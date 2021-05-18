Полезная информация о Сент-Джонсе

Что нужно знать о Сент-Джонсе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сент-Джонсе
18:0802
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇬 Антигуа и Барбуда
Название городаСент-Джонс
По-английскиSaint John's
Это столицаСент-Джонс является столицей Антигуы и Барбуды
Население города24 226 чел.
Часовой поясAmerica/Antigua
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Сент-Джонс на карте