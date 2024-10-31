Авторские туры в Буэнос-Айресе
Авторский тур
12 дней
Пейзажи Аргентины: Огненная Земля, ледник Перито-Морено и водопады Игуасу
Посетить старейшие фермы, покататься на катерах и понаблюдать за пингвинами и морскими львами
аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от вашего ре...
31 окт
$8 150 за человека
Приглашаем вас на экскурсионные туры по Буэнос-Айресу, где каждый уголок города расскажет свою уникальную историю. С нами вы сможете посетить знаменитые музеи, парки и театры, ощутив дух Аргентины. Наши туры на русском языке позволят вам глубже понять культурные традиции и историческое наследие этого многогранного города. Выбирайте тур по душе, читайте отзывы и бронируйте ваше путешествие в мир аргентинского колорита!