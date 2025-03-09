13 дней
2 страны Южной Америки: тур с включёнными перелётами
Познакомиться с Буэнос-Айресом, побывать на традиционном ранчо и отправиться на пароме в Уругвай
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, ночной перелёт в Аргент...
10 мар в 01:00
8 апр в 01:00
€2878 за человека
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11 дней
Невероятная природа Патагонии и столица Аргентины: прогулки по нацпаркам и Буэнос-Айресу
Увидеть водопады Игуасу, постоять у ледника Перито-Морено и дойти до горы Фицрой
Начало: Буэнос-Айрес, аэропорт, до 13:00
1 мар в 10:00
7 апр в 10:00
3990$3591 за человека
2 дня
Индивидуальный тур к удивительным водопадам Игуасу только для вашей компании
Увидеть «Глотку дьявола», послушать гул водных громад и полюбоваться водопадом длиной 700 метров
Начало: Аэропорт Пуэрто-Игуасу, до 17:00
25 янв в 17:00
1 фев в 17:00
$650 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «8 марта»
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