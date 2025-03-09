13 дней
2 страны Южной Америки: тур с включёнными перелётами
Познакомиться с Буэнос-Айресом, побывать на традиционном ранчо и отправиться на пароме в Уругвай
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, ночной перелёт в Аргент...
10 мар в 01:00
8 апр в 01:00
€2878 за человека
скидка
10%
11 дней
Невероятная природа Патагонии и столица Аргентины: прогулки по нацпаркам и Буэнос-Айресу
Увидеть водопады Игуасу, постоять у ледника Перито-Морено и дойти до горы Фицрой
Начало: Буэнос-Айрес, аэропорт, до 13:00
30 дек в 10:00
1 мар в 10:00
3990$3591 за человека
13 дней
Три стихии Южной Америки: ледники Аргентины, высокогорье Чили и пустыня Атакама
Подобраться к айсбергам на корабле, искупаться в термах у гейзеров, понаблюдать за фламинго и ламами
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, по времени рейса
16 апр в 10:00
$3950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «В апреле»
Самые популярные туры этой рубрики в Буэнос-Айресе
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Буэнос-Айресе в декабре 2024
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 2878 до 3950 со скидкой до 10%.
Туры на русском языке в Буэнос-Айресе (Аргентина 🇦🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «В апреле», цены от €2878. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль