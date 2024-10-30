Его величество пингвин и другие приключения на краю света

Погрузиться в местную жизнь и подружиться с удивительными птицами на экскурсии из Ушуайи
Поздравляем вас — вы официально находитесь на краю земли, мы называем его «конец света»! За один день вы познакомитесь с регионом. Зайдёте в гости к фермеру и узнаете, как ему удаётся растить тут малину. Отведаете свежие морепродукты в ресторане на берегу залива.

И конечно, отправитесь в морское путешествие, чтобы понаблюдать за пингвинами в их естественной среде.
Его величество пингвин и другие приключения на краю света
Его величество пингвин и другие приключения на краю света
Его величество пингвин и другие приключения на краю света
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Первая половина дня будет созерцательно-мечтательной! По живописному горному маршруту мы отправимся в рыбацкую деревушку на берегу канала Бигль (дорога занимает 1 час 30 мин.). По пути остановимся в самых красивых панорамных точках. А затем объедем деревушку и прилегающие эстансии — поместья, раскинутые на берегу пролива. Их жители посвятили свою жизнь ловле рыбы и крабов.

Заедем к нашему другу Андрису. Волшебнику, который создал ягодную ферму в этих суровых условиях. Он выращивает, пожалуй, самую вкусную малину и клубнику во всей Южной Америке, из которых делает варенье, ликёры и сладости альфахорес. На ферме вас ждёт знакомство с Андрисом и экскурсия по хозяйству — вы наедитесь малины с куста, как в детстве в деревне. И при желании купите вкусные сувениры.

После отправимся в ресторан. Особенность местных заведений в том, что все продукты на столе — выловлены утром в заливе. Меню разнообразное, но, по большей части, морское. Вы сможете заказать целого краба.

Главная часть путешествия — встреча с пингвинами. На небольшой лодке (оборудованной спасательными принадлежностями) мы отправимся в морское мини-путешествие. Путь до острова, на котором обитают колонии пингвинов, займёт около 20 минут. По пути вы полюбуетесь панорамными видами пролива.

У острова мы проведём 30-40 минут. Вы понаблюдаете за пингвинами на расстоянии вытянутой руки. Самые многочисленные — магеллановы. Они приплывают сюда на летний период, чтобы откладывать яйца. Так что если повезёт, бонусом мы увидим милых птенцов. Вторая по численности популяция острова — пингвины Генту или папуанские. Если о-очень повезёт, мы увидим королевских пингвинов, единственная пара которых живёт в этом регионе.

После наблюдения за пингвинами возвращаемся в порт и будем выдвигаться в обратную дорогу. К 19:00 прибудем в город. Мы привезём вас в гостиницу или в любой местный ресторан на выбор.

На экскурсии мы затронем множество тем:

  • поговорим о природе, древнем ледниковом периоде и, конечно, пингвинах — ведь это они гвоздь нашей программы
  • уделим время рассказам о рыбацкой деревне, которую посетим. А также истории Ушуайи и Огненной земли
  • обсудим древние племена и их удивительный образ жизни
  • порассуждаем, чем эти места вдохновляли Жюля Верна, великого романтика и любителя приключений

Организационные детали

  • Экскурсия возможна и для большего количества участников
  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от количества человек). При бронировании экскурсии с детьми мы подготовим автокресло или рюкзак для переноски — по запросу
  • Начать экскурсию желательно в 9:00. Если вам не подходит время начала, обязательно напишите — изменим программу под ваш запрос
  • Погода на острове часто и быстро меняется, обязательно проконсультируйтесь с нами по одежде. Важно: в городе есть аренда одежды и обуви — при необходимости мы съездим с вами, чтобы помочь всё подобрать
  • Экскурсию для вас проведу я или моя жена Вика. Задавайте нам любые вопросы, связанные с посещением Огненной Земли. Мы живём в этих краях и сможем дать информацию по большинству вопросов

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: организация логистики экскурсии и бронирований по маршруту, сопровождение на всём протяжении маршрута + экскурсионная программа на 10 часов, входные билеты по программе, трансфер, групповая аптечка.

Отдельно оплачивается: питание ($20–100), аренда одежды или обуви ($10–35).

Стоимость экскурсии для другого количества участников

  • 1 человек — $635
  • 3 человека — $935
  • 4 человека — $1330
  • 5 человек — $1450
  • 6 человек — $1600
  • 7 человек — $1730
  • 8 человек — $1890
  • 9 человек — $2025
  • 10 человек — $2180
  • 11 человек — $2320

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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