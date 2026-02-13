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Албания с дегустацией и мастер-классами: Тирана, Берат, Саранда и погружение в культуру

Осмотреть замки, расслабиться в источниках и провести 5 дней на Ионическом море с комфортом
В нашем туре сочетаются история, культура и дикая природа. Увидим главные места Албании, но без спешки, с погружением в атмосферу. Исследуем старые улочки и замки городов, включённых в список ЮНЕСКО.
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Осмотрим древнегреческие, римские и венецианские руины в археологическом парке Бутринти. Познакомимся с албанскими танцами и полифоническим пением.

Расслабимся в источнике, попробуем бодрящую раки и сладости, приготовим свежие морепродукты и глико — ароматное варенье. 5 дней проведём на Ионическом море. Пройдём по скрытым пляжам и бухтам на лодке, встретим закаты и помечтаем у костра под звёздами. Жить будем в комфортных гостиницах 4* и видовом спа-отеле.

Албания с дегустацией и мастер-классами: Тирана, Берат, Саранда и погружение в культуру
Албания с дегустацией и мастер-классами: Тирана, Берат, Саранда и погружение в культуру
Албания с дегустацией и мастер-классами: Тирана, Берат, Саранда и погружение в культуру

Описание тура

Организационные детали

Экскурсии проводит профессиональный местный англоговорящий гид. Для русскоязычных путешественников на протяжении всего тура предоставляем наушники с синхронным переводом с английского на русский язык. В Тиране, Берате и Гирокастре услуги предоставляют местные русскоязычные гиды. Если в конкретном туре участвует более 6 русскоязычных путешественников, вся экскурсия будет проводиться на русском языке.

Официальной валютой, используемой во время тура, является евро (€). Кредитные и дебетовые карты принимаются в большинстве отелей, ресторанов и магазинов, однако мы рекомендуем иметь при себе наличные евро, чтобы избежать невыгодного курса обмена валюты.

Пожалуйста, сообщите нам заранее, если вам нужна помощь с покупкой авиабилетов — мы будем рады помочь вам с рекомендациями и координацией.

Виза требуется, наша команда может помочь вам с процессом подачи заявления. Срок обработки визы обычно составляет от 2 до 4 недель, поэтому мы настоятельно рекомендуем сообщить нам о датах вашего путешествия заранее.

Албания известна своим гостеприимством, культурным разнообразием и безопасностью и считается одним из самых безопасных направлений в Европе. Мы тепло приветствуем наших российских гостей и с нетерпением ждем возможности поделиться с вами традициями и искренним гостеприимством нашей страны.

Рекомендуется оформить туристическую страховку.

Маршрут может быть немного изменён в зависимости от погоды или местных обстоятельств, но все включённые в программу мероприятия будут сохранены.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и приветственный ужин на крыше в Тиране

Вы прибываете в Тирану, оживлённую и гостеприимную столицу Албании. Будет время отдохнуть или прогуляться по окрестностям. Ближе к вечеру собираемся на приветственный ужин на крыше с видом на город. Вкусная еда и непринуждённая атмосфера — идеальное знакомство с группой и страной.

Прибытие и приветственный ужин на крыше в ТиранеПрибытие и приветственный ужин на крыше в ТиранеПрибытие и приветственный ужин на крыше в ТиранеПрибытие и приветственный ужин на крыше в Тиране
2 день

Экскурсия по Тиране, канатка на гору Дайти и албанский вечер

Сегодня исследуем историю Тираны. Посетим основные достопримечательности и районы столицы и узнаем, как развивалась Албания.

После экскурсии по городу — отдых на природе. Поднимемся по канатной дороге на вершину Дайти, где свежий воздух и панорамы создают приятный контраст со столицей. Обед пройдёт в горах.

Вечером соберёмся на мероприятии с музыкой, танцами и местными обычаями. Это даст представление об албанских традициях в гостеприимной атмосфере.

Экскурсия по Тиране, канатка на гору Дайти и албанский вечерЭкскурсия по Тиране, канатка на гору Дайти и албанский вечерЭкскурсия по Тиране, канатка на гору Дайти и албанский вечер
3 день

Замок и традиционные дома Берата, дегустация раки и сладостей

Сегодня отправляемся в Берат из списка ЮНЕСКО. Он известен как «город тысячи окон», где история оживает. Исследуем колоритные кварталы Мангалем и Горица, а затем поднимемся к замку, где в древних стенах до сих пор живут семьи. Посетим и традиционные дома.

В конце дня насладимся дегустацией местного раки и сладостей. Вечер свободен, чтобы исследовать Берат в собственном темпе.

Замок и традиционные дома Берата, дегустация раки и сладостейЗамок и традиционные дома Берата, дегустация раки и сладостей
4 день

Каменные дома Гирокастры и полифоническое пение

Продолжаем путь к Гирокастре — «каменному городу», известному крутыми улочками и самобытной османской архитектурой. Исследуем старый базар, традиционные кварталы и замок на вершине холма, откуда открывается вид на долину.

Во второй половине дня у вас будет время отдохнуть или выпить кофе, любуясь крышами. Вечером познакомимся с живым полифоническим пением, признанным ЮНЕСКО.

Каменные дома Гирокастры и полифоническое пениеКаменные дома Гирокастры и полифоническое пениеКаменные дома Гирокастры и полифоническое пение
5 день

Термальные воды, дикая природа Пермета и мастер-класс по приготовлению варенья

Сегодня отправляемся в Пермет — зелёный регион, известный неспешным ритмом жизни.

Наша первая остановка — термальные бассейны Бенья, где тёплые минеральные воды текут под старым каменным мостом. Идеальное место, чтобы расслабиться и насладиться окружающим пейзажем. Для тех, кто ищет активности, есть возможность заняться рафтингом на реке Вьоса — одной из последних диких рек Европы.

Во второй половине дня нас приветствуют местные женщины, чтобы поделиться опытом приготовления глико. Мы научимся готовить это фруктовое варенье.

Термальные воды, дикая природа Пермета и мастер-класс по приготовлению вареньяТермальные воды, дикая природа Пермета и мастер-класс по приготовлению вареньяТермальные воды, дикая природа Пермета и мастер-класс по приготовлению варенья
6 день

Голубое око, археологический парк Бутринти и закат у моря в Саранде

Начнём день с посещения Голубого ока в лесу — природного источника с чистой бирюзовой водой.

После короткой прогулки продолжим путь на юг к Бутринту, важному археологическому объекту Албании. Исследуем древнегреческие, римские и венецианские руины, окружённые пышной природой. Узнаем, как со временем цивилизации наслаивались друг на друга.

Во второй половине дня прибываем в Саранду и заселяемся в отель. Вечером будет время насладиться прогулкой по пляжу, ужином у воды и закатом на побережье Ионического моря.

Голубое око, археологический парк Бутринти и закат у моря в СарандеГолубое око, археологический парк Бутринти и закат у моря в Саранде
7 день

На лодке по скрытым пляжам и бухтам Ионического моря и кулинарный мастер-класс

Сегодняшний день посвящён Ионическому морю. Отправляемся на частной лодке исследовать скрытые пляжи и небольшие бухты, доступные только с воды. Темп расслабленный — время плавать, загорать, слушать музыку и наслаждаться голубыми просторами.

Во второй половине дня вернёмся в Саранду и поучаствуем в кулинарном мастер-классе, где приготовим блюда из свежих морепродуктов. Затем поужинаем в дружелюбной атмосфере.

На лодке по скрытым пляжам и бухтам Ионического моря и кулинарный мастер-классНа лодке по скрытым пляжам и бухтам Ионического моря и кулинарный мастер-классНа лодке по скрытым пляжам и бухтам Ионического моря и кулинарный мастер-класс
8 день

Крепость Порто-Палермо и покой Химары

Проследуем по одной из самых живописных прибрежных дорог Албании. Остановимся в Порто-Палермо, чтобы осмотреть историческую приморскую крепость и полюбоваться видами Ионического моря.

Прибываем в Химару, спокойный прибрежный городок. Во второй половине дня будет свободное время, чтобы поплавать, отдохнуть на пляже или исследовать улочки. Когда день подходит к концу, собираемся выпить коктейли на берегу и увидеть золотистый закат над водой.

Крепость Порто-Палермо и покой ХимарыКрепость Порто-Палермо и покой Химары
9 день

Свободный день на побережье Дерми и вечер у костра

Сегодня отправляемся на пляжи вокруг Дерми, где ярко-голубая вода встречается с впечатляющими скалами. День проходит в свободном режиме: вы можете расслабиться, поплавать или выбрать дополнительную прогулку к каньону Гжипе — скрытой бухте, окружённой крутыми скалами.

С наступлением вечера собираемся у костра на пляже, чтобы побеседовать под звёздами. Это завершит наше пребывание на Ривьере.

Свободный день на побережье Дерми и вечер у костраСвободный день на побережье Дерми и вечер у костра
10 день

Перевал Логара, побережье Влёры и прощание с Тираной

Покидаем Ривьеру, проезжая по живописному перевалу Логара, где горы обрываются к морю. Делаем остановку во Влёре, чтобы прогуляться по набережной и выпить кофе или съесть мороженое.

Во второй половине дня продолжаем путь на север, в Тирану. Вечер будет в вашем распоряжении.

Перевал Логара, побережье Влёры и прощание с ТиранойПеревал Логара, побережье Влёры и прощание с Тираной
11 день

Неспешное утро и отъезд

Последнее утро проходит без спешки. В зависимости от времени вашего рейса, вы можете насладиться спокойным завтраком, последней прогулкой по Тиране или кофе в городском кафе. Трансфер в аэропорт организуем. Вы уедете с более глубоким пониманием Албании — её пейзажей, традиций и атмосферы.

Неспешное утро и отъездНеспешное утро и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет€1600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед и 2 ужина
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги местных гидов
  • Входные билеты и активности по программе
  • Круглосуточная поддержка во время путешествия
  • Помощь при покупке авиабилетов и оформлении визы
Что не входит в цену
  • Перелёт в Тирану и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Страховка
  • Дополнительные активности
  • 1-местное размещение - €300
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тирана, любое время встречи по договорённости
Завершение: Тирана, любое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дональд
Дональд — ваша команда гидов в Тиране
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Наши туры помогают открыть Албанию и Балканы аутентичным и значимым образом. Поможем погрузиться в общение, культуру и отдых. Или отправиться в настоящее приключение на природе! Свяжитесь с нами, чтобы испытать удивительные эмоции от тура. Индивидуальный вы путешественник, пара, семья или группа — у нас есть что-то особенное для каждого.

Тур входит в следующие категории Тираны

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