Полезная информация о Зарани
Что нужно знать о Зарани: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Зарани
00:4145
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇫 Афганистан
|Название города
|Зарани
|По-английски
|Zaranj
|Столица региона
|Зарани является столицей региона
|Население города
|49 851 чел.
|Аэропорт
|Зарандж ZAJ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Kabul
|Средняя высота
|489 м. от уровня моря