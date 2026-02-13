В нашем туре сочетаются история, культура и дикая природа. Увидим главные места Албании, но без спешки, с погружением в атмосферу. Исследуем старые улочки и замки городов, включённых в список ЮНЕСКО.

Осмотрим древнегреческие, римские и венецианские руины в археологическом парке Бутринти. Познакомимся с албанскими танцами и полифоническим пением. Расслабимся в источнике, попробуем бодрящую раки и сладости, приготовим свежие морепродукты и глико — ароматное варенье. 5 дней проведём на Ионическом море. Пройдём по скрытым пляжам и бухтам на лодке, встретим закаты и помечтаем у костра под звёздами. Жить будем в комфортных гостиницах 4* и видовом спа-отеле.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Экскурсии проводит профессиональный местный англоговорящий гид. Для русскоязычных путешественников на протяжении всего тура предоставляем наушники с синхронным переводом с английского на русский язык. В Тиране, Берате и Гирокастре услуги предоставляют местные русскоязычные гиды. Если в конкретном туре участвует более 6 русскоязычных путешественников, вся экскурсия будет проводиться на русском языке.

Официальной валютой, используемой во время тура, является евро (€). Кредитные и дебетовые карты принимаются в большинстве отелей, ресторанов и магазинов, однако мы рекомендуем иметь при себе наличные евро, чтобы избежать невыгодного курса обмена валюты.

Пожалуйста, сообщите нам заранее, если вам нужна помощь с покупкой авиабилетов — мы будем рады помочь вам с рекомендациями и координацией.

Виза требуется, наша команда может помочь вам с процессом подачи заявления. Срок обработки визы обычно составляет от 2 до 4 недель, поэтому мы настоятельно рекомендуем сообщить нам о датах вашего путешествия заранее.

Албания известна своим гостеприимством, культурным разнообразием и безопасностью и считается одним из самых безопасных направлений в Европе. Мы тепло приветствуем наших российских гостей и с нетерпением ждем возможности поделиться с вами традициями и искренним гостеприимством нашей страны.

Рекомендуется оформить туристическую страховку.

Маршрут может быть немного изменён в зависимости от погоды или местных обстоятельств, но все включённые в программу мероприятия будут сохранены.