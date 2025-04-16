4 дня проведёте в первой: будете жить в Буэнос-Айресе, съездите в аутентичный город Тигре, расположенный в
Описание тура
Организационные детали
Порядок экскурсий может меняться. При этом сохраняется объём и качество предоставляемых услуг.
Важно иметь с собой €399 для оплаты на месте за экскурсионный пакет. Остальную наличку можно взять в долларах.
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель.
Проживание. В отелях 3* в 2-местных номерах со всеми удобствами (10 ночей). Если вы едете без компании, доплата за 1-местный номер обязательна. Отдельно оплачивается отель в Стамбуле во время пересадкок.
Питание. Включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Автобус туристического класса с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Программа тура по дням
Перелёт с пересадкой в Стамбуле
Ночной перелёт из Санкт-Петербурга в Стамбул. Вылет ориентировочно в 1:00, то есть в аэропорту надо быть вечером предыдущего дня. Прилёт в Стамбул утром в 5:05. Вас ждёт длительная пересадка, рекомендуем забронировать отель.
Обратите внимание, что рейсы в разных турах могут отличаться. Точное время вылета сообщит организатор. Также после бронирования вы получите свои билеты на самолёт.
Прибытие в Буэнос-Айрес
Вылет из Стамбула ориентировочно в 10:55. Прилёт в Аргентину — 22:30. Групповой трансфер в отель, размещение.
Значимые места Буэнос-Айреса
Сегодня вы познакомитесь с Буэнос-Айресом. Экскурсия охватывает исторические и современные достопримечательности и зоны отдыха, такие как обелиск, оперный театр, дом правительства, собор, пешеходная улица, Женский мост, Английская башня, главные площади города, розарий и многое другое.
Начнём с площади Мая, где был основан Буэнос-Айрес, затем посетим колониальный район Сан-Тельмо с мощёными улицами, антикварными магазинами и местом жительства художников. Прогуляемся по району Ла-Бока с расписными домиками и студиями творцов, улице Каминито, районам Пуэрто-Мадеро и Палермо. Завершим экскурсию в самом престижном районе города, в котором находится церковь в колониальном стиле и могила Эвы Перон.
Вечером желающие за доплату смогут посетить шоу танго.
Поезда в Тигре и вечерний Буэнос-Айрес
Путешествие в Тигре — это возможность познакомиться с городом, расположенным в дельте реки Парана, где сливаются воедино 350 рек, ручьёв и каналов. Здесь прокатимся на теплоходе по некоторым из них, что позволит нам увидеть жизнь местных жителей и посетить старинные европейские клубы для занятий греблей. Остановимся у рынка фруктов и цветов, осмотрим собор в неоготическом стиле и роскошные особняки известных аргентинских семей.
Во второй половине дня прогуляемся по вечернему Буэнос-Айресу. Экскурсия включает в себя подсвеченные главные достопримечательности города, такие как ипподром, планетарий, президентский дворец. Также пройдёмся по проспектам и театральной улице.
Традиционное ранчо
Сегодня отправимся на земли гаучо на традиционное аргентинское ранчо. Здесь нас ждёт насыщенная программа: барбекю, фольклорное шоу, катание верхом на лошади и в повозке, верховные состязания гаучо (субэтническая группа в Аргентине и Уругвае). Вы погрузитесь в культуру и традиции и прекрасно проведёте время среди живописной природы.
Переезд в Уругвай, Колония-дель-Сакраменто
Завтракаем, выезжаем из номером и на пароме отправляемся в Уругвай (в пути около 2 часов). Прибудем в город Колония-дель-Сакраменто и сразу начнём знакомиться с его достопримечательностями. Вы узнаете об истории места, пройдётесь по пешеходной улице, побываете на главной площади, в церкви Святого Причастия, рассмотрите бастион Сан-Педро, подниметесь на маяк. Далее у вас будет свободное время на самостоятельную прогулку по городу и обед.
Переезжаем в Монтевидео, столицу Уругвая, где разместимся в отеле.
Обзорная экскурсия по Монтевидео
Сегодня вы отправитесь на экскурсию по крупнейшему городу Уругвая. Увидите самые примечательные и живописные места Монтевидео. Среди них — площадь Независимости с памятником генералу Хосе Артигасу, проспект 18 июля с великолепным зданием парламента, холм Серро с крепостью и панорама города. Посетим район Прадо с особняками по проектам французских и итальянских архитекторов и проедем мимо главного стадиона, где проходил первый чемпионат мира по футболу. Также заглянем в районы Карраско и Пунта-Горда и пройдёмся по набережной Рамбла.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. За доплату — экскурсия в Пунта-дель-Эсте, на курорт с мировым именем.
Свободный день в Монтевидео
Монтевидео находится у Атлантического океана, богат музеями и всевозможными достопримечательностями. Сегодня вы выберете отдых на свой вкус, а гид подскажет варианты.
Возвращение в Буэнос-Айрес
После завтрака у вас будет свободное время, после чего вернёмся на пароме в Буэнос-Айрес и заселимся в отель.
Свободный день в Буэнос-Айресе и вылет в Стамбул
Сегодня вы вновь выберете развлечения на свой вкус. В Буэнос-Айресе рекомендуем отправиться на шопинг, посетить знаменитый зоопарк или охватить сразу несколько культурных достопримечательностей.
Вечером — трансфер в аэропорт и поздний вылет в Стамбул.
Пересадка в Стамбуле
Почти весь день проведём в полёте. Ближе к вечеру приземлимся в Стамбуле. Вы можете провести пересадку в аэропорту или заселиться в отель и отдохнуть.
Возвращение в Россию
Ночной перелёт из Стамбула в Санкт-Петербург. Прибытие ориентировочно в 4:45.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2878
Ответы на вопросы
Что включено
- Международный перелёт Санкт-Петербург - Буэнос-Айрес - Санкт-Петербург с пересадкой в Стамбуле (Turkish Airlines, багаж до 23 кг, ручная кладь до 8 кг)
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по программе
- Пассажирские налоги
- Экскурсионная программа в сопровождении русскоязычного гида - входит в стоимость, но оплачивается наличными в первый день тура (€399): 6 экскурсий
Что не входит в цену
- 1-местное размещение - доплата €450
- Отель в Стамбуле во время пересадок (2 ночи)
- Обеды и ужины
- Билет на паром в Уругвай (обязательная доплата) - €120
- Билет на теплоход в Тигре (обязательная доплата) - $20
- Билет на ранчо (обязательная доплата входит обед, фольклорное шоу, катание верхом и в повозке, верховые состязания гаучо) - €70
- Входной билет во время экскурсии по Буэнос-Айресу - €13
- Страховка
- По желанию:
- Шоу танго - €40
- Дополнительная экскурсия в Пунта-дель-Эсте - €70
- Обратите внимание, что чем ближе дата, тем выше стоимость тура. Цена зависит от авиабилетов. Более поздние туры могут быть дешевле. Перед бронированием рекомендуем уточнять точную стоимость на интересующие даты
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть - за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель