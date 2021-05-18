Полезная информация о Мариехамн

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Местное время в Мариехамн
20:2241
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаАландские острова
Название городаМариехамн
По-английскиMariehamn
Это столицаМариехамн является столицей Аландских островов
Население города10 682 чел.
АэропортМариехамн MHQ
Часовой поясEurope/Mariehamn
Средняя высота11 м. от уровня моря

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Мариехамн

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