Полезная информация о Сальте

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Местное время в Сальте
17:1406
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаСальта
По-английскиSalta
Столица регионаСальта является столицей региона
Население города512 686 чел.
АэропортГенерал Белграно SLA
Часовой поясAmerica/Argentina/Salta
Средняя высота1 183 м. от уровня моря

Где находится Сальта на карте

Сальта фото города
Сальта

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