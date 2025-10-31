Залив Бигль — одно из самых уединённых и красивых мест Южной Америки. В пути мы увидим диких животных, поговорим об Огненной Земле и почувствуем настоящую свободу.
Это маршрут для тех, кто устал от изъезженных туристических локаций, кому хочется дышать свежим воздухом, пить мате на привале и просто быть — в окружении гор, ветра и дикой природы!
Это маршрут для тех, кто устал от изъезженных туристических локаций, кому хочется дышать свежим воздухом, пить мате на привале и просто быть — в окружении гор, ветра и дикой природы!
Описание экскурсии
- Впереди у нас будет пятичасовой треккинг по живописным тропам.
- Если повезёт, увидим китов, морских львов, бобров и диких лошадей, спокойно пасущихся на близлежащих холмах.
- Обсудим историю канала Бигль: от первооткрывателей и коренных народов до современных жителей Огненной Земли.
- Поговорим о китах, пингвинах и других млекопитающих Патагонии.
- Насладимся тишиной и красотой дикой природы.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Peugeot 206 до начала маршрута и обратно, аргентинский перекус — мате и медиалунасы, сэндвичи.
- Треккинг займёт около 2,5 часов в одну сторону, трансфер — около 30 минут в одну сторону.
- Маршрут подойдёт для участников 14+ с любой физической подготовкой. Резких наборов высоты не будет.
Обязательно понадобятся:
- Комплект одежды для зимних видов спорта: термобельё, шапка, перчатки и — самое главное — куртка и штаны, которые смогут выдержать дождь с сильным, порывистым ветром и снегопад.
- Ботинки для треккинга.
- Солнцезащитные очки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ушуой
Живу в Ушуайе с 2023 года. Пересёк Атлантический океан на парусной лодке, из Марокко в Южную Америку. Всю жизнь занимался активным туризмом и всем тем, что связано с горами: горные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
1 ноя 2025
Шикарно! Гид встретил нас в аэропорту, потом мы сразу поехали на прогулку в парк. У нас она длилась 4,5ч. Дмитрий организовал перекус из местной кухни. Обратно отвез с гостиницу. Рассказал,что
В
Влад
26 окт 2025
Дима потрясающий гид, который горит своим делом. Он помог мне собраться в поход, дал необходимые вещи и подсказал в целом по городу, дал последние наводки, которые сделают мое путешествие еще лучше) Стоимость более чем оправдана и стоит своих денег на 100%, если у вас мало времени в городе, и нужен надежный помощник по месту, то точно стоит обратиться к нему
Денис
15 сен 2025
Друзья пишу всем кто любит пешие прогулки по природе да и в целом хайкинг.
Дмитрий организовал прекрасную вылазку для меня вдоль канала Бигль и в плоть до границы с Чили.
Этот парень в действительности знает тропы где ходить и что показать.
Угостит мате с бутербродами👌.
Многое и интересное расскажет.
Это стоит того что бы потрать пол дня на экскурсию с ним.
Рекомендую.
Дмитрий благодарю,надеюсь еще свидимся. 🤝
Дмитрий организовал прекрасную вылазку для меня вдоль канала Бигль и в плоть до границы с Чили.
Этот парень в действительности знает тропы где ходить и что показать.
Угостит мате с бутербродами👌.
Многое и интересное расскажет.
Это стоит того что бы потрать пол дня на экскурсию с ним.
Рекомендую.
Дмитрий благодарю,надеюсь еще свидимся. 🤝
А
Артурас
21 авг 2025
Дмитрий, спасибо огромное за интересную экскурсию, невероятно красивый маршрут и удивительные виды! Без этого трека не было бы полного понимания Патагонии. С Вами было очень комфортно
Похожие экскурсии из Ушуой
Индивидуальная
до 2 чел.
Ушуайя: самый южный город на Земле
Секретные дворики, нескучные истории, антарктический бриз и призраки прошлого
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Его величество пингвин и другие приключения на краю света
Погрузиться в местную жизнь и подружиться с удивительными птицами на экскурсии из Ушуайи
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
$580 за человека