15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Визитные карточки Гагры
Вы увидите величественную Колоннаду и Приморский парк, где среди магнолий, олеандров и кипарисов читал свои произведения В.В. Маяковский. Я познакомлю вас с гордостью города – рестораном «Гагрипш», на сцене которого выступал Ф. Шаляпин и звезды оперной и камерной музыки и расскажу об истории этого чуда архитектуры.
Христианские святыни в Новом Афоне
Вы посетите Новоафонский Монастырь и величественный Собор Великомученика Пантелеймона, где я расскажу вам о том, как 2000 лет назад первые христиане, высланные из Римской Империи в эти благодатные земли, поселили здесь новую религию. Осмотрите древнюю церковь, где покоятся мощи одного из 12 апостолов, Симона Кананита. Сделаете памятные фотографии на фоне арочной плотины, построенной для первой абхазской ГЭС. А также полюбуетесь в Новоафонской пещере волшебными подземными озерами.
Природная красота Абхазии – озера, водопады, ущелья
Национальная кухня
В традиционной апацхе вы попробуете лучшие блюда национальной кухни и, главное, будете есть их традиционным способом – руками. Вы узнаете, чем отличаются абхазские тосты от всех остальных и в чем секрет красноречия. А на берегу пруда, наблюдая за белыми и чёрными лебедями, выпьете чашечку ароматного кофе.
Дополнительные расходы
Экологический сбор – 350 руб./чел.
Новоафонская пещера – 500 руб./чел.
Обед в апацхе – приблизительно 500 руб./чел.