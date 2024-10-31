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Авторские туры в Буэнос-Айресе

🚌 На автобусе 🚤 На катере Авторский тур 12 дней Пейзажи Аргентины: Огненная Земля, ледник Перито-Морено и водопады Игуасу Посетить старейшие фермы, покататься на катерах и понаблюдать за пингвинами и морскими львами аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от вашего ре... $ 8 150 за человека

Приглашаем вас на экскурсионные туры по Буэнос-Айресу, где каждый уголок города расскажет свою уникальную историю. С нами вы сможете посетить знаменитые музеи, парки и театры, ощутив дух Аргентины. Наши туры на русском языке позволят вам глубже понять культурные традиции и историческое наследие этого многогранного города. Выбирайте тур по душе, читайте отзывы и бронируйте ваше путешествие в мир аргентинского колорита!