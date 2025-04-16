В этом туре вы побываете сразу в двух странах Южной Америки — Аргентине и Уругвае.4 дня проведёте в первой: будете жить в Буэнос-Айресе, съездите в аутентичный город Тигре, расположенный в

дельте реки, и погрузитесь в культуру на традиционном ранчо. Продолжим в Уругвае, где на 5 дней остановимся в Монтевидео и исследуем столицу и Колонию-дель-Сакраменто. Увидим исторические и живописные локации, среди которых здания колониальной эпохи, маяк, творческие кварталы, залив Ла-Плата, городские парки с розариями и место проведения первого чемпионата мира по футболу. Авиабилеты из Санкт-Петербурга и обратно уже включены в стоимость тура.

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При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Порядок экскурсий может меняться. При этом сохраняется объём и качество предоставляемых услуг.

Важно иметь с собой €399 для оплаты на месте за экскурсионный пакет. Остальную наличку можно взять в долларах.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель.