15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Визитные карточки Гагры

Вы увидите величественную Колоннаду и Приморский парк, где среди магнолий, олеандров и кипарисов читал свои произведения В.В. Маяковский. Я познакомлю вас с гордостью города – рестораном «Гагрипш», на сцене которого выступал Ф. Шаляпин и звезды оперной и камерной музыки и расскажу об истории этого чуда архитектуры.

Христианские святыни в Новом Афоне

Вы посетите Новоафонский Монастырь и величественный Собор Великомученика Пантелеймона, где я расскажу вам о том, как 2000 лет назад первые христиане, высланные из Римской Империи в эти благодатные земли, поселили здесь новую религию. Осмотрите древнюю церковь, где покоятся мощи одного из 12 апостолов, Симона Кананита. Сделаете памятные фотографии на фоне арочной плотины, построенной для первой абхазской ГЭС. А также полюбуетесь в Новоафонской пещере волшебными подземными озерами.

Природная красота Абхазии – озера, водопады, ущелья

Водопад «Девичьи слёзы», «Мужские слёзы» и речка Бзыбь, о которых сложено намало легенд.

Голубое озеро потрясающего сапфирового цвета у подножия горы Цхына и ущелье реки Юпшара, где величественные скалы смыкаются на высоте 200 метров и в самом узком месте ущелья образуют грандиозное творение природы – «Юпшарские ворота».

Легендарное озеро Рица, к которому мы поднимемся по глубокому скальному каньону. Там я расскажу вам легенду, связанную с образованием этого озера.

Лес Рицинского реликтового заповедника, «Камень поцелуев» и смотровая площадка «Чабгарский карниз», откуда открывается великолепный вид с высоты почти 800 м. над уровнем моря.

Национальная кухня

В традиционной апацхе вы попробуете лучшие блюда национальной кухни и, главное, будете есть их традиционным способом – руками. Вы узнаете, чем отличаются абхазские тосты от всех остальных и в чем секрет красноречия. А на берегу пруда, наблюдая за белыми и чёрными лебедями, выпьете чашечку ароматного кофе.