8 дней
Албанские каникулы: архитектурное достояние, природные богатства, пляжные курорты
Осмотреть древние цитадели, покататься на лодке, позагорать у Адриатического и Ионического морей
Начало: Аэропорт Тираны, по времени рейса
8 фев в 10:00
4 мар в 10:00
€1200 за человека
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