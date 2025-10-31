читать дальше

еще можно посмотреть,отметил точки на карте с интересными для нас местами.

Идеальный вариант,кто проездом в Ушуае или у кого мало времени.

Главное отличие этой прогулки от простого похода в парк - вы пойдете тем маршрутом,на котором почти нет других туристов и уж тем более огромных автобусов с туристами. Зато мы встретили кондоров,лису,кучу лошадей,гусей,котиков и кучу разных птиц.

Маршрут очень красивый,но учтите,что он идет по пересеченной местности -есть спуски,подьемы и никаких специально подготовленных дорожек.