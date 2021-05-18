Полезная информация о Мариехамн
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Местное время в Мариехамн
20:2241
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Аландские острова
|Название города
|Мариехамн
|По-английски
|Mariehamn
|Это столица
|Мариехамн является столицей Аландских островов
|Население города
|10 682 чел.
|Аэропорт
|Мариехамн MHQ
|Часовой пояс
|Europe/Mariehamn
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря
Где находится Мариехамн на карте
Мариехамн