила!!!Гуляли сколько хотели по красивым местам,фотографировались и никакого тайминга нам Данил не давал,говорил -гуляйте сколько надо,не торопитесь. Крутоооо!!!!Наша экскурсия по времени должна была быть 8 часов,а получилась 12!!!!!И ни копейки больше он не взял с нас. Ну,вот есть такие люди и они живут в Абхазии. Спасибо,что показал нам рай на Земле!!!Рассказал о местной кухне,традициях,обычаях,политике,грузино-абхазский конфликт тоже имел место для обсуждения,смеялись в машине и постоянно были в диалоге!Здоровья и всех благ Данилу и команде Трипстер 👌👌👌👌👍👍👍👍👍

    Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем
  • И
    Ирина
    9 мая 2024
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Если вы, как и я, предпочитаете в экскурсии по заброшкам находиться рядом с человеком, который про них все-все знает, то вам сюда)) Гор очень интеллигентный, образованный человек, рассказывает с удовольствием, и видно, что дело свое уважает) Спасибо за ваш труд!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Курортная Гагра и озеро Рица
  2. Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
  3. Дикая природа Абхазии
  4. Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
  5. Водопады Цебельдинской долины
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Набережная
  3. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "На весь день" можно забронировать 34 экскурсии от 600 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 350 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Сухум на 1 день, гиды Сухума подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Сухум так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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