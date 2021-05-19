Полезная информация о Зарани

Что нужно знать о Зарани: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Зарани
00:4145
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇫 Афганистан
Название городаЗарани
По-английскиZaranj
Столица регионаЗарани является столицей региона
Население города49 851 чел.
АэропортЗарандж ZAJ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kabul
Средняя высота489 м. от уровня моря

Где находится Зарани на карте