15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Абхазия
  2. Экскурсии

  3. Главные достопримечательности Абхазии

Насыщенная обзорная экскурсия: Гагра, Новый Афон, озеро Рица

Данил
Задать вопрос
Данил – ваш гид
Путешествие продумано так, чтобы вы могли за один день увидеть самые важные и красивые объекты Абхазии.

Вы познакомитесь с традициями и культурой народа, насладитесь красотой природы, узнаете интересные исторические факты, которые помогут вам лучше понять “Страну Души”.
12000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии15 отзывов
5
Главные достопримечательности Абхазии
Главные достопримечательности Абхазии

Что вас ожидает

Визитные карточки Гагры
Вы увидите величественную Колоннаду и Приморский парк, где среди магнолий, олеандров и кипарисов читал свои произведения В.В. Маяковский. Я познакомлю вас с гордостью города – рестораном «Гагрипш», на сцене которого выступал Ф. Шаляпин и звезды оперной и камерной музыки и расскажу об истории этого чуда архитектуры.

Христианские святыни в Новом Афоне
Вы посетите Новоафонский Монастырь и величественный Собор Великомученика Пантелеймона, где я расскажу вам о том, как 2000 лет назад первые христиане, высланные из Римской Империи в эти благодатные земли, поселили здесь новую религию. Осмотрите древнюю церковь, где покоятся мощи одного из 12 апостолов, Симона Кананита. Сделаете памятные фотографии на фоне арочной плотины, построенной для первой абхазской ГЭС. А также полюбуетесь в Новоафонской пещере волшебными подземными озерами.

Природная красота Абхазии – озера, водопады, ущелья

  • Водопад «Девичьи слёзы», «Мужские слёзы» и речка Бзыбь, о которых сложено намало легенд.
  • Голубое озеро потрясающего сапфирового цвета у подножия горы Цхына и ущелье реки Юпшара, где величественные скалы смыкаются на высоте 200 метров и в самом узком месте ущелья образуют грандиозное творение природы – «Юпшарские ворота».
  • Легендарное озеро Рица, к которому мы поднимемся по глубокому скальному каньону. Там я расскажу вам легенду, связанную с образованием этого озера.
  • Лес Рицинского реликтового заповедника, «Камень поцелуев» и смотровая площадка «Чабгарский карниз», откуда открывается великолепный вид с высоты почти 800 м. над уровнем моря.

Национальная кухня
В традиционной апацхе вы попробуете лучшие блюда национальной кухни и, главное, будете есть их традиционным способом – руками. Вы узнаете, чем отличаются абхазские тосты от всех остальных и в чем секрет красноречия. А на берегу пруда, наблюдая за белыми и чёрными лебедями, выпьете чашечку ароматного кофе.

Организационные детали

Дополнительные расходы
Экологический сбор – 350 руб./чел.
Новоафонская пещера – 500 руб./чел.
Обед в апацхе – приблизительно 500 руб./чел.

Главные достопримечательности Абхазии
Главные достопримечательности Абхазии
Главные достопримечательности Абхазии
Главные достопримечательности Абхазии
Главные достопримечательности Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Данил
Данил
История Абхазии насчитывает тысячи лет — это тесное переплетение культур и судеб разных народов. На прогулке со мной Вы увидите самые интересные и завораживающие места, познакомитесь с бытом, нравами и традициями местных жителей, о которых Вы не узнаете из путеводителя. Я расскажу Вам легенды моего народа и открою тайны, которые хранит Страна Души. Я приглашаю Вас совершить со мной индивидуальный тур по прекрасной Абхазии и полюбить её всем сердцем, так, как люблю её я!
Напишите мне

15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2020
Экскурсия понравилась и взрослым и детям. Очень насыщенная программа, осталось много впечатлений. Гида рекомендуем!
13 декабря 2019
Ездили в прошлом году, - всем советую!!!
Великолепный экскурсовод! Великолепная экскурсия!
26 сентября 2019
Мы с подругами впервые посетили солнечную Абхазию и очень рады, что нашим гидом по её достопримечательностям выбрали Данила. Он очень легкий и приятный в общении человек, прекрасно знающий не только историю своей страны, но и ответы на все наши вопросы. Главное - он "заразил" нас своей любовью к Абхазии, мы прощались с Данилом, как с давним другом. Советую всем, если будете выбирать экскурсовода по Абхазии, то, только Данила. Будем вспоминать его с большой благодарностью о нашей поездке.
17 августа 2019
Наше огромнейшее спасибо Данилу из Якутии! Мы просто в восторге от поездки в Абхазию и, в особенности, от профессионализма нашего гида. Данил не просто покажет вам местности и расскажет об их особенностях, а погрузит вас в атмосферу местного колорита в непринужденной обстановке «старого приятеля»! Высшее мастерство и любовь к своему делу! Обязательно стоит побывать в таком особом месте силы, где ты можешь почувствовать себя единым с природой. Однозначно с Данилом!
10 марта 2019
Данил - замечательный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями! Экскурсия прошла на высшем уровне. Маршрут продуман до мелочей. По нашей просьбе Данил делал остановки для фотографирования, был очень внимателен к нашим просьбам. Будем рекомендовать друзьям совершить экскурсию по этому маршруту.
25 октября 2018
Огромное спасибо Данилу за чудесно проведённое время. Данил очень любит свою маленькую и красивую страну,частичка этой любви передалась и нам.Экскурсия длилась 12 часов,но время пролетело незаметно .Мы увидели Рицу,Новый Афон,Гагру,впечатлений очень много,всё описать невозможно-это надо увидеть своими глазами!!! А какой Данил рассказчик!!! Заслушаешься.... Приезжайте в Абхазию,здесь есть что посмотреть,не разочаруетесь!!! Лучшего гида, чем Данил ,не найдёте.Ёщё раз огромное спасибо Данилу и Tripster!!!!!!
21 августа 2018
Посетили экскурсию Данила. Остались под огромным впечатлением, так как это была одна из лучших экскурсий в моей жизни. Была цель просто познакомиться со страной. А кто может за такое короткое время наиболее полно представить свою страну, как не ее житель? Мы выбрали Данила и не пожалели. Во-первых, экскурсия хорошо структурирована. Данил встретил нас на вокзале в Гаграх рано утром (так нам было удобно) и за целый где мы только не побывали: водопад Девичьи слёзы, Бзыбь, Голубое озеро, ущелье реки Юпшара и Юпшарские ворота, озеро Рица, Новый Афон и Новоафонская пещера, Сухум. Всё это сопровождалось очень подробным рассказом с историческими, географическими, фольклорными вплетениями. Причем все было точно к месту. Данил - гид от Бога, видно, что он занимается любимым делом в любимом месте. Кроме того мы узнали массу интересных подробностей о жителях этой страны, их обрядах, традициях, образе жизни, попробовали национальную кухню и потрясающе вкусный кофе. Отдельное спасибо Данилу за его отношение, за его юмор, за его эрудированность, за сделанные им фотографии, за комфортную безопасную езду по серпантину, а также за то, что он проводил нас до самой платформы на вокзале (хотя совсем не обязан был этого делать). Уезжать не хотелось совсем. Хочется вернуться и побольше узнать об этой удивительной стране. Обращайтесь к Данилу за открытием Абхазии. Всем отличного отдыха.
8 июля 2018
Всем доброго дня. Отдыхали в Абхазии с 25 июня по 4 июля 2018 г. Заказывали экскурсию по главным достопримечательностям Абхазии. Экскурсоводом был Данил. Экскурсия нам очень понравилась, потому что Данил - человек с прекрасным знанием истории своей республики, отличным чувством юмора, высокой степенью эрудированности, может ответить на любой интересующий вопрос. За время экскурсии посетили много красивых мест. Данил профессионал своего дела, после рассказа о достопримечательности предоставляет время самостоятельно расссмотреть всю красоту. Мы влюбились в Абхазию, когда приедем в следующий раз, то не задумываясь закажем экскурсию именно у него.
3 июля 2018
Не смотря на насыщенность экскурсии, не было ощущения измотанности. Весь материал подается легко, но не поверхностно. Данил фанат своего дела, который с радостью расскажет о своей Родине множество историй.
Перемещения по маршруту оперативно, комфортно и самое главное безопасно.
1 июня 2018
Сегодня у нас была отличная поездка по главным достопримечательствам Абхазии. Нас сопровождала прекрасная погода, прекрасное настроение и Данил. Несколько слов о гиде - профессионал своего дела, патриот своей страны, первоклассный водитель и ответственный человек. При том, что экскурсия была очень продолжительной по времени, мы были живые и активные собеседники на всем протяжении путешествия. Познакомились с традициями и культурой Абхазии, насладитесь красотой природы, получили очень большую дозу кислорода, услышали неизвестные исторические факты, все это нам помогло глубже понять и принять “Страну Души”. Единственное, что нам не сегодня не удалось - посетить Новоафонскую пещеру, не рабочий день. Как вариант, еще не сезон для массового посещения пещеры. У нас есть новый шанс еще раз встретиться с Данилом и вместе проехать старыми и новыми дорогами этой прекрасной и благоухающей зеленью Страны. Спасибо коллективу Tripster и Данилу за активный и позитивный отдых. До новых встречь!
Ещё 5 отзывов

Данил проводит ещё 4 экскурсии

Сухум. История и колорит столицы АбхазииСухум. История и колорит столицы АбхазииСухум. История и колорит столицы Абхазии
500 за человека
2.5 часа
31 отзыв
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
На прогулке со мной вы увидите важные объекты столицы и познакомитесь с историей не только Сухума, но и всей Абхазии. Я помогу вам погрузиться в культуру Страны Души – расскажу о традициях народов Абхазии, абхазской кухне и застольях, историях сухумских улочек, домов и набережных. Если вы не сторонники протоптанных маршрутов, эта прогулка для вас!
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопадСамые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопадСамые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
От 8500 за экскурсию
8 часов
52 отзыва
Путешествие на внедорожнике по серпантину с панорамной фотосъемкой
Высокогорное озеро Рица - природная достопримечательность Абхазии, а дорога к озеру - удивительное экстремальное приключение на целый день с остановками в живописных местах, где мы сможем сделать прекрасные панорамные снимки. По дороге вы узнаете, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави».
Новый Афон. Истоки христианства на КавказеНовый Афон. Истоки христианства на КавказеНовый Афон. Истоки христианства на Кавказе
От 7500 за экскурсию
7 часов
11 отзывов
Знакомство с главными святынями Абхазии
Святые места требуют к себе особого отношения - прогулки по ним обязательно должны быть вдумчивыми и неторопливыми. Иначе вы увидите лишь объекты храмовой архитектуры, так и не осознав, почему они построены именно здесь, какова их роль в жизни людей, какая драма зачастую скрывается за историей многих религиозных построек.
Первозданные виды АбхазииПервозданные виды АбхазииПервозданные виды Абхазии
От 8500 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Малая Рица, легендарные водопады, каньоны и горы
Укромная и тихая «Малая Рица» долгое время была труднодоступной для путешественников и благодаря этому сохранила свое первозданное очарование. На пути к озеру мы будем останавливаться в самых известных природных местах Абхазии: вы побываете возле легендарных водопадов, увидите знаменитый каньон «Юпшарские ворота», взглянете на окрестности с прекрасной смотровой площадки и познакомитесь с сестрами-Рицами.

Выбирайте и другие экскурсии в Сухуме

История и архитектураПешкомВсеОбзорныеНа автомобилеЗа городомИндивидуальныеГрупповые