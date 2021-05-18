Полезная информация о Пагопаго
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Местное время в Пагопаго
06:2444
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Американское Самоа
|Название города
|Пагопаго
|По-английски
|Pago Pago
|Это столица
|Пагопаго является столицей Американского Самоы
|Население города
|11 500 чел.
|Аэропорт
|Паго-Паго PPG
|Часовой пояс
|Pacific/Pago_Pago
|Средняя высота
|144 м. от уровня моря
Где находится Пагопаго на карте
Пагопаго