Как добраться до Сальты на самолёте

В Сальте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Martin Miguel de Guemes International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сальты

Генерал Белграно SLA Martin Miguel de Guemes International Airport

Самые дешёвые билеты в Сальту из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇧🇷 Сан-Паулу 11 312 12ч 20м (⇵1) из 🇦🇷 Эль Калафате 15 861 12ч 14м (⇵1) из 🇷🇺 Москвы 47 959 53ч 20м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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