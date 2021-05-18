Полезная информация о Сальте
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Местное время в Сальте
17:1406
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Сальта
|По-английски
|Salta
|Столица региона
|Сальта является столицей региона
|Население города
|512 686 чел.
|Аэропорт
|Генерал Белграно SLA
|Часовой пояс
|America/Argentina/Salta
|Средняя высота
|1 183 м. от уровня моря
Где находится Сальта на карте
Сальта