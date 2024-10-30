Поздравляем вас — вы официально находитесь на краю земли, мы называем его «конец света»! За один день вы познакомитесь с регионом. Зайдёте в гости к фермеру и узнаете, как ему удаётся растить тут малину. Отведаете свежие морепродукты в ресторане на берегу залива. И конечно, отправитесь в морское путешествие, чтобы понаблюдать за пингвинами в их естественной среде.

Описание экскурсии

Первая половина дня будет созерцательно-мечтательной! По живописному горному маршруту мы отправимся в рыбацкую деревушку на берегу канала Бигль (дорога занимает 1 час 30 мин.). По пути остановимся в самых красивых панорамных точках. А затем объедем деревушку и прилегающие эстансии — поместья, раскинутые на берегу пролива. Их жители посвятили свою жизнь ловле рыбы и крабов.

Заедем к нашему другу Андрису. Волшебнику, который создал ягодную ферму в этих суровых условиях. Он выращивает, пожалуй, самую вкусную малину и клубнику во всей Южной Америке, из которых делает варенье, ликёры и сладости альфахорес. На ферме вас ждёт знакомство с Андрисом и экскурсия по хозяйству — вы наедитесь малины с куста, как в детстве в деревне. И при желании купите вкусные сувениры.

После отправимся в ресторан. Особенность местных заведений в том, что все продукты на столе — выловлены утром в заливе. Меню разнообразное, но, по большей части, морское. Вы сможете заказать целого краба.

Главная часть путешествия — встреча с пингвинами. На небольшой лодке (оборудованной спасательными принадлежностями) мы отправимся в морское мини-путешествие. Путь до острова, на котором обитают колонии пингвинов, займёт около 20 минут. По пути вы полюбуетесь панорамными видами пролива.

У острова мы проведём 30-40 минут. Вы понаблюдаете за пингвинами на расстоянии вытянутой руки. Самые многочисленные — магеллановы. Они приплывают сюда на летний период, чтобы откладывать яйца. Так что если повезёт, бонусом мы увидим милых птенцов. Вторая по численности популяция острова — пингвины Генту или папуанские. Если о-очень повезёт, мы увидим королевских пингвинов, единственная пара которых живёт в этом регионе.

После наблюдения за пингвинами возвращаемся в порт и будем выдвигаться в обратную дорогу. К 19:00 прибудем в город. Мы привезём вас в гостиницу или в любой местный ресторан на выбор.

На экскурсии мы затронем множество тем:

поговорим о природе, древнем ледниковом периоде и, конечно, пингвинах — ведь это они гвоздь нашей программы

уделим время рассказам о рыбацкой деревне, которую посетим. А также истории Ушуайи и Огненной земли

обсудим древние племена и их удивительный образ жизни

порассуждаем, чем эти места вдохновляли Жюля Верна, великого романтика и любителя приключений

Организационные детали

Экскурсия возможна и для большего количества участников

Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от количества человек). При бронировании экскурсии с детьми мы подготовим автокресло или рюкзак для переноски — по запросу

Начать экскурсию желательно в 9:00. Если вам не подходит время начала, обязательно напишите — изменим программу под ваш запрос

Погода на острове часто и быстро меняется, обязательно проконсультируйтесь с нами по одежде. Важно: в городе есть аренда одежды и обуви — при необходимости мы съездим с вами, чтобы помочь всё подобрать

Экскурсию для вас проведу я или моя жена Вика. Задавайте нам любые вопросы, связанные с посещением Огненной Земли. Мы живём в этих краях и сможем дать информацию по большинству вопросов

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: организация логистики экскурсии и бронирований по маршруту, сопровождение на всём протяжении маршрута + экскурсионная программа на 10 часов, входные билеты по программе, трансфер, групповая аптечка.

Отдельно оплачивается: питание ($20–100), аренда одежды или обуви ($10–35).

Стоимость экскурсии для другого количества участников