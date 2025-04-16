2 страны Южной Америки: тур с включёнными перелётами

Познакомиться с Буэнос-Айресом, побывать на традиционном ранчо и отправиться на пароме в Уругвай
В этом туре вы побываете сразу в двух странах Южной Америки — Аргентине и Уругвае.

4 дня проведёте в первой: будете жить в Буэнос-Айресе, съездите в аутентичный город Тигре, расположенный в
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дельте реки, и погрузитесь в культуру на традиционном ранчо.

Продолжим в Уругвае, где на 5 дней остановимся в Монтевидео и исследуем столицу и Колонию-дель-Сакраменто.

Увидим исторические и живописные локации, среди которых здания колониальной эпохи, маяк, творческие кварталы, залив Ла-Плата, городские парки с розариями и место проведения первого чемпионата мира по футболу. Авиабилеты из Санкт-Петербурга и обратно уже включены в стоимость тура.

2 страны Южной Америки: тур с включёнными перелётами
2 страны Южной Америки: тур с включёнными перелётами
2 страны Южной Америки: тур с включёнными перелётами

Описание тура

Организационные детали

Порядок экскурсий может меняться. При этом сохраняется объём и качество предоставляемых услуг.

Важно иметь с собой €399 для оплаты на месте за экскурсионный пакет. Остальную наличку можно взять в долларах.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель.

Проживание. В отелях 3* в 2-местных номерах со всеми удобствами (10 ночей). Если вы едете без компании, доплата за 1-местный номер обязательна. Отдельно оплачивается отель в Стамбуле во время пересадкок.

Питание. Включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Автобус туристического класса с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Перелёт с пересадкой в Стамбуле

Ночной перелёт из Санкт-Петербурга в Стамбул. Вылет ориентировочно в 1:00, то есть в аэропорту надо быть вечером предыдущего дня. Прилёт в Стамбул утром в 5:05. Вас ждёт длительная пересадка, рекомендуем забронировать отель.

Обратите внимание, что рейсы в разных турах могут отличаться. Точное время вылета сообщит организатор. Также после бронирования вы получите свои билеты на самолёт.

Перелёт с пересадкой в Стамбуле
2 день

Прибытие в Буэнос-Айрес

Вылет из Стамбула ориентировочно в 10:55. Прилёт в Аргентину — 22:30. Групповой трансфер в отель, размещение.

Прибытие в Буэнос-Айрес
3 день

Значимые места Буэнос-Айреса

Сегодня вы познакомитесь с Буэнос-Айресом. Экскурсия охватывает исторические и современные достопримечательности и зоны отдыха, такие как обелиск, оперный театр, дом правительства, собор, пешеходная улица, Женский мост, Английская башня, главные площади города, розарий и многое другое.

Начнём с площади Мая, где был основан Буэнос-Айрес, затем посетим колониальный район Сан-Тельмо с мощёными улицами, антикварными магазинами и местом жительства художников. Прогуляемся по району Ла-Бока с расписными домиками и студиями творцов, улице Каминито, районам Пуэрто-Мадеро и Палермо. Завершим экскурсию в самом престижном районе города, в котором находится церковь в колониальном стиле и могила Эвы Перон.

Вечером желающие за доплату смогут посетить шоу танго.

Значимые места Буэнос-АйресаЗначимые места Буэнос-АйресаЗначимые места Буэнос-АйресаЗначимые места Буэнос-АйресаЗначимые места Буэнос-Айреса
4 день

Поезда в Тигре и вечерний Буэнос-Айрес

Путешествие в Тигре — это возможность познакомиться с городом, расположенным в дельте реки Парана, где сливаются воедино 350 рек, ручьёв и каналов. Здесь прокатимся на теплоходе по некоторым из них, что позволит нам увидеть жизнь местных жителей и посетить старинные европейские клубы для занятий греблей. Остановимся у рынка фруктов и цветов, осмотрим собор в неоготическом стиле и роскошные особняки известных аргентинских семей.

Во второй половине дня прогуляемся по вечернему Буэнос-Айресу. Экскурсия включает в себя подсвеченные главные достопримечательности города, такие как ипподром, планетарий, президентский дворец. Также пройдёмся по проспектам и театральной улице.

Поезда в Тигре и вечерний Буэнос-АйресПоезда в Тигре и вечерний Буэнос-АйресПоезда в Тигре и вечерний Буэнос-АйресПоезда в Тигре и вечерний Буэнос-АйресПоезда в Тигре и вечерний Буэнос-Айрес
5 день

Традиционное ранчо

Сегодня отправимся на земли гаучо на традиционное аргентинское ранчо. Здесь нас ждёт насыщенная программа: барбекю, фольклорное шоу, катание верхом на лошади и в повозке, верховные состязания гаучо (субэтническая группа в Аргентине и Уругвае). Вы погрузитесь в культуру и традиции и прекрасно проведёте время среди живописной природы.

Традиционное ранчоТрадиционное ранчоТрадиционное ранчоТрадиционное ранчоТрадиционное ранчо
6 день

Переезд в Уругвай, Колония-дель-Сакраменто

Завтракаем, выезжаем из номером и на пароме отправляемся в Уругвай (в пути около 2 часов). Прибудем в город Колония-дель-Сакраменто и сразу начнём знакомиться с его достопримечательностями. Вы узнаете об истории места, пройдётесь по пешеходной улице, побываете на главной площади, в церкви Святого Причастия, рассмотрите бастион Сан-Педро, подниметесь на маяк. Далее у вас будет свободное время на самостоятельную прогулку по городу и обед.

Переезжаем в Монтевидео, столицу Уругвая, где разместимся в отеле.

Переезд в Уругвай, Колония-дель-СакраментоПереезд в Уругвай, Колония-дель-СакраментоПереезд в Уругвай, Колония-дель-СакраментоПереезд в Уругвай, Колония-дель-СакраментоПереезд в Уругвай, Колония-дель-Сакраменто
7 день

Обзорная экскурсия по Монтевидео

Сегодня вы отправитесь на экскурсию по крупнейшему городу Уругвая. Увидите самые примечательные и живописные места Монтевидео. Среди них — площадь Независимости с памятником генералу Хосе Артигасу, проспект 18 июля с великолепным зданием парламента, холм Серро с крепостью и панорама города. Посетим район Прадо с особняками по проектам французских и итальянских архитекторов и проедем мимо главного стадиона, где проходил первый чемпионат мира по футболу. Также заглянем в районы Карраско и Пунта-Горда и пройдёмся по набережной Рамбла.

Обзорная экскурсия по МонтевидеоОбзорная экскурсия по МонтевидеоОбзорная экскурсия по МонтевидеоОбзорная экскурсия по Монтевидео
8 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. За доплату — экскурсия в Пунта-дель-Эсте, на курорт с мировым именем.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
9 день

Свободный день в Монтевидео

Монтевидео находится у Атлантического океана, богат музеями и всевозможными достопримечательностями. Сегодня вы выберете отдых на свой вкус, а гид подскажет варианты.

Свободный день в МонтевидеоСвободный день в Монтевидео
10 день

Возвращение в Буэнос-Айрес

После завтрака у вас будет свободное время, после чего вернёмся на пароме в Буэнос-Айрес и заселимся в отель.

Возвращение в Буэнос-АйресВозвращение в Буэнос-Айрес
11 день

Свободный день в Буэнос-Айресе и вылет в Стамбул

Сегодня вы вновь выберете развлечения на свой вкус. В Буэнос-Айресе рекомендуем отправиться на шопинг, посетить знаменитый зоопарк или охватить сразу несколько культурных достопримечательностей.

Вечером — трансфер в аэропорт и поздний вылет в Стамбул.

Свободный день в Буэнос-Айресе и вылет в СтамбулСвободный день в Буэнос-Айресе и вылет в СтамбулСвободный день в Буэнос-Айресе и вылет в Стамбул
12 день

Пересадка в Стамбуле

Почти весь день проведём в полёте. Ближе к вечеру приземлимся в Стамбуле. Вы можете провести пересадку в аэропорту или заселиться в отель и отдохнуть.

13 день

Возвращение в Россию

Ночной перелёт из Стамбула в Санкт-Петербург. Прибытие ориентировочно в 4:45.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2878
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Международный перелёт Санкт-Петербург - Буэнос-Айрес - Санкт-Петербург с пересадкой в Стамбуле (Turkish Airlines, багаж до 23 кг, ручная кладь до 8 кг)
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по программе
  • Пассажирские налоги
  • Экскурсионная программа в сопровождении русскоязычного гида - входит в стоимость, но оплачивается наличными в первый день тура (€399): 6 экскурсий
Что не входит в цену
  • 1-местное размещение - доплата €450
  • Отель в Стамбуле во время пересадок (2 ночи)
  • Обеды и ужины
  • Билет на паром в Уругвай (обязательная доплата) - €120
  • Билет на теплоход в Тигре (обязательная доплата) - $20
  • Билет на ранчо (обязательная доплата входит обед, фольклорное шоу, катание верхом и в повозке, верховые состязания гаучо) - €70
  • Входной билет во время экскурсии по Буэнос-Айресу - €13
  • Страховка
  • По желанию:
  • Шоу танго - €40
  • Дополнительная экскурсия в Пунта-дель-Эсте - €70
  • Обратите внимание, что чем ближе дата, тем выше стоимость тура. Цена зависит от авиабилетов. Более поздние туры могут быть дешевле. Перед бронированием рекомендуем уточнять точную стоимость на интересующие даты
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть - за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, ночной перелёт в Аргентину с пересадкой в Стамбуле (Turkish Airlines), точное время вылета сообщит организатор
Завершение: Санкт-Петербург, аэропорт, ночной перелёт с пересадкой в Стамбуле (Turkish Airlines), точное время вылета сообщит организатор
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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