Мои заказы

Треккинг между двумя океанами: залив Бигль во всей красе

Отправиться из Ушуайи в поход в окружении гор и суровой красоты Патагонии
Залив Бигль — одно из самых уединённых и красивых мест Южной Америки. В пути мы увидим диких животных, поговорим об Огненной Земле и почувствуем настоящую свободу.

Это маршрут для тех, кто устал от изъезженных туристических локаций, кому хочется дышать свежим воздухом, пить мате на привале и просто быть — в окружении гор, ветра и дикой природы!
5
4 отзыва
Треккинг между двумя океанами: залив Бигль во всей красе© Дмитрий
Треккинг между двумя океанами: залив Бигль во всей красе© Дмитрий
Треккинг между двумя океанами: залив Бигль во всей красе© Дмитрий

Описание экскурсии

  • Впереди у нас будет пятичасовой треккинг по живописным тропам.
  • Если повезёт, увидим китов, морских львов, бобров и диких лошадей, спокойно пасущихся на близлежащих холмах.
  • Обсудим историю канала Бигль: от первооткрывателей и коренных народов до современных жителей Огненной Земли.
  • Поговорим о китах, пингвинах и других млекопитающих Патагонии.
  • Насладимся тишиной и красотой дикой природы.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Peugeot 206 до начала маршрута и обратно, аргентинский перекус — мате и медиалунасы, сэндвичи.
  • Треккинг займёт около 2,5 часов в одну сторону, трансфер — около 30 минут в одну сторону.
  • Маршрут подойдёт для участников 14+ с любой физической подготовкой. Резких наборов высоты не будет.

Обязательно понадобятся:

  • Комплект одежды для зимних видов спорта: термобельё, шапка, перчатки и — самое главное — куртка и штаны, которые смогут выдержать дождь с сильным, порывистым ветром и снегопад.
  • Ботинки для треккинга.
  • Солнцезащитные очки.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Ушуой
Живу в Ушуайе с 2023 года. Пересёк Атлантический океан на парусной лодке, из Марокко в Южную Америку. Всю жизнь занимался активным туризмом и всем тем, что связано с горами: горные
читать дальше

походы, ски-туры. Самый длинный поход в моей жизни был на протяжении 1,5 месяца по горам северной Швеции, по знаменитой тропе Kungsleden (450 км). 11 лет занимаюсь самостоятельными путешествиями. Говорю на трёх языках (английский, русский, испанский) С удовольствием поделюсь своим опытом и знаниями о путешествиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Марина
Марина
1 ноя 2025
Шикарно! Гид встретил нас в аэропорту, потом мы сразу поехали на прогулку в парк. У нас она длилась 4,5ч. Дмитрий организовал перекус из местной кухни. Обратно отвез с гостиницу. Рассказал,что
читать дальше

еще можно посмотреть,отметил точки на карте с интересными для нас местами.
Идеальный вариант,кто проездом в Ушуае или у кого мало времени.
Главное отличие этой прогулки от простого похода в парк - вы пойдете тем маршрутом,на котором почти нет других туристов и уж тем более огромных автобусов с туристами. Зато мы встретили кондоров,лису,кучу лошадей,гусей,котиков и кучу разных птиц.
Маршрут очень красивый,но учтите,что он идет по пересеченной местности -есть спуски,подьемы и никаких специально подготовленных дорожек.

Шикарно! Гид встретил нас в аэропорту, потом мы сразу поехали на прогулку в парк. У насШикарно! Гид встретил нас в аэропорту, потом мы сразу поехали на прогулку в парк. У насШикарно! Гид встретил нас в аэропорту, потом мы сразу поехали на прогулку в парк. У насШикарно! Гид встретил нас в аэропорту, потом мы сразу поехали на прогулку в парк. У насШикарно! Гид встретил нас в аэропорту, потом мы сразу поехали на прогулку в парк. У насШикарно! Гид встретил нас в аэропорту, потом мы сразу поехали на прогулку в парк. У нас
В
Влад
26 окт 2025
Дима потрясающий гид, который горит своим делом. Он помог мне собраться в поход, дал необходимые вещи и подсказал в целом по городу, дал последние наводки, которые сделают мое путешествие еще лучше) Стоимость более чем оправдана и стоит своих денег на 100%, если у вас мало времени в городе, и нужен надежный помощник по месту, то точно стоит обратиться к нему
Дима потрясающий гид, который горит своим делом. Он помог мне собраться в поход, дал необходимые вещиДима потрясающий гид, который горит своим делом. Он помог мне собраться в поход, дал необходимые вещи
Денис
Денис
15 сен 2025
Друзья пишу всем кто любит пешие прогулки по природе да и в целом хайкинг.
Дмитрий организовал прекрасную вылазку для меня вдоль канала Бигль и в плоть до границы с Чили.
Этот парень в действительности знает тропы где ходить и что показать.
Угостит мате с бутербродами👌.
Многое и интересное расскажет.
Это стоит того что бы потрать пол дня на экскурсию с ним.
Рекомендую.
Дмитрий благодарю,надеюсь еще свидимся. 🤝
Друзья пишу всем кто любит пешие прогулки по природе да и в целом хайкинг.Друзья пишу всем кто любит пешие прогулки по природе да и в целом хайкинг.Друзья пишу всем кто любит пешие прогулки по природе да и в целом хайкинг.Друзья пишу всем кто любит пешие прогулки по природе да и в целом хайкинг.Друзья пишу всем кто любит пешие прогулки по природе да и в целом хайкинг.Друзья пишу всем кто любит пешие прогулки по природе да и в целом хайкинг.Друзья пишу всем кто любит пешие прогулки по природе да и в целом хайкинг.Друзья пишу всем кто любит пешие прогулки по природе да и в целом хайкинг.Друзья пишу всем кто любит пешие прогулки по природе да и в целом хайкинг.Друзья пишу всем кто любит пешие прогулки по природе да и в целом хайкинг.
А
Артурас
21 авг 2025
Дмитрий, спасибо огромное за интересную экскурсию, невероятно красивый маршрут и удивительные виды! Без этого трека не было бы полного понимания Патагонии. С Вами было очень комфортно
Дмитрий, спасибо огромное за интересную экскурсию, невероятно красивый маршрут и удивительные виды! Без этого трека неДмитрий, спасибо огромное за интересную экскурсию, невероятно красивый маршрут и удивительные виды! Без этого трека неДмитрий, спасибо огромное за интересную экскурсию, невероятно красивый маршрут и удивительные виды! Без этого трека неДмитрий, спасибо огромное за интересную экскурсию, невероятно красивый маршрут и удивительные виды! Без этого трека неДмитрий, спасибо огромное за интересную экскурсию, невероятно красивый маршрут и удивительные виды! Без этого трека неДмитрий, спасибо огромное за интересную экскурсию, невероятно красивый маршрут и удивительные виды! Без этого трека не

Похожие экскурсии из Ушуой

Ушуайя: самый южный город на Земле
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Ушуайя: самый южный город на Земле
Секретные дворики, нескучные истории, антарктический бриз и призраки прошлого
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
$250 за всё до 2 чел.
Его величество пингвин и другие приключения на краю света
На машине
На микроавтобусе
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Его величество пингвин и другие приключения на краю света
Погрузиться в местную жизнь и подружиться с удивительными птицами на экскурсии из Ушуайи
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
$580 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ушуой. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ушуой