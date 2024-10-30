И конечно, отправитесь в морское путешествие, чтобы понаблюдать за пингвинами в их естественной среде.
Описание экскурсии
Первая половина дня будет созерцательно-мечтательной! По живописному горному маршруту мы отправимся в рыбацкую деревушку на берегу канала Бигль (дорога занимает 1 час 30 мин.). По пути остановимся в самых красивых панорамных точках. А затем объедем деревушку и прилегающие эстансии — поместья, раскинутые на берегу пролива. Их жители посвятили свою жизнь ловле рыбы и крабов.
Заедем к нашему другу Андрису. Волшебнику, который создал ягодную ферму в этих суровых условиях. Он выращивает, пожалуй, самую вкусную малину и клубнику во всей Южной Америке, из которых делает варенье, ликёры и сладости альфахорес. На ферме вас ждёт знакомство с Андрисом и экскурсия по хозяйству — вы наедитесь малины с куста, как в детстве в деревне. И при желании купите вкусные сувениры.
После отправимся в ресторан. Особенность местных заведений в том, что все продукты на столе — выловлены утром в заливе. Меню разнообразное, но, по большей части, морское. Вы сможете заказать целого краба.
Главная часть путешествия — встреча с пингвинами. На небольшой лодке (оборудованной спасательными принадлежностями) мы отправимся в морское мини-путешествие. Путь до острова, на котором обитают колонии пингвинов, займёт около 20 минут. По пути вы полюбуетесь панорамными видами пролива.
У острова мы проведём 30-40 минут. Вы понаблюдаете за пингвинами на расстоянии вытянутой руки. Самые многочисленные — магеллановы. Они приплывают сюда на летний период, чтобы откладывать яйца. Так что если повезёт, бонусом мы увидим милых птенцов. Вторая по численности популяция острова — пингвины Генту или папуанские. Если о-очень повезёт, мы увидим королевских пингвинов, единственная пара которых живёт в этом регионе.
После наблюдения за пингвинами возвращаемся в порт и будем выдвигаться в обратную дорогу. К 19:00 прибудем в город. Мы привезём вас в гостиницу или в любой местный ресторан на выбор.
На экскурсии мы затронем множество тем:
- поговорим о природе, древнем ледниковом периоде и, конечно, пингвинах — ведь это они гвоздь нашей программы
- уделим время рассказам о рыбацкой деревне, которую посетим. А также истории Ушуайи и Огненной земли
- обсудим древние племена и их удивительный образ жизни
- порассуждаем, чем эти места вдохновляли Жюля Верна, великого романтика и любителя приключений
Организационные детали
- Экскурсия возможна и для большего количества участников
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от количества человек). При бронировании экскурсии с детьми мы подготовим автокресло или рюкзак для переноски — по запросу
- Начать экскурсию желательно в 9:00. Если вам не подходит время начала, обязательно напишите — изменим программу под ваш запрос
- Погода на острове часто и быстро меняется, обязательно проконсультируйтесь с нами по одежде. Важно: в городе есть аренда одежды и обуви — при необходимости мы съездим с вами, чтобы помочь всё подобрать
- Экскурсию для вас проведу я или моя жена Вика. Задавайте нам любые вопросы, связанные с посещением Огненной Земли. Мы живём в этих краях и сможем дать информацию по большинству вопросов
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: организация логистики экскурсии и бронирований по маршруту, сопровождение на всём протяжении маршрута + экскурсионная программа на 10 часов, входные билеты по программе, трансфер, групповая аптечка.
Отдельно оплачивается: питание ($20–100), аренда одежды или обуви ($10–35).
Стоимость экскурсии для другого количества участников
- 1 человек — $635
- 3 человека — $935
- 4 человека — $1330
- 5 человек — $1450
- 6 человек — $1600
- 7 человек — $1730
- 8 человек — $1890
- 9 человек — $2025
- 10 человек — $2180
- 11 человек — $2320