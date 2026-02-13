Описание тура
Организационные детали
Экскурсии проводит профессиональный местный англоговорящий гид. Для русскоязычных путешественников на протяжении всего тура предоставляем наушники с синхронным переводом с английского на русский язык. В Тиране, Берате и Гирокастре услуги предоставляют местные русскоязычные гиды. Если в конкретном туре участвует более 6 русскоязычных путешественников, вся экскурсия будет проводиться на русском языке.
Официальной валютой, используемой во время тура, является евро (€). Кредитные и дебетовые карты принимаются в большинстве отелей, ресторанов и магазинов, однако мы рекомендуем иметь при себе наличные евро, чтобы избежать невыгодного курса обмена валюты.
Пожалуйста, сообщите нам заранее, если вам нужна помощь с покупкой авиабилетов — мы будем рады помочь вам с рекомендациями и координацией.
Виза требуется, наша команда может помочь вам с процессом подачи заявления. Срок обработки визы обычно составляет от 2 до 4 недель, поэтому мы настоятельно рекомендуем сообщить нам о датах вашего путешествия заранее.
Албания известна своим гостеприимством, культурным разнообразием и безопасностью и считается одним из самых безопасных направлений в Европе. Мы тепло приветствуем наших российских гостей и с нетерпением ждем возможности поделиться с вами традициями и искренним гостеприимством нашей страны.
Рекомендуется оформить туристическую страховку.
Маршрут может быть немного изменён в зависимости от погоды или местных обстоятельств, но все включённые в программу мероприятия будут сохранены.
Программа тура по дням
Прибытие и приветственный ужин на крыше в Тиране
Вы прибываете в Тирану, оживлённую и гостеприимную столицу Албании. Будет время отдохнуть или прогуляться по окрестностям. Ближе к вечеру собираемся на приветственный ужин на крыше с видом на город. Вкусная еда и непринуждённая атмосфера — идеальное знакомство с группой и страной.
Экскурсия по Тиране, канатка на гору Дайти и албанский вечер
Сегодня исследуем историю Тираны. Посетим основные достопримечательности и районы столицы и узнаем, как развивалась Албания.
После экскурсии по городу — отдых на природе. Поднимемся по канатной дороге на вершину Дайти, где свежий воздух и панорамы создают приятный контраст со столицей. Обед пройдёт в горах.
Вечером соберёмся на мероприятии с музыкой, танцами и местными обычаями. Это даст представление об албанских традициях в гостеприимной атмосфере.
Замок и традиционные дома Берата, дегустация раки и сладостей
Сегодня отправляемся в Берат из списка ЮНЕСКО. Он известен как «город тысячи окон», где история оживает. Исследуем колоритные кварталы Мангалем и Горица, а затем поднимемся к замку, где в древних стенах до сих пор живут семьи. Посетим и традиционные дома.
В конце дня насладимся дегустацией местного раки и сладостей. Вечер свободен, чтобы исследовать Берат в собственном темпе.
Каменные дома Гирокастры и полифоническое пение
Продолжаем путь к Гирокастре — «каменному городу», известному крутыми улочками и самобытной османской архитектурой. Исследуем старый базар, традиционные кварталы и замок на вершине холма, откуда открывается вид на долину.
Во второй половине дня у вас будет время отдохнуть или выпить кофе, любуясь крышами. Вечером познакомимся с живым полифоническим пением, признанным ЮНЕСКО.
Термальные воды, дикая природа Пермета и мастер-класс по приготовлению варенья
Сегодня отправляемся в Пермет — зелёный регион, известный неспешным ритмом жизни.
Наша первая остановка — термальные бассейны Бенья, где тёплые минеральные воды текут под старым каменным мостом. Идеальное место, чтобы расслабиться и насладиться окружающим пейзажем. Для тех, кто ищет активности, есть возможность заняться рафтингом на реке Вьоса — одной из последних диких рек Европы.
Во второй половине дня нас приветствуют местные женщины, чтобы поделиться опытом приготовления глико. Мы научимся готовить это фруктовое варенье.
Голубое око, археологический парк Бутринти и закат у моря в Саранде
Начнём день с посещения Голубого ока в лесу — природного источника с чистой бирюзовой водой.
После короткой прогулки продолжим путь на юг к Бутринту, важному археологическому объекту Албании. Исследуем древнегреческие, римские и венецианские руины, окружённые пышной природой. Узнаем, как со временем цивилизации наслаивались друг на друга.
Во второй половине дня прибываем в Саранду и заселяемся в отель. Вечером будет время насладиться прогулкой по пляжу, ужином у воды и закатом на побережье Ионического моря.
На лодке по скрытым пляжам и бухтам Ионического моря и кулинарный мастер-класс
Сегодняшний день посвящён Ионическому морю. Отправляемся на частной лодке исследовать скрытые пляжи и небольшие бухты, доступные только с воды. Темп расслабленный — время плавать, загорать, слушать музыку и наслаждаться голубыми просторами.
Во второй половине дня вернёмся в Саранду и поучаствуем в кулинарном мастер-классе, где приготовим блюда из свежих морепродуктов. Затем поужинаем в дружелюбной атмосфере.
Крепость Порто-Палермо и покой Химары
Проследуем по одной из самых живописных прибрежных дорог Албании. Остановимся в Порто-Палермо, чтобы осмотреть историческую приморскую крепость и полюбоваться видами Ионического моря.
Прибываем в Химару, спокойный прибрежный городок. Во второй половине дня будет свободное время, чтобы поплавать, отдохнуть на пляже или исследовать улочки. Когда день подходит к концу, собираемся выпить коктейли на берегу и увидеть золотистый закат над водой.
Свободный день на побережье Дерми и вечер у костра
Сегодня отправляемся на пляжи вокруг Дерми, где ярко-голубая вода встречается с впечатляющими скалами. День проходит в свободном режиме: вы можете расслабиться, поплавать или выбрать дополнительную прогулку к каньону Гжипе — скрытой бухте, окружённой крутыми скалами.
С наступлением вечера собираемся у костра на пляже, чтобы побеседовать под звёздами. Это завершит наше пребывание на Ривьере.
Перевал Логара, побережье Влёры и прощание с Тираной
Покидаем Ривьеру, проезжая по живописному перевалу Логара, где горы обрываются к морю. Делаем остановку во Влёре, чтобы прогуляться по набережной и выпить кофе или съесть мороженое.
Во второй половине дня продолжаем путь на север, в Тирану. Вечер будет в вашем распоряжении.
Неспешное утро и отъезд
Последнее утро проходит без спешки. В зависимости от времени вашего рейса, вы можете насладиться спокойным завтраком, последней прогулкой по Тиране или кофе в городском кафе. Трансфер в аэропорт организуем. Вы уедете с более глубоким пониманием Албании — её пейзажей, традиций и атмосферы.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€1600
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед и 2 ужина
- Трансферы по маршруту
- Услуги местных гидов
- Входные билеты и активности по программе
- Круглосуточная поддержка во время путешествия
- Помощь при покупке авиабилетов и оформлении визы
Что не входит в цену
- Перелёт в Тирану и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Страховка
- Дополнительные активности
- 1-местное размещение - €300